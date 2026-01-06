Marzy Ci się laptop z AI? Ten procesor wygląda na dobrą bazę

We wrześniu 2025 roku zaprezentowane zostały procesory Qualcomm Snapdragon X2 Elite oraz X2 Elite Extreme – najwydajniejsze układy do laptopów w ofercie amerykańskiego producenta. Podczas targów CES 2026 natomiast przedstawione zostały plasujące się niżej procesory z serii Snapdragon X2 Plus. Okazuje się, że po nich także można się spodziewać wiele dobrego.
Qualcomm prezentuje procesor Snapdragon X2 Plus do laptopów z AI
Wyrokując na podstawie specyfikacji, Qualcomm Snapdragon X2 Plus to procesor, który znaleźć ma zastosowanie w laptopach klasy Copilot+ PC, kierowanych do zwykłych użytkowników, jak i twórców, którzy jednak nie korzystają ze specjalistycznego oprogramowania.
Powinien zapewnić wysoką wydajność na co dzień i bez problemu obsłużyć sztuczną inteligencję w formie lokalnej. Producent obiecuje też długi czas działania – względem poprzedniej generacji ponoć zużycie energii spadło o 43% przy równoczesnym wzroście wydajności nawet o 35%.
Snapdragon X Plus pierwszej generacji dostępny był w 10- i 8-rdzeniowych wersjach o częstotliwości taktowania sięgającej 4 GHz. Takim samym taktowaniem cechują się procesory drugiej generacji, ale występują w wariantach z 10 i 6 rdzeniami. Poza liczbą rdzeni różnią się między sobą także wydajnością układu graficznego oraz ilością pamięci podręcznej. Oto podsumowanie ich specyfikacji…
Specyfikacja Qualcomm Snapdragon X2 Plus:
|Snapdragon X2 Plus
(X2P-64-100)
|Snapdragon X2 Plus
(X2P-42-100)
|Proces technologiczny
|3 nm
|3 nm
|Liczba rdzeni CPU
|10
|6
|Taktowanie CPU
|4,0 GHz
|4,0 GHz
|Pamięć cache
|34 MB
|22 MB
|Układ GPU
|Adreno X2-45
|Adreno X2-45
|Taktowanie GPU
|1,7 GHz
|0,9 GHz
|Przetwarzanie grafiki
|DirextX 12.2 Ultimate, Vulkan 1.4, OpenCL 3.0
|DirextX 12.2 Ultimate, Vulkan 1.4, OpenCL 3.0
|Układ NPU
|Hexagon
|Hexagon
|Moc NPU
|80 TOPS
|80 TOPS
|Obsługiwany RAM
|128 GB / LPDDR5X (9523 MT/s)
|128 GB / LPDDR5X (9523 MT/s)
|Obsługiwana pamięć masowa
|NVMe, UFS 4.0, SD
|NVMe, UFS 4.0, SD
|Obsługiwane wyświetlacze
|Maks. 3 x 4K, 144 Hz
|Maks. 3 x 4K, 144 Hz
|Audio
|Qualcomm Aqstic, aptX
|Qualcomm Aqstic, aptX
|Łączność 5G
|Snapdragon X75 5G (do 10 Gb/s)
|Snapdragon X75 5G (do 10 Gb/s)
|Łączność Wi-Fi
|Wi-Fi 7, FastConnect 7800
|Wi-Fi 7, FastConnect 7800
|Łączność Bluetooth
|Bluetooth 5.4 / BLE
|Bluetooth 5.4 / BLE
Jak wynika z powyższej tabelki, wykonany w procesie technologicznym 3 nm procesor Snapdragon X2 Plus zapewnia też dostęp do szybkiej łączności bezprzewodowej, realizowanej zarówno przez Wi-Fi 7, jak i 5G.
Pierwsze laptopy z nowym Snapdragonem powinny pojawić się na rynku lada moment.