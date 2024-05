Twórcy ChatGPT wytną numer Google i to tuż przed ważnym wydarzeniem

Jeśli potwierdzą się najnowsza rewelacje, to OpenAI może wyciąć niezły numer Google. Otóż twórcy ChatGPT planują uruchomić wyszukiwarkę wspieraną przez AI tuż przed ważnym dla firmy z Mountain View wydarzeniem.

Wyszukiwarka internetowa od twórców ChatGPT

Amerykańskiego laboratorium badawczego OpenAI raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Wypada jednak wspomnieć, że mamy do czynienia z zespołem ludzi, którzy pracują nad sztuczną inteligencją, ale przy założeniu, że ich produkty przyniosą korzyści ludzkości. Najbardziej znani są z chatbota ChatGPT, lecz na tym ich ambicje się nie kończą.

Nowym przedsięwzięciem ma być wyszukiwarka internetowa, wspierana możliwościami, oferowanymi przez sztuczną inteligencję. Jak łatwo się domyślić, będzie to produkt, który stanie w szranki z wyszukiwarką Google – a ta od wielu lat dominuje na rynku, zostawiając w tyle pod względem popularności chociażby Microsoft Bing.

Reuters, powołując się na dwa anonimowe źródła, wskazuje, że nowy produkt OpenAI ma zostać uruchomiony już w najbliższy poniedziałek, czyli 13 maja. Data nie została potwierdzona przez twórców ChatGPT, ale jest to prawdopodobny scenariusz. Tym bardziej, że ostatnio jest coraz głośniej na temat nowej wyszukiwarki.

ChatGPT (źródło: OpenAI)

Na początku tego tygodnia Bloomberg poinformował, że OpenAI faktycznie pracuje nad własną wyszukiwarką internetową. Jak już wcześniej wspomniałem, będzie ona korzystać z potencjału AI i – co jest dość oczywiste – do pracy zostanie zaciągnięty ChatGPT. Użytkownik dostanie możliwość zadawania pytań, a w odpowiedzi otrzyma cytaty ze źródeł internetowych. Pod uwagę będzie brana Wikipedia oraz wiele innych stron, a także blogi i różnego typu wiadomości ze świata. Pojawić mają się również obrazy, które będą wyszukiwane w internecie.

Google raczej nie będzie zachwycone

Najpewniej 13 maja nie jest przypadkową datą. Wcześniej już dowiedzieliśmy się, że dzień później, czyli 14 maja, odbędzie się tegoroczna konferencja Google I/O 2024. Firma z Mountain View skupi się na rozwiązaniach z zakresu sztucznej inteligencji, a jednym z czołowych punktów prezentacji ma być ulepszona wyszukiwarka wspierana przez AI.

Rozwiązanie Google jak najbardziej może zostać przyćmione przez nową wyszukiwarkę. Tym bardziej, że obecne informacje wskazują, iż będziemy mieli do czynienia z dwoma konkurencyjnymi produktami. Tylko że wyszukiwarka OpenAI zostanie pokazana jako pierwsza i to zaledwie dzień przed nowym produktem Google. Możemy więc mieć do czynienia z trollingiem i wycięciem niezłego numeru konkurentowi.

Aktualizacja

OpenAI oficjalnie poinformowało, że 13 maja, dokładnie 24 godziny przed Google I/O, odbędzie się specjalne wydarzenie. Podczas niego mają zostać pokazane „niektóre aktualizacje ChatGPT i GPT-4”. Oczekuje się, że zaprezentowana zostanie też nowa wyszukiwarka bazująca na AI.