Polska premiera Realme 14 Pro i Realme 14 Pro+. Tak firma chce podbić średnią półkę

Choć wiedzieliśmy o nich już praktycznie wszystko i obyło się bez większych zaskoczeń, to dopiero teraz, podczas targów MWC 2025, swoją oficjalną światową (oraz równocześnie polską) premierę mają smartfony Realme 14 Pro oraz Realme 14 Pro+. Przypomnijmy więc sobie, co dokładnie oferują obydwa te urządzenia i ile trzeba będzie za nie zapłacić na polskim rynku.

Teleobiektyw i obudowa jak kameleon – taki jest Realme 14 Pro+

Omawianie duetu smartfonów Realme 14 Pro zacznijmy od najmocniejszego wariantu, bowiem to on stanowi najciekawsze ogniwo tej serii. Jednym z najbardziej interesujących aspektów, którym chwali się Realme, jest zmieniająca kolor obudowa. Dotyczy to perłowego wariantu kolorystycznego, który – swoją drogą – jest wykonany z organicznego pyłu z muszli, a jego wykończenie jest unikatowe dla każdego egzemplarza. Oznacza to, że plecki w każdym modelu będą wyglądać inaczej.

No dobrze, ale o co chodzi z tym zmienianiem koloru? Otóż plecki Realme 14 Pro+ i 14 Pro mają specjalny termochromatyczny pigment, który aktywuje się i przybiera niebieską barwę w momencie, gdy smartfon przebywa w temperaturze poniżej 16°C. Wówczas na tylnym panelu zaczynają pojawiać się niebieskie linie – im zimniej, tym szybciej to następuje, a kolor robi się intensywniejszy. Alternatywnie, drugi wariant kolorystyczny to czerń z pleckami wykonanymi z wegańskiego zamszu.

Szkło na froncie jest czterostronnie zakrzywione, a ramki wokół wyświetlacza – jak chwali się Realme – mają mieć tylko 1,6 mm. Skoro już mowa o ekranie, jest to 6,83-calowy panel AMOLED o rozdzielczości określanej jako 1.5K, czyli 2800×1282 pikseli. Nie brak częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz, zaś jasność szczytowa to 1500 nitów.

Za wydajność Realme 14 Pro+ odpowiada ośmiordzeniowy układ Snapdragon 7s Gen 3 współpracujący z – zależnie od wariantu – 8 lub 12 GB RAM oraz 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej. Całość pracuje pod kontrolą Androida 15 z interfejsem Realme UI 6.0. Zasilaniem zaś zajmuje się akumulator o dużej pojemności, wynoszącej 6000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania o mocy 80 W.

Równie ciekawie, co plecki zmieniające kolor, wypada też aparat. Realme 14 Pro+ został wyposażony w trzy – główny o rozdzielczości 50 Mpix z optyczną stabilizacją, peryskopowy teleobiektyw 50 Mpix oferujący 3-krotny zoom optyczny i do 120x cyfrowy oraz ultraszerokokątny 8 Mpix. Nie sposób więc nie zauważyć, że obecność teleobiektywu o budowie peryskopowej w smartfonie z tej półki cenowej jest czymś wyjątkowym, co zdecydowanie wyróżnia Realme 14 Pro+. Oprócz tego smartfon otrzymał potrójną lampę doświetlającą MagicGlow, która ma zapewniać robienie lepszych portretów w trudnych warunkach oświetleniowych.

przed zmianą koloru …i po ;)

A co oferuje tańszy Realme 14 Pro?

Mimo że na pierwszy rzut oka Realme 14 Pro i 14 Pro+ wyglądają identycznie, to producent poczynił w tańszym modelu pewne kompromisy – zwłaszcza w kwestii aparatów, zatem to od tego zacznijmy. O ile Realme 14 Pro+ oferuje trzy aparaty, tak Realme 14 Pro może się pochwalić obecnością tylko jednego.

Konkretniej, zastosowano tu matrycę Sony IMX882 o rozdzielczości 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu i 2-krotnym zbliżeniem na sensorze. Ultraszerokiego kąta brak, teleobiektywu – tym bardziej. Niestety.

Przód smartfona wypełnia ekran AMOLED o przekątnej 6,77 cala i nieco niższej niż w droższym bracie rozdzielczości Full HD+, a konkretniej 2392×1080 pikseli z częstotliwością odświeżania wynoszącą 120 Hz.

Zastosowano tutaj także inny procesor – w przypadku Realme 14 Pro jest to MediaTek Dimensity 7300 Energy. Podobnie jak model 14 Pro+, tak i ten został wyposażony 8 lub 12 GB RAM i 256 lub 512 GB pamięci masowej. Tu również zastosowano akumulator o pojemności 6000 mAh, tyle że z wolniejszym ładowaniem o mocy 45 W.

Podobnie jak model z plusem, tak i Realme 14 Pro jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych – perłowej zmieniającej kolor oraz czarnej z wegańskiego zamszu.

Ceny i oferta przedsprzedażowa

No to na koniec chyba najważniejsza kwestia – ile owe smartfony kosztują. Za Realme 14 Pro w wariancie 8/256 GB w regularnej sprzedaży trzeba zapłacić 1799 złotych, natomiast wersja 12/512 GB to już 1999 złotych. Z kolei mocniejszy Realme 14 Pro+ jest wyceniony na 2299 złotych za wariant 8/256 GB oraz 2499 złotych za 12/512 GB.

Marka Realme przygotowała także ofertę przedsprzedażową. Od dzisiaj, czyli od 3 marca, do 16 marca 2025 roku ceny obu modelu we wszystkich wersjach będą obniżone o 200 złotych. Oferta ta obowiązuje zarówno w sieciach sklepów, jak i u operatorów komórkowych.