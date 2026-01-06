Marzy Ci się laptop z AI? Ten procesor wygląda na dobrą bazę

We wrześniu 2025 roku zaprezentowane zostały procesory Qualcomm Snapdragon X2 Elite oraz X2 Elite Extreme – najwydajniejsze układy do laptopów w ofercie amerykańskiego producenta. Podczas targów CES 2026 natomiast przedstawione zostały plasujące się niżej procesory z serii Snapdragon X2 Plus. Okazuje się, że po nich także można się spodziewać wiele dobrego.

Qualcomm prezentuje procesor Snapdragon X2 Plus do laptopów z AI

Wyrokując na podstawie specyfikacji, Qualcomm Snapdragon X2 Plus to procesor, który znaleźć ma zastosowanie w laptopach klasy Copilot+ PC, kierowanych do zwykłych użytkowników, jak i twórców, którzy jednak nie korzystają ze specjalistycznego oprogramowania.

Powinien zapewnić wysoką wydajność na co dzień i bez problemu obsłużyć sztuczną inteligencję w formie lokalnej. Producent obiecuje też długi czas działania – względem poprzedniej generacji ponoć zużycie energii spadło o 43% przy równoczesnym wzroście wydajności nawet o 35%.

Qualcomm Snapdragon X2 Plus (źródło: Qualcomm)

Snapdragon X Plus pierwszej generacji dostępny był w 10- i 8-rdzeniowych wersjach o częstotliwości taktowania sięgającej 4 GHz. Takim samym taktowaniem cechują się procesory drugiej generacji, ale występują w wariantach z 10 i 6 rdzeniami. Poza liczbą rdzeni różnią się między sobą także wydajnością układu graficznego oraz ilością pamięci podręcznej. Oto podsumowanie ich specyfikacji…

Specyfikacja Qualcomm Snapdragon X2 Plus:

Snapdragon X2 Plus

(X2P-64-100) Snapdragon X2 Plus

(X2P-42-100) Proces technologiczny 3 nm 3 nm Liczba rdzeni CPU 10 6 Taktowanie CPU 4,0 GHz 4,0 GHz Pamięć cache 34 MB 22 MB Układ GPU Adreno X2-45 Adreno X2-45 Taktowanie GPU 1,7 GHz 0,9 GHz Przetwarzanie grafiki DirextX 12.2 Ultimate, Vulkan 1.4, OpenCL 3.0 DirextX 12.2 Ultimate, Vulkan 1.4, OpenCL 3.0 Układ NPU Hexagon Hexagon Moc NPU 80 TOPS 80 TOPS Obsługiwany RAM 128 GB / LPDDR5X (9523 MT/s) 128 GB / LPDDR5X (9523 MT/s) Obsługiwana pamięć masowa NVMe, UFS 4.0, SD NVMe, UFS 4.0, SD Obsługiwane wyświetlacze Maks. 3 x 4K, 144 Hz Maks. 3 x 4K, 144 Hz Audio Qualcomm Aqstic, aptX Qualcomm Aqstic, aptX Łączność 5G Snapdragon X75 5G (do 10 Gb/s) Snapdragon X75 5G (do 10 Gb/s) Łączność Wi-Fi Wi-Fi 7, FastConnect 7800 Wi-Fi 7, FastConnect 7800 Łączność Bluetooth Bluetooth 5.4 / BLE Bluetooth 5.4 / BLE

Jak wynika z powyższej tabelki, wykonany w procesie technologicznym 3 nm procesor Snapdragon X2 Plus zapewnia też dostęp do szybkiej łączności bezprzewodowej, realizowanej zarówno przez Wi-Fi 7, jak i 5G.

Pierwsze laptopy z nowym Snapdragonem powinny pojawić się na rynku lada moment.