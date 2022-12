OnePlus i OPPO zaciskają więzy. Obie marki zmieniają strategię

Chińska marka, mimo że kreowała się na startup, od samego początku była powiązana z OPPO. Oficjalnie ściślejszą współpracę ogłoszono jednak dopiero na początku 2021 roku, a kolejne miesiące przyniosły kolejne informacje o dodatkowym zaciskaniu więzów między producentami. Teraz obaj poinformowali o diametralnej zmianie strategii – podczas gdy wcześniej raczej konkurowali ze sobą, od dziś ich oferta będzie się uzupełniała.

Nowa strategia OnePlusa i OPPO

W grudniu 2022 roku w Chinach odbyła się ważna konferencja OnePlusa, podczas której producent m.in. świętował swoje 9. urodziny, ponieważ marka została powołana do życia 16 grudnia 2013 roku. Tutaj warto przypomnieć, że pierwszy smartfon, model One, legendarnego zabójcę flagowców, zaprezentowała już cztery miesiące później, w kwietniu 2014 roku.

źródło: Weibo

Podczas gdy pierwsze smartfony marki nazywane były właśnie zabójcami flagowców, w kolejnych latach jej strategia ewoluowała i obecnie, na co z pewnością ma wpływ coraz silniejsza relacja z OPPO, jej oferta wypełniona jest nie tylko high-endami, ale też średniakami, a nawet budżetowcami (podczas gdy pierwszy średniak, model X, zaprezentowany w październiku 2015 roku, okazał się totalnym niewypałem).

Teraz strategia producenta ponownie się zmieni, co wpłynie również na ofertę OPPO. Podczas wspomnianej konferencji ogłoszono bowiem, że OPPO oficjalnie rozpoczęło erę dwóch marek i od dziś OnePlus ma być pionierską marką wydajnych smartfonów OPPO, co można rozumieć jako skupienie się przede wszystkim na high-endowych modelach. Na dodatek w bardzo atrakcyjnych cenach, gdyż (z jakiegoś powodu podjęto decyzję, że) marża zysku netto będzie wynosiła w ich przypadku… nawet 0%.

Brzmi znajomo? Podobnie jest obecnie w Nothing, czyli marce, którą powołał do życia Carl Pei (a to właśnie on odpowiada za sukces OnePlusa), jednak on nie zamierza utrzymywać tego stanu rzeczy zbyt długo – to koszt, który zgadza się ponieść, aby zaistnieć na rynku smartfonów. Dla OPPO to nowa strategia, którą przypisano OnePlusowi.

OnePlus dostanie też potężny zastrzyk pieniędzy

Aby zredukować koszty operacyjne, urządzenia marki OnePlus będą sprzedawane wyłącznie przez internet (w tym w sklepie internetowym OPPO). Ponadto OPPO zainwestuje w markę 10 mld juanów w ciągu najbliższych trzech lat, a także weźmie na siebie obsługę serwisową sprzętów OnePlusa – ich właściciele będą mogli oddać je do naprawy w ponad 1000 punktów OPPO w Chinach.