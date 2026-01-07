Oto Motorola Razr Fold. Pierwszy duży składak w ofercie Motki

Fakty są takie, że składane smartfony typu flip – czyli popularne klapki – firma Motorola produkuje już od sześciu lat (pierwszy model z odświeżonej serii Razr został zaprezentowany pod koniec 2019 roku i wszedł do sprzedaży na początku 2020). Na tym polu wiedzie zaciętą rywalizację z Samsungiem i jego serią Galaxy Z Flip. Do tej pory producent jednak nie serwował bezpośredniej odpowiedzi na duże składaki spod znaku Galaxy Z Fold. Aż do teraz.

Pierwszy duży składak w ofercie – Motorola Razr Fold

Podczas targów CES 2026 oficjalnie zaprezentowany został model Motorola Razr Fold – pierwszy smartfon składany jak książka w ofercie tego producenta. To propozycja dla osób, które oczekują urządzenia o rozmiarach zbliżonych do typowych, ale w razie czego chcą mieć możliwość skorzystania z większego ekranu. Skoro o tym mowa…

Zewnętrzny wyświetlacz smartfona Motorola Razr Fold ma 6,6 cala, a wewnętrzny sprzyja produktywności, oddając do dyspozycji użytkownika przestrzeń o przekątnej 8,1 cala. To – w obu przypadkach – o 0,1 cala więcej niż oferują Samsung Galaxy Z Fold 7 i Huawei Mate X7, a także wyraźnie więcej niż inni rywale, jak chociażby Honor Magic V5.

Trzy aparaty 50 Mpix na pokładzie

Poza dużymi i wysokiej jakości ekranami, dużym atutem smartfona ma być również jego system fotograficzny. Będą go tworzyć trzy aparaty z tyłu – każdy o rozdzielczości 50 Mpix:

główny z sensorem Sony Lytia 828, optyczną stabilizacją obrazu (OIS) i funkcją nagrywania w 8K,

ultraszerokokątny o polu widzenia 122 stopnie z funkcją nagrywania w jakości 4K/60fps,

peryskopowy teleobiektyw z sensorem Sony Lytia 600, oferujący 3-krotny zoom optyczny, OIS i nagrywanie w jakości 4K/60fps.

Do autoportretów producent oddelegował natomiast dwa aparaty – o rozdzielczości 32 Mpix oraz 20 Mpix.

Na więcej szczegółów musimy jeszcze poczekać

Pozostałe szczegóły pozostają póki co nieznane. Producent zdradził jedynie, że smartfon będzie cechował się obsługą rysika Motorola Pen Ultra. Wiemy też, że będzie występował w dwóch wersjach kolorystycznych sygnowanych przez Pantone: Blackened Blue (z pleckami pokrytymi wegańską skórą) oraz Lily White (o strukturze zainspirowanej satyną).