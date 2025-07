Realme 15 5G i Realme 15 Pro 5G oficjalnie. Co się zmieniło? Prawie wszystko

Producent, którego urządzenia cieszą się dużym zainteresowaniem wśród klientów w Polsce, dodał do swojej oferty smartfon Realme 15 5G i Realme 15 Pro 5G. Oba modele różnią się diametralnie do swoich bezpośrednich poprzedników.

Co oferuje smartfon Realme 15 5G? (specyfikacja)

Smartfon Realme 15 5G ma 6,8-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 2800×1280 pikseli, który odświeża obraz z częstotliwością do 144 Hz. Na przodzie znalazło się też miejsce dla aparatu z matrycą 50 Mpix. Na tyle również jest 50 Mpix aparat (z OIS), któremu towarzyszy 8 Mpix sensor z obiektywem ultraszerokokątnym.

Realme 15 5G (źródło: Realme)

Model ten wyposażono też w procesor MediaTek Dimensity 7300+ (4 nm), pamięci RAM LPDDR4X (do 12 GB) i UFS 3.1 (do 256 GB) oraz akumulator o pojemności 7000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 80 W, a także głośniki stereo i emiter podczerwieni.

Cena Realme 15 5G (w Indiach)

Smartfon Realme 15 5G zadebiutował w Indiach, gdzie będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych (Flowing Silver, Velvet Green i Silk Pink) oraz dwóch konfiguracjach pamięciowych:

8/128 GB za 25999 rupii (równowartość około 1090 złotych),

8/256 GB za 27999 rupii (~1175 złotych).

Realme 15 5G vs Realme 14 5G – porównanie specyfikacji

Realme 15 5G

(wersja indyjska) Realme 14 5G

(wersja dostępna w Polsce) Wyświetlacz 6,8 cala

2800×1280 pikseli

144 Hz

jasność do 6500 nitów (1800 HBM)

4608 Hz PWM 6,67 cala

2400×1080 pikseli

120 Hz

jasność do 2000 nitów (600 typowa) Procesor MediaTek Dimensity 7300+ 2,5 GHz (4 nm) Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 2,3 GHz (4 nm) RAM 8/12 GB

LPDDR4X 8 GB Pamięć wbudowana 128/256 GB

UFS 3.1 256 GB Akumulator 7000 mAh

ładowanie do 80 W 6000 mAh

ładowanie do 45 W Aparat na przodzie 50 Mpix (f/2.4) 16 Mpix (f/2.4) Aparat na tyle – główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS

– ultraszerokokątny 8 Mpix (f/2.2) – główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS

– 2 Mpix (f/2.4) do bokeh Łączność 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, emiter podczerwieni, dual SIM, USB-C 5G, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, NFC, dual SIM, USB-C Czytnik linii papilarnych TAK TAK, ekranowy Głośniki stereo TAK TAK Wymiary 162,27×76,16×7,66 mm

162,27×76,16×7,78 mm

162,27×76,16×7,96 mm 163,15×75,65×7,97 mm Waga 187/189 gramów 196 gramów Odporność IP69 IP69 System operacyjny Android 15

Realme UI 6.0 Android 15

Realme UI 6.0

Specyfikacja Realme 15 Pro 5G

Model ten otrzymał procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, do 12 GB RAM i do 512 GB wbudowanej pamięci oraz akumulator o pojemności 7000 mAh, który obsługuje ładowanie przewodowe o mocy do 80 W.

Realme 15 Pro 5G (źródło: Realme)

Smartfon Realme 15 Pro 5G wyposażono również w 6,8-calowy wyświetlacz z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz, który ma rozdzielczość 2800×1280 pikseli i otwór, w którym umieszczono 50 Mpix aparat. Na tyle są jeszcze dwa 50 Mpix aparaty – główny z OIS i ultraszerokokątny.

Cena Realme 15 Pro 5G (w Indiach)

Klienci w Indiach będą mieli do wyboru trzy wersje kolorystyczne (Flowing Silver, Velvet Green i Silk Purple) oraz dwa warianty pamięciowe:

8/256 GB za 33999 rupii (~1425 złotych),

12/256 GB za 35999 rupii (~1510 złotych).

Realme 15 Pro 5G vs Realme 14 Pro 5G – porównanie specyfikacji

Realme 15 Pro 5G

(wersja indyjska) Realme 14 Pro 5G

(wersja dostępna w Polsce) Wyświetlacz 6,8 cala

2800×1280 pikseli

144 Hz

jasność do 6500 nitów (1800 HBM)

4608 Hz PWM 6,77 cala

2392×1080 pikseli

120 Hz

jasność do 4500 nitów (800 typowa) Procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 2,8 GHz (4 nm) MediaTek Dimensity 7300 Energy 2,5 GHz (4 nm) RAM 8/12 GB

LPDDR4X 8/12 GB Pamięć wbudowana 128/256/512 GB

UFS 3.1 256/512 GB Akumulator 7000 mAh

ładowanie do 80 W 6000 mAh

ładowanie do 45 W Aparat na przodzie 50 Mpix (f/2.4) 16 Mpix (f/2.4) Aparat na tyle – główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS

– ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2.0) – główny 50 Mpix (f/1.8) z OIS

– monochromatyczny (f/2.4) Łączność 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, emiter podczerwieni, dual SIM, USB-C 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6, NFC, dual SIM, USB-C Czytnik linii papilarnych TAK, ekranowy TAK, ekranowy Głośniki stereo – TAK Wymiary 162,27×76,15×7,69 mm

162,27×76,15×7,79 mm

162,27×76,15×7,84 mm 162,75×74,92×7,55 mm

162,75×74,92×7,79 mm Waga 187 gramów 179/181,5 grama Odporność IP69 IP66/IP68/IP69 System operacyjny Android 15

Realme UI 6.0 Android 15

Realme UI 6.0

Na tę chwilę nie mamy informacji na temat dostępności Realme 15 5G i Realme 15 Pro 5G w kraju nad Wisła. Tutaj wypada przypomnieć, że Realme 14 Pro i Realme 14 Pro+ zadebiutowały w Polsce w marcu 2025 roku, a Realme 14 5G można kupić od maja 2025 roku.