Seria Realme 16 Pro wylądowała. To stylowe olbrzymy

Co za tempo! Ledwo w lipcu informowaliśmy o premierze serii Realme 15, a już teraz na rynku debiutują smartfony Realme 16 Pro 5G oraz Realme 16 Pro+ 5G. Na dobrą sprawę jednak poza zmianą numerka (i całkowicie nowym designem) zmieniło się raczej niewiele – no, może tyle, że zamiast jednego, z powrotem mamy dwa urządzenia.
Premiera Realme 16 Pro 5G i Realme 16 Pro+ 5G
Średniopółkowe smartfony Realme 16 Pro 5G i Realme 16 Pro+ 5G to coś dla osób, które nie mają wygórowanych oczekiwań, ale nie chcą też byle czego. Oba modele mają parę wspólnych cech. To między innymi 6,8-calowy wyświetlacz OLED o częstotliwości odświeżania 144 Hz. Jeden i drugi może też pochwalić się olbrzymim akumulatorem (7000 mAh), obiecującym długi czas działania i obsługującym szybkie ładowanie z mocą 80 W.
Do tego dochodzi pamięć masowa w formacie UFS 3.1, głośniki stereo, system Android 16 z nakładką Realme UI 7.0 oraz konstrukcja odporna na pył i wodę w klasach IP68, IP69 i IP69K. Istotniejsze mogą jednak okazać się różnice, przejdźmy więc do nich…
Bliźniaki, ale nie takie same
Sercem modelu Realme 16 Pro 5G jest procesor MediaTek Dimensity 7300 Max sparowany z pamięcią LPDDR4X. System fotograficzny tworzą zaś główny aparat 200 Mpix (f/1.8) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz ultraszerokokątny moduł 8 Mpix (f/2.2) z tyłu, a do tego 50 Mpix (f/2.4) z przodu.
Z kolei smartfon Realme 16 Pro+ 5G ma procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 połączony z szybszą pamięcią LPDDR5X, a sekcja fotograficzna jest uzupełniona dodatkowo o sensor 50 Mpix (f/2.8) z peryskopowym teleobiektywem, oferującym 3,5-krotny zoom optyczny. Możliwości w tym zakresie powinny więc być nieco szersze.
Podsumujmy i uzupełnijmy…
|Realme 16 Pro 5G
|Realme 16 Pro+ 5G
|Wyświetlacz
|6,8 cala,
AMOLED,
2772×1272 pikseli,
144 Hz,
do 1400 nitów (HBM)
|6,8 cala,
AMOLED,
2800×1280 pikseli,
144 Hz,
do 1800 nitów (HBM)
|Procesor
|MediaTek Dimensity 7300 (4 nm; do 2,5 GHz)
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm; do 2,8 GHz)
|Pamięć
|8-12 GB RAM (LPDDR4X),
128-256 GB (UFS 3.1)
|8-12 GB RAM (LPDDR5X),
128-256 GB (UFS 3.1)
|Aparaty z tyłu
|200 Mpix (f/1.8) z OIS,
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny
|200 Mpix (f/1.8) z OIS,
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,
50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw
|Aparat z przodu
|50 Mpix (f/2.4)
|50 Mpix (f/2.4)
|Akumulator
|7000 mAh,
ładowanie do 80 W
|7000 mAh,
ładowanie do 80 W
|Łączność
|5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4
|5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4
|Wymiary i waga
|162,6×77,6×7,8 mm,
192 gramy
|162,5×76,3×8,1-8,5 mm,
198-203 gramy
|Odporność
|IP68, IP69, IP69K
|IP68, IP69, IP69K
Ile kosztują smartfony z serii Realme 16 Pro?
Nowe smartfony trafiły już do sprzedaży w Indiach, gdzie ceny poszczególnych wariantów przedstawiają się następująco:
- Realme 16 Pro 5G:
- 8/128 GB – 31999 rupii (równowartość około 1280 złotych),
- 8/256 GB – 33999 rupii (~1360 złotych),
- 12/256 GB – 36999 rupii (~1480 złotych),
- Realme 16 Pro+ 5G:
- 8/128 GB – 39999 rupii (~1600 złotych),
- 8/256 GB – 41999 rupii (~1680 złotych),
- 12/256 GB – 44999 rupii (~1800 złotych).
Na razie nie wiadomo, kiedy urządzenia zadebiutują w Polsce – póki co nie doczekaliśmy się nawet ich poprzedników. Dopiero w marcu 2025 roku nad Wisłą pojawiła się seria Realme 14 Pro.