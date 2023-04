vivo Pad 2 to tablet, który każdy chciałby mieć

Chiński gigant dopiero niedawno wszedł na rynek tabletów – pierwsze urządzenie tego typu zaprezentował w kwietniu 2022 roku. Dziś, rok później, jego ofertę wzbogacił nowy model – Pad 2, który jest bardzo atrakcyjną propozycją.

Co oferuje nowy tablet vivo Pad 2? Specyfikacja

Urządzenie wyposażono w 12,1-calowy ekran, czyli o 27% większy niż bezpośredni poprzednik – Pad 1. generacji (11″). Cechują go dość nietypowe proporcje, bo 7:5, jednak według producenta mają być one „bardziej komfortowe”, ponieważ podobny współczynnik ma kartka papieru w formacie A4. Screen-to-body ratio to zaś 88,1% dzięki temu, że ramki mają szerokość tylko 6,9 mm.

Wyświetlacz ma też rozdzielczość 2,8K (2800×1968 pikseli; 284 ppi) i jasność do 600 nitów oraz możliwość odświeżania obrazu z częstotliwością nawet 144 Hz i śledzenia dotyku z prędkością do 280 Hz. Ponadto ekran zapewnia obsługę technologii HDR10, a także palety barw DCI-P3 i 1,07 mld kolorów. Producent zaimplementował tutaj również trzy rozwiązania, które mają chronić wzrok użytkownika i poprawić komfort korzystania z urządzenia: redukcję niebieskiego światła oraz „naturalną” regulację jasności i temperatury podświetlenia.

Sercem tabletu jest procesor MediaTek Dimensity 9000 3,05 GHz (4 nm) z dziesięciordzeniowym Mali-G710 GPU. Do tego na pokładzie jest do 12 GB RAM LPDDR5 i do 512 GB wbudowanej pamięci typu UFS 3.1. Całość zasila akumulator o pojemności 10000 mAh, który można ładować przez port USB-C (USB 3.2 Gen 1) z mocą 44 W. Producent podaje, że 15-minutowe ładowanie zapewni zapas energii, wystarczający na dwie godziny oglądania wideo.

Na pokładzie vivo Pad 2 znajdują się też cztery głośniki pełnozakresowe i dwa wysokotonowe, a także Bluetooth 5.3, WiFi 6 i moduł NFC. Urządzenie wspiera również ładowanie zwrotne. Ponadto tablet odda swoim właścicielom do dyspozycji aparat 8 Mpix (f/2.0) na przodzie oraz dwa aparaty na tyle: 13 Mpix (f/2.2) z funkcją nagrywania w 4K i 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro w odległości 4 cm. Całość pracuje na systemie Android 13 z dostosowaną to tabletów nakładką OriginOS 3, ma wymiary 266,03×191,6×6,59 mm i waży 585 gramów.

Trzeba też wspomnieć, że Pad 2 zapewnia wsparcie dla rysika i da się do niego podłączyć również klawiaturę (poprzez złącze Pogo Pin lub Bluetooth), dzięki czemu można zwiększyć produktywność, zarówno podczas nauki, jak i pracy biurowej. Dedykowany stylus ładuje się, przyczepiając go magnetycznie do bocznej krawędzi.

Cena, dostępność

Tablet vivo Pad 2 będzie dostępny w sprzedaży w trzech wersjach kolorystycznych: szarej, niebieskiej i różowej. Klienci dostaną do wyboru aż cztery konfiguracje pamięciowe:

8/128 GB za 2499 juanów (równowartość ~1525 złotych),

8/256 GB za 2799 juanów (~1710 złotych),

12/256 GB za 3099 juanów (~1890 złotych),

12/512 GB za 3399 juanów (~2075 złotych).

Obecnie nie mamy informacji na temat dostępności tego urządzenia poza Chinami, podobnie jak w przypadku nowych składanych smartfonów vivo X Flip i X Fold 2.