Qualcomm Snapdragon X2 Plus
Qualcomm Snapdragon X2 Plus (źródło: Qualcomm)
Qualcomm

Marzy Ci się laptop z AI? Ten procesor wygląda na dobrą bazę

Wojciech Kulik·
Strona główna
Producenci
Qualcomm
Marzy Ci się laptop z AI? Ten procesor wygląda na dobrą bazę

We wrześniu 2025 roku zaprezentowane zostały procesory Qualcomm Snapdragon X2 Elite oraz X2 Elite Extreme – najwydajniejsze układy do laptopów w ofercie amerykańskiego producenta. Podczas targów CES 2026 natomiast przedstawione zostały plasujące się niżej procesory z serii Snapdragon X2 Plus. Okazuje się, że po nich także można się spodziewać wiele dobrego.

Qualcomm prezentuje procesor Snapdragon X2 Plus do laptopów z AI

Wyrokując na podstawie specyfikacji, Qualcomm Snapdragon X2 Plus to procesor, który znaleźć ma zastosowanie w laptopach klasy Copilot+ PC, kierowanych do zwykłych użytkowników, jak i twórców, którzy jednak nie korzystają ze specjalistycznego oprogramowania.

Powinien zapewnić wysoką wydajność na co dzień i bez problemu obsłużyć sztuczną inteligencję w formie lokalnej. Producent obiecuje też długi czas działania – względem poprzedniej generacji ponoć zużycie energii spadło o 43% przy równoczesnym wzroście wydajności nawet o 35%.

Qualcomm Snapdragon X2 Plus
Qualcomm Snapdragon X2 Plus (źródło: Qualcomm)

Snapdragon X Plus pierwszej generacji dostępny był w 10- i 8-rdzeniowych wersjach o częstotliwości taktowania sięgającej 4 GHz. Takim samym taktowaniem cechują się procesory drugiej generacji, ale występują w wariantach z 10 i 6 rdzeniami. Poza liczbą rdzeni różnią się między sobą także wydajnością układu graficznego oraz ilością pamięci podręcznej. Oto podsumowanie ich specyfikacji…

Specyfikacja Qualcomm Snapdragon X2 Plus:

Snapdragon X2 Plus
(X2P-64-100)		Snapdragon X2 Plus
(X2P-42-100)
Proces technologiczny3 nm3 nm
Liczba rdzeni CPU106
Taktowanie CPU4,0 GHz4,0 GHz
Pamięć cache34 MB22 MB
Układ GPUAdreno X2-45Adreno X2-45
Taktowanie GPU1,7 GHz0,9 GHz
Przetwarzanie grafikiDirextX 12.2 Ultimate, Vulkan 1.4, OpenCL 3.0DirextX 12.2 Ultimate, Vulkan 1.4, OpenCL 3.0
Układ NPUHexagonHexagon
Moc NPU80 TOPS80 TOPS
Obsługiwany RAM128 GB / LPDDR5X (9523 MT/s)128 GB / LPDDR5X (9523 MT/s)
Obsługiwana pamięć masowaNVMe, UFS 4.0, SDNVMe, UFS 4.0, SD
Obsługiwane wyświetlaczeMaks. 3 x 4K, 144 HzMaks. 3 x 4K, 144 Hz
AudioQualcomm Aqstic, aptXQualcomm Aqstic, aptX
Łączność 5GSnapdragon X75 5G (do 10 Gb/s)Snapdragon X75 5G (do 10 Gb/s)
Łączność Wi-FiWi-Fi 7, FastConnect 7800Wi-Fi 7, FastConnect 7800
Łączność BluetoothBluetooth 5.4 / BLEBluetooth 5.4 / BLE

Jak wynika z powyższej tabelki, wykonany w procesie technologicznym 3 nm procesor Snapdragon X2 Plus zapewnia też dostęp do szybkiej łączności bezprzewodowej, realizowanej zarówno przez Wi-Fi 7, jak i 5G.

Pierwsze laptopy z nowym Snapdragonem powinny pojawić się na rynku lada moment.

Zobacz również
Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

Obserwuj nas