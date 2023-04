Aplikacja Marvel Move sprawi, że ruszysz zadek z kanapy i pobiegasz z Hulkiem

Jeśli szukacie odpowiedniej motywacji do biegania, a kochacie uniwersum Marvela, to firma przygotowuje coś w sam raz dla Was: aplikację, w której będzie można skorzystać z treningów z popularnymi postaciami z komiksów.

Marvel Move: bieganie z Thorem

Marvel Move powstaje jako element współpracy Marvela z Six to Start. Są to deweloperzy, którzy stworzyli apkę fitnessową Zombies, Run!, gdzie użytkownicy wcielają się w głównych bohaterów apokaliptycznej historii.

Rzecz opiera się o szereg treningów biegowych, podczas których przez słuchawki słuchamy dźwięków… goniącej nas hordy zombie, a także wsiąkamy w fabułę opowiadania. Aplikacja ma obecnie ponad 10 milionów graczy na świecie.

Pomysł Marvela ma działać na podobnych zasadach, ale użytkownicy nie będą zdani na historię o zombie. Zamiast tego, będą mogli wybrać spośród pięciu fabuł:

Thor & Loki: Asgard 5K Training, prowadzonej przez Thora i Lokiego. To zestaw 24 w pełni udźwiękowionych treningów w planie 8 tygodni.

X-Men Age of ORCHIS. W tym opowiadaniu słuchacz jest rekrutowany do współpracy z X-Menami, którym ma pomóc w pokonaniu mutantów. Audio historia zawiera takie postacie jak Wolverine, Storm, Jean Grey i nie tylko.

The Hulk: Hulkville. To historia ucieczki Bruce’a Bannera oraz Betty Banner, którzy próbują ukryć Hulka przed władzami.

Daredevil: Terminal Degree. Jako nowy student prestiżowej szkoły prawniczej słuchacz spotyka Daredevila i pomaga mu rozprawić się z przestępczym półświatkiem.

Doctor Strange i Scarlet Witch: In Dreams. Chyba nie trzeba tłumaczyć, kim są uczestnicy tych treningów. Historia opiera się o ucieczce z tajemniczego miejsca, w którym… nigdy nie byliśmy.

Twórcy aplikacji treningowej są zdania, że treningi przeznaczone są dla osób na każdym poziomie fizycznej sprawności. Można więc spacerować, biegać, a nawet śledzić swoją aktywność na wózku inwalidzkim. Apka pozwoli na pełną kontrolę nad czasem i dystansem biegów, z możliwością zintensyfikowania treningu lub jego spowolnienia.

Marvel Move (fot. marvel.com)

Kiedy i za ile?

Marvel Move ma zostać uruchomiony latem na urządzeniach z systemem iOS oraz Android. Niestety, nie będzie to darmowa aplikacja. Roczna subskrypcja będzie kosztować aż 74,99 dolarów rocznie.

Istnieje także opcja wykupienia dostępu przez Marvel Move Founders Club za 99,99 dolarów. W tej cenie mamy dwa lata członkostwa, bezpłatny miesiąc w Zombies, Run!, bezpłatną wersję próbną Marvel Unlimited (subskrypcji komiksów) i zaproszenia na spotkania z fanami.

Ponad trzy stówki za możliwość posłuchania, jak Hulk wrzeszczy na nas po angielsku? Hmm, zastanowię się.