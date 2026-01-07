smartfon Realme 16 Pro+ 5G
Realme 16 Pro+ 5G (fot. Realme)
Seria Realme 16 Pro wylądowała. To stylowe olbrzymy

Co za tempo! Ledwo w lipcu informowaliśmy o premierze serii Realme 15, a już teraz na rynku debiutują smartfony Realme 16 Pro 5G oraz Realme 16 Pro+ 5G. Na dobrą sprawę jednak poza zmianą numerka (i całkowicie nowym designem) zmieniło się raczej niewiele – no, może tyle, że zamiast jednego, z powrotem mamy dwa urządzenia.

Premiera Realme 16 Pro 5G i Realme 16 Pro+ 5G

Średniopółkowe smartfony Realme 16 Pro 5G i Realme 16 Pro+ 5G to coś dla osób, które nie mają wygórowanych oczekiwań, ale nie chcą też byle czego. Oba modele mają parę wspólnych cech. To między innymi 6,8-calowy wyświetlacz OLED o częstotliwości odświeżania 144 Hz. Jeden i drugi może też pochwalić się olbrzymim akumulatorem (7000 mAh), obiecującym długi czas działania i obsługującym szybkie ładowanie z mocą 80 W.

Do tego dochodzi pamięć masowa w formacie UFS 3.1, głośniki stereo, system Android 16 z nakładką Realme UI 7.0 oraz konstrukcja odporna na pył i wodę w klasach IP68, IP69 i IP69K. Istotniejsze mogą jednak okazać się różnice, przejdźmy więc do nich…

Bliźniaki, ale nie takie same

Sercem modelu Realme 16 Pro 5G jest procesor MediaTek Dimensity 7300 Max sparowany z pamięcią LPDDR4X. System fotograficzny tworzą zaś główny aparat 200 Mpix (f/1.8) z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz ultraszerokokątny moduł 8 Mpix (f/2.2) z tyłu, a do tego 50 Mpix (f/2.4) z przodu.

Realme 16 Pro 5G (fot. Realme)

Z kolei smartfon Realme 16 Pro+ 5G ma procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 połączony z szybszą pamięcią LPDDR5X, a sekcja fotograficzna jest uzupełniona dodatkowo o sensor 50 Mpix (f/2.8) z peryskopowym teleobiektywem, oferującym 3,5-krotny zoom optyczny. Możliwości w tym zakresie powinny więc być nieco szersze.

Realme 16 Pro+ 5G (fot. Realme)

Podsumujmy i uzupełnijmy…

Realme 16 Pro 5GRealme 16 Pro+ 5G
Wyświetlacz6,8 cala,
AMOLED,
2772×1272 pikseli,
144 Hz,
do 1400 nitów (HBM)		6,8 cala,
AMOLED,
2800×1280 pikseli,
144 Hz,
do 1800 nitów (HBM)
ProcesorMediaTek Dimensity 7300 (4 nm; do 2,5 GHz)Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm; do 2,8 GHz)
Pamięć8-12 GB RAM (LPDDR4X),
128-256 GB (UFS 3.1)		8-12 GB RAM (LPDDR5X),
128-256 GB (UFS 3.1)
Aparaty z tyłu200 Mpix (f/1.8) z OIS,
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny		200 Mpix (f/1.8) z OIS,
8 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny,
50 Mpix (f/2.8) z OIS – teleobiektyw
Aparat z przodu50 Mpix (f/2.4)50 Mpix (f/2.4)
Akumulator7000 mAh,
ładowanie do 80 W		7000 mAh,
ładowanie do 80 W
Łączność5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.45G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4
Wymiary i waga162,6×77,6×7,8 mm,
192 gramy		162,5×76,3×8,1-8,5 mm,
198-203 gramy
OdpornośćIP68, IP69, IP69KIP68, IP69, IP69K

Ile kosztują smartfony z serii Realme 16 Pro?

Nowe smartfony trafiły już do sprzedaży w Indiach, gdzie ceny poszczególnych wariantów przedstawiają się następująco:

  • Realme 16 Pro 5G:
    • 8/128 GB – 31999 rupii (równowartość około 1280 złotych),
    • 8/256 GB – 33999 rupii (~1360 złotych),
    • 12/256 GB – 36999 rupii (~1480 złotych),
  • Realme 16 Pro+ 5G:
    • 8/128 GB – 39999 rupii (~1600 złotych),
    • 8/256 GB – 41999 rupii (~1680 złotych),
    • 12/256 GB – 44999 rupii (~1800 złotych).

Na razie nie wiadomo, kiedy urządzenia zadebiutują w Polsce – póki co nie doczekaliśmy się nawet ich poprzedników. Dopiero w marcu 2025 roku nad Wisłą pojawiła się seria Realme 14 Pro.

Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

