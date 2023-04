vivo X Fold 2 to mocna konkurencja dla Samsunga Galaxy Z Fold

To już trzeci składany w ten sposób smartfon marki vivo. Producent sukcesywnie podnosi sobie poprzeczkę. Jak to wpływa na cenę urządzenia? Cena modelu X Fold 2 może Was zaskoczyć.

Specyfikacja vivo X Fold 2

Zewnętrzny ekran AMOLED E6 w tym smartfonie ma przekątną 6,53 cala, rozdzielczość 2520×1080 pikseli i proporcje 21:9 oraz współczynnik kontrastu 8000000:1 i lokalną jasność szczytową na poziomie 1600 nitów. Ponadto wyświetlacz potrafi odświeżać obraz z częstotliwością do 120 Hz, a także obsługuje technologie HDR10+ i Dolby Vision.

Specyfikacja wewnętrznego ekranu jest w części podobna do parametrów zewnętrznego panelu – też jest to panel AMOLED E6 z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz i współczynnikiem kontrastu 8000000:1 oraz technologiami HDR10+ i Dolby Vision. Ponadto wyświetlacz ten ma przekątną 8,03 cala, rozdzielczość 2160×1916 pikseli (proporcje 4:3,55) i matrycę LTPO 4.0. Warto też wspomnieć, że z oboma ekranami zintegrowano czytniki linii papilarnych 3D.

W przypadku wewnętrznego wyświetlacza producent informuje, że składa się on w łezkę o średnicy 5 mm i jest o 40% „bardziej płaski” w porównaniu z poprzednią generacją, co w praktyce oznacza, że miejsce zagięcia ma być jeszcze mniej widoczne dla oka. Zastosowany zawias umożliwia ponadto odchylenie ekranu pod kątem od 60° do 120°. vivo gwarantuje też jego sprawność przez minimum 400000 użyć.

Motorem napędowym X Fold 2 jest najnowszy, topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 3,2 GHz z Adreno 740 GPU (4 nm), który współpracuje z 12 GB RAM LPDDR5X. Do tego jest od 256 do 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 4.0 (nie ma wsparcia dla kart microSD). Urządzenie zasilają dwa akumulatory o pojemności 2400 mAh każdy (łącznie 4800 mAh), które można ładować przewodowo (przez USB-C; USB 2.0) z mocą 120 W (do 100% w 26 minut) lub indukcyjnie z mocą 50 W.

vivo X Fold 2 oferuje również dwa głośniki i Bluetooth 5.3, a do tego – jako pierwszy składany smartfon na rynku – zapewnia wsparcie dla bezprzewodowej transmisji bezstratnego dźwięku HiFi. Ponadto urządzenie obsługuje WiFi 6, dwie karty SIM w formacie nano i technologię NFC, a także oferuje fizyczny przełącznik trybów pracy na jednej z krawędzi (podobnie jak np. iPhone).

Smartfon odda swoim właścicielom również świetne zaplecze fotograficzne. Na jego tyle znajdują się bowiem trzy aparaty o następujących parametrach:

50 Mpix z sensorem IMX866, przysłoną f/1.75 i optyczną stabilizacją obrazu,

12 Mpix z matrycą IMX663, przysłoną f/2.0 i obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 108°,

12 Mpix z sensorem IMX633 i przysłoną f/1.98.

Dodatkowo pracę aparatu wspiera autorski chip V2. Na przodzie umieszczono natomiast 16 Mpix aparat z przysłoną f/2.45.

vivo X Fold 2 pracuje fabrycznie pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką OriginOS 3. Smartfon po rozłożeniu ma wymiary 161,29×143,43×5,95 mm, natomiast po złożeniu 161,29×73,42×12,9-13,2 mm, a jego waga wynosi od 278,5 do 279,5 grama. Parametry różnią się w zależności od wersji kolorystycznej. Tutaj warto dodać, że do wykończenia tego modelu vivo wykorzystało skórę i szkło.

Cena, dostępność

Smartfon będzie dostępny w Chinach w trzech wersjach kolorystycznych (czarnej, niebieskiej i czerwonej) i dwóch konfiguracjach:

12/256 GB za 8999 juanów (równowartość ~5490 złotych),

12/512 GB za 9999 juanów (~6100 złotych).

Choć ceny są wysokie (jak na rynek chiński), to vivo X Fold 2 jest tańszy od swojego poprzednika, tj. vivo X Fold+, który w wersji 256 GB kosztował 9999 juanów, a wariancie 512 GB – 10999 juanów.

Producent oficjalnie potwierdził, że na tę chwilę nie planuje sprzedawać modelu X Fold 2 poza Chinami.