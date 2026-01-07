Seria Realme 16 Pro wylądowała. To stylowe olbrzymy

Co za tempo! Ledwo w lipcu informowaliśmy o premierze serii Realme 15, a już teraz na rynku debiutują smartfony Realme 16 Pro 5G oraz Realme 16 Pro+ 5G. Na dobrą sprawę jednak poza zmianą numerka (i całkowicie nowym designem) zmieniło się raczej niewiele – no, może tyle, że zamiast jednego, z powrotem mamy dwa urządzenia.

Premiera Realme 16 Pro 5G i Realme 16 Pro+ 5G

Średniopółkowe smartfony Realme 16 Pro 5G i Realme 16 Pro+ 5G to coś dla osób, które nie mają wygórowanych oczekiwań, ale nie chcą też byle czego. Oba modele mają parę wspólnych cech. To między innymi 6,8-calowy wyświetlacz OLED o częstotliwości odświeżania 144 Hz. Jeden i drugi może też pochwalić się olbrzymim akumulatorem (7000 mAh), obiecującym długi czas działania i obsługującym szybkie ładowanie z mocą 80 W.

Do tego dochodzi pamięć masowa w formacie UFS 3.1, głośniki stereo, system Android 16 z nakładką Realme UI 7.0 oraz konstrukcja odporna na pył i wodę w klasach IP68, IP69 i IP69K. Istotniejsze mogą jednak okazać się różnice, przejdźmy więc do nich…

Bliźniaki, ale nie takie same

Sercem modelu Realme 16 Pro 5G jest procesor MediaTek Dimensity 7300 Max sparowany z pamięcią LPDDR4X. System fotograficzny tworzą zaś główny aparat 200 Mpix (f/1.8) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz ultraszerokokątny moduł 8 Mpix (f/2.2) z tyłu, a do tego 50 Mpix (f/2.4) z przodu.

Realme 16 Pro 5G (fot. Realme)

Z kolei smartfon Realme 16 Pro+ 5G ma procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 połączony z szybszą pamięcią LPDDR5X, a sekcja fotograficzna jest uzupełniona dodatkowo o sensor 50 Mpix (f/2.8) z peryskopowym teleobiektywem, oferującym 3,5-krotny zoom optyczny. Możliwości w tym zakresie powinny więc być nieco szersze.

Realme 16 Pro+ 5G (fot. Realme)

Podsumujmy i uzupełnijmy…

Realme 16 Pro 5G Realme 16 Pro+ 5G Wyświetlacz 6,8 cala,

AMOLED,

2772×1272 pikseli,

144 Hz,

do 1400 nitów (HBM) 6,8 cala,

AMOLED,

2800×1280 pikseli,

144 Hz,

do 1800 nitów (HBM) Procesor MediaTek Dimensity 7300 (4 nm; do 2,5 GHz) Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm; do 2,8 GHz) Pamięć 8-12 GB RAM (LPDDR4X),

128-256 GB (UFS 3.1) 8-12 GB RAM (LPDDR5X),

128-256 GB (UFS 3.1) Aparaty z tyłu 200 Mpix (f/1.8) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny 200 Mpix (f/1.8) z OIS,

8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,

50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw Aparat z przodu 50 Mpix (f/2.4) 50 Mpix (f/2.4) Akumulator 7000 mAh,

ładowanie do 80 W 7000 mAh,

ładowanie do 80 W Łączność 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 Wymiary i waga 162,6×77,6×7,8 mm,

192 gramy 162,5×76,3×8,1-8,5 mm,

198-203 gramy Odporność IP68, IP69, IP69K IP68, IP69, IP69K

Ile kosztują smartfony z serii Realme 16 Pro?

Nowe smartfony trafiły już do sprzedaży w Indiach, gdzie ceny poszczególnych wariantów przedstawiają się następująco:

Realme 16 Pro 5G: 8/128 GB – 31999 rupii (równowartość około 1280 złotych), 8/256 GB – 33999 rupii (~1360 złotych), 12/256 GB – 36999 rupii (~1480 złotych),

Realme 16 Pro+ 5G: 8/128 GB – 39999 rupii (~1600 złotych), 8/256 GB – 41999 rupii (~1680 złotych), 12/256 GB – 44999 rupii (~1800 złotych).



Na razie nie wiadomo, kiedy urządzenia zadebiutują w Polsce – póki co nie doczekaliśmy się nawet ich poprzedników. Dopiero w marcu 2025 roku nad Wisłą pojawiła się seria Realme 14 Pro.