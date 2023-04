To pierwszy taki składany smartfon vivo. Może się Wam spodobać

Składane smartfony nie są dla tego producenta nieznanym terytorium, bowiem zdążył już wprowadzić na rynek dwa modele, podobne konstrukcyjnie do Samsunga Galaxy Z Fold. Tym razem firma zdecydowała się jednak na całkowitą nowość w swoim przypadku – urządzenie z klapką, które powalczy m.in. z Samsungiem Galaxy Z Flip i OPPO Find N2 Flip.

Specyfikacja smartfona vivo X Flip

Według deklaracji producenta, na wewnętrznym ekranie ze szkłem UTG miejsce zagięcia jest prawie niewidoczne (dzięki temu, że składa się on w łezkę o średnicy 5,3 mm), a on sam wytrzyma minimum pół miliona (500000) zgięć. Na zewnętrznym można zaś umieścić tapetę z uroczym zwierzakiem (psem lub kotem – do wyboru jest sześć różnych), a także skorzystać za jego pośrednictwem m.in. z aplikacji społecznościowych i aparatu oraz nawigacji i kalendarza, dzięki czemu nie zawsze trzeba otwierać urządzenie, aby coś zrobić. Firma podaje, że w ten sposób można korzystać z ponad 30 funkcji smartfona.

Zewnętrzny wyświetlacz (AMOLED) ma przekątną 3 cali i rozdzielczość 682×422 pikseli oraz proporcje 14,5:9 i współczynnik kontrastu 6000000:1. Ponadto odświeża on obraz ze standardową częstotliwością 60 Hz, podczas gdy wewnętrzny może też z częstotliwością 120 Hz.

Wyświetlacz AMOLED z matrycą LTPO, który znajduje się w środku, ma również przekątną 6,74 cala, proporcje 21:9, rozdzielczość 2520×1080 pikseli i współczynnik kontrastu 8000000:1. Ponadto jest on w stanie wyświetlić 1,07 mld kolorów i wspiera technologię HDR10+.

Sercem smartfona jest procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 3,0 GHz z Adreno 730 (4 nm) wraz z 12 GB RAM LPDDR5. Pamięć wbudowana, w zależności od wersji, ma natomiast pojemność 256 GB lub 512 GB (w technologii UFS 3.1). Model ten nie obsługuje kart microSD. Zasilają go zaś dwa akumulatory o łącznej pojemności 4400 mAh (3093 mAh + 1181 mAh), które można ładować przez port USB-C (USB 2.0) z mocą 44 W.

vivo X Flip oferuje również aparat o rozdzielczości 32 Mpix z przysłoną f/2.45 w okrągłym otworze w ekranie i dwa na zewnętrznej stronie klapki, obok zewnętrznego wyświetlacza: 50 Mpix (f/1.75) z sensorem IMX866V, siedmioma soczewkami i optyczną stabilizacją obrazu oraz 12 Mpix (f/2.2) z sześcioma soczewkami i obiektywem ultraszerokokątnym. Ponadto na jego pokładzie znajdują się m.in. czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi) i moduł NFC.

Smartfon obsługuje też łączność Bluetooth 5.3 i WiFi 6 oraz zapewnia wsparcie dla USB OTG. Oczywiście na jego pokładzie nie zabrakło również dual SIM (2x nano SIM). vivo X Flip fabrycznie pracuje na systemie Android 13 z interfejsem OriginOS 3. Po rozłożeniu całość ma wymiary 166,42×75,25×7,75-8,19 mm, zaś po złożeniu 86,4×75,25×16,62-17,56 mm. Urządzenie waży od 198 do 199 gramów. Wymiary i waga różnią się w zależności od wersji wykończeniowej.

Cena, dostępność

vivo X Flip zadebiutował dziś w Chinach, gdzie będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, złotej i fioletowej, a także dwóch konfiguracjach:

12/256 GB za 5999 juanów (równowartość ~3670 złotych),

12/512 GB za 6699 juanów (~4100 złotych).

Dla porównania, w Chinach Samsung Galaxy Z Flip 4 kosztuje od 7499 juanów (8/256 GB), OPPO Find N2 Flip od 5999 juanów (8/256 GB; konfiguracja 12/256 GB dostępna jest za 6399 juanów), Huawei P50 Pocket 256 GB – 8988 juanów, a Huawei Pocket S 128 GB – 5988 juanów.

vivo X Flip może być zatem bardzo atrakcyjną propozycją dla wielu klientów. Przynajmniej w Chinach, bowiem aktualnie nie mamy informacji na temat jego dostępności poza ojczyzną producenta.