Wysyp nowych laptopów Asusa. Jest coś dla każdego

Asusowi na targach CES 2026 ewidentnie rozwiązał się worek z laptopami. Zaprezentował mnóstwo nowych modeli, wśród których właściwie każdy powinien być w stanie znaleźć coś dla siebie. Zapraszam na krótki przegląd tych nowości.

Nowy Asus Zenbook Duo ma dwa ekrany bliżej siebie

Największe wrażenie spośród zaprezentowanych laptopów robi nowy Asus Zenbook Duo (UX8407AA), którego konstrukcja została w całości wykonana z Ceraluminum, czyli materiału łączącego w sobie cechy ceramiki i aluminium. To solidny, a przy tym mobilny sprzęt, którego charakterystyka zdecydowanie sprzyja produktywności.

Laptop składa się z dwóch ekranów Lumina Pro OLED o przekątnej 14 cali, rozdzielczości 2880×1800 pikseli, częstotliwości odświeżania 144 Hz i jasności sięgającej 1000 nitów. Można z nich korzystać na różne sposoby, także przykrywając jedną część klawiaturą, jak również łącząc je w jeden duży monitor. To drugie ma sens, tym bardziej, że w porównaniu do poprzedniej generacji Asus Zenbook Duo (testowanej w ubiegłym roku przez Kasię) odstęp między ekranami został znacząco zredukowany.

Nowy Zenbook Duo ma też bardzo zachęcające wnętrze. Jego specyfikację tworzą między innymi: procesor Intel Core Ultra X9 (Series 3), nawet 32 GB pamięci LPDDR5X, moduły Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, podwójny akumulator o pojemności 99 Wh, sześć głośników z Dolby Atmos i dwa duże wentylatory, a wszystko to przy gabarytach mniejszych o 5% w porównaniu do poprzedniej generacji. Waga z klawiaturą wynosi 1,65 kg (a bez: 1,35 kg).

Asus Zenbook Duo 2026 (fot. Asus)

Są też nowe Zenbooki w klasycznym wydaniu

Dla zwolenników bardziej konwencjonalnych konstrukcji przygotowane zostały natomiast laptopy Zenbook A16 (UX3607OA / UX3607QA) oraz Zenbook A14 (UX3407NA). Ten pierwszy został wyposażony w 16-calowy panel o rozdzielczości 2880×1800 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 1100 nitów, a waga (w zależności od modelu) rozpoczyna się już od 1,1 kg. Drugi ma 14-calowy panel o rozdzielczości 1920×1200 pikseli, częstotliwości odświeżania 60 Hz i jasności dochodzącej do 600 nitów, a waga rozpoczyna się poniżej poziomu 1 kg.

Wyraźnie widać więc, że mobilność jest ich mocną stroną, ale nie odbywa się to kosztem wydajności. Laptopy zostały wyposażone w procesory z rodziny Qualcomm Snapdragon (aż do X2 Elite Extreme), nawet 48 GB pamięci LPDDR5X i akumulatory o pojemności 70 Wh (zapewniające aż do 35 godzin odtwarzania filmów offline). Nie brakuje im też żadnych kluczowych gniazd (w tym USB 4 typu C i HDMI 2.1), a całość uzupełnia ergonomiczna konstrukcja z lekko unoszoną klawiaturą.

Asus Zenbook A16 po lewej i A14 po prawej (fot. Asus)

Odświeżenia doczekały się również eSki. Zaprezentowane podczas targów CES 2026 laptopy Asus Zenbook S16 (UM5606GA) i Zenbook S14 (UX5406AA) cechują się lekkimi (od 1,2 kg) i smukłymi (od 11 mm) konstrukcjami wykonanymi z Ceraluminum oraz świetnymi specyfikacjami, z takimi punktami jak procesory Intel Core Ultra 9 (Series 3) lub AMD Ryzen AI 9, 32 GB RAM typu LPDDR5X, akumulatory o pojemności nawet 83 Wh czy wyświetlaczu Lumina OLED o rozdzielczości 2880×1800 pikseli i jasności dochodzącej do 1100 nitów.

Asus Zenbook S16 po lewej i S14 po prawej (fot. Asus)

Nowe laptopy z serii Asus Vivobook – dla mniej wymagających

Asus nie zapomniał też o użytkownikach, którzy nie mają aż tak dużych wymagań, ale oczekują niezłej płynności działania i wysokiej ergonomii. Dla nich powstały laptopy z rodziny Vivobook. Warto zwrócić uwagę między innymi na modele Vivobook S16 (S3607AA / M3607GA) i Vivobook S14 (S3407AA / M3407GA), które mają mniej niż 1,6 cm grubości, a ich waga rozpoczyna się od 1,4 kg.

W środku takiego laptopa znajduje się procesor Intel Core Ultra lub AMD Ryzen AI nowej generacji, akumulator pojemności 70 Wh (na wiele dni roboczych), nawet 32 GB RAM i SSD o pojemności 1 TB, a do tego moduł Wi-Fi 6 i głośniki z Dolby Atmos. Obraz wyświetlany jest zaś na panelu OLED o rozdzielczości 1920×1200 pikseli, a całość wieńczy metaliczna konstrukcja.

Asus Vivobook S16 po lewej i S14 po prawej (fot. Asus)

Do rodziny dołączają także laptopy Asus Vivobook 16 (X1607AA / M1607GA) i Vivobook 14 (X1407AA / M1407GA), plasujące się nieco niżej, ale wciąż mające zapewniać wysoki poziom ergonomii. Mają 1,79 cm grubości, ważą od 1,46 kg i są wyposażone w procesory Intel Core Ultra lub AMD Ryzen AI, maksymalnie 16 GB RAM, moduły Wi-Fi 6 oraz wyświetlacze IPS o rozdzielczości 1920×1200 pikseli i częstotliwości odświeżania 60 Hz.

Asus Vivobook 16 po lewej i 14 po prawej (fot. Asus)

Z kolei dla osób, którym zależy na jak największym ekranie, stworzony został laptop Asus Vivobook 18 (M1807GA), który – jak sama nazwa wskazuje – ma 18-calowy wyświetlacz. Poza tym jego specyfikacja pokrywa się z tym, z czym mamy do czynienia w mniejszych wariantach, a zaznaczyć wypada jedynie to, że grubość to już 1,86 cm, a waga rozpoczyna się od 2,6 kg.

A dla graczy: Asus TUF Gaming A14

Poza tymi uniwersalnymi laptopami zaprezentowany został również kierowany do graczy Asus TUF Gaming A14 (FA401GM / FA401EA). Pomimo smukłej (1,69 cm) i lekkiej (od 1,46 kg) konstrukcji może pochwalić się świetną specyfikacją. Ma na pokładzie procesor z rodziny AMD Ryzen AI, kartę graficzną GeForce RTX 5060 i akumulator o pojemności 73 Wh.

Z perspektywy gracza istotne są też informacje o 14-calowym wyświetlaczu 2,5K o częstotliwości odświeżania 165 Hz oraz czasie reakcji 3 ms. Miłośnikom rozgrywki online spodobać może się również obecność modułu Wi-Fi 6E.

Asus TUF Gaming A14 (fot. Asus)

Jest też coś dla graczy o wyższych wymaganiach – mam tu na myśli nowości spod znaku Asus ROG Zephyrus, którym poświęciłem osobny wpis.

Osobnego wpisu doczekały się również laptopy z serii Asus ProArt kierowane do różnego rodzaju twórców. Sprawdź koniecznie, jeśli to kategoria dla Ciebie.