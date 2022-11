Seria OPPO Reno 9 nie ma już żadnych tajemnic. Może się Wam spodobać

Specyfikacja oraz wygląd nowych smartfonów od OPPO trafiły do sieci. Szczególnie ciekawe okazują się informacje dotyczące trzech nowych smartfonów z serii Reno 9.

OPPO Reno 9 razy trzy poproszę

Zanim jednak przejdę do średniopółkowej serii chińskiego producenta, warto wspomnieć, że w informacjach, które udostępniono w serwisie Weibo, pojawiła się również wzmianka o OPPO A98. Smartfon w wydaniu chińskim korzysta z układu mobilnego Snapdragon 695, co najmniej 8 GB RAM, obustronnie zakrzywionego ekranu z częstotliwością odświeżania 120 Hz oraz 108 Mpix matrycy Samsung ISCOCELL JM6 w aparacie głównym. Dodatkowo znajdziemy w nim akumulator o pojemności 4800 mAh z opcją szybkiego ładowania o mocy 67 W.

(źródło: TENAA via Digital Chat Station)

Przechodząc do mięska, tj. serii OPPO Reno 9, zacznę od podstawowej wersji, czyli modelu Reno 9. Od strony technicznej mamy spodziewać się procesora Snapdragon 778G+, pamięci LPDDR4x o pojemnościach od 8 do 12 GB oraz od 256 do 512 GB pamięci flash w technologii UFS 2.2. W kwestii wyświetlacza brak zaskoczenia – 10-bitowy HDR oraz 120 Hz częstotliwości odświeżania powinno być dla serii Reno minimum w tym roku. Ekran będzie miał też przekątną 6,7 cala i rozdzielczość Full HD+.

Na przodzie znajdzie się 32 Mpix matryca Sony IMX709, a na tyle główną będzie 64 Mpix OmniVision OV64C. W przypadku tej ostatniej przedpremierowe informacje wspominają również o EIS. Jeżeli chodzi o akumulator, ten ma zaledwie 4500 mAh pojemności oraz szybkie ładowanie mocą 67 W. Wszystkie te informacje pokrywają się z doniesieniami z zeszłego miesiąca.

Źródło: Evan Blass (Twitter)

OPPO Reno 9 Pro – trochę Snapa, trochę MediaTeka

„Środkowym” wyborem w serii OPPO Reno 9 będzie model z dopiskiem „Pro”. Tu, zamiast procesora Qualcomma, znajdzie się MediaTek Dimensity 8100-MAX. Na pomoc w obliczeniach przyjdzie mu dodatkowy chip OPPO MariSilicon X. Mocniejszy wariant to również pamięci LPDDR5 od 12 do 16 GB pojemności oraz 256 lub 512 GB miejsca na dane w technologii UFS 3.1.

Parametry wyświetlacza są kropka w kropkę podobne do „słabszego” brata. Podobnie tyczy się kwestia akumulatora – 4500 mAh oraz 67 W mocy szybkiego ładowania. Różnice widać za to w aparatach. OPPO Reno 9 Pro, zamiast matrycy OV64C, wykorzysta 50 Mpix sensor Sony IMX890 oraz dorzuci jeszcze jeden aparat – 8 Mpix OV08D10.

OPPO Reno 9 Pro i Reno 9 Pro+ (źródło: Evan Blass / Twitter)

Z kolei OPPO Reno 9+ tym, co oferuje (przynajmniej na papierze), aspiruje do wyższej ligi niż pozostali bracia. Zaczynając od skorzystania z układu mobilnego Snapdragon 8+ Gen 1, po zaoferowanie wyłącznie opcji z 16 GB RAM. W sekcji fotograficznej właściciele sprzętu będą mogli liczyć na optyczną stabilizację obrazu (ale na teleobiektyw już nie), a w kwestii akumulatora na 4700mAh pojemności oraz szybkie ładowanie 80 W.

Ceny w Chinach mają być następujące:

OPPO A98 8/256 GB – 1999 juanów (równowartość ~1290 złotych), 12/256 GB – 2299 juanów (~1480 złotych),

OPPO Reno 9 8/256 GB – 2699 juanów (~1740 złotych), 12/256 GB – 2999 juanów (~1935 złotych), 12/512 GB – 3299 juanów (~2130 złotych),

OPPO Reno 9 Pro 12/256 GB – 3499 juanów (~2260 złotych), 16/256 GB – 3799 juanów (~2450 złotych), 16/512 GB – 4299 juanów (~2770 złotych),

OPPO Reno 9 Pro+ 16/256 GB – 4299 juanów (~2770 złotych), 16/512 GB – 4799 juanów (~3100 złotych).



Oczywiście biorąc pod uwagę rynek europejski oraz politykę firmy, nie należy przywiązywać się zbyt mocno do tych informacji. Po pierwsze mówimy tu o cenach na rynku chińskim. Po drugie chiński producent często wypuszcza na globalny rynek smartfony, które podobne są tylko z nazwy – specyfikacja i rendery widoczne powyżej mogą nie pokryć się z charakterystyką modeli, które trafią do sprzedaży w Europie.