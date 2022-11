Całkiem dobre podzespoły i niska cena. Taki jest nowy realme 10 5G

W zeszłym tygodniu miała miejsce globalna premiera realme 10 4G. Teraz do tej serii dołączył smartfon, obsługujący sieć 5G. To jednak nie jedyny plus tego urządzenia. Co jeszcze oferuje nowy realme 10 5G?

Specyfikacja godna uwagi

Producent wyposażył smartfon w wyświetlacz LCD o przekątnej 6,6 cala, rozdzielczości 2408×1080 pikseli, gamie kolorów DCI-P3 i jasności 400 nitów z częstotliwością odświeżania obrazu do 90 Hz. Z kolei dotyk będzie tutaj śledzony z prędkością 180 Hz. Motorem napędowym realme 10 5G jest MediaTek Dimensity 700 – to ośmiordzeniowa jednostka, wykonana w 7-nm procesie technologicznym, której rdzenie CPU rozpędzą się maksymalnie do 2,2 GHz. Za grafikę odpowiada zintegrowany układ ARM Mali-G57 MC2 950 Hz.

Procesor jest w tym modelu wspierany przez 8 GB RAM, ale pamięć operacyjną można wirtualnie poszerzyć o kolejne 6 GB. W zależności od wersji, użytkownicy uzyskają 128 GB lub 256 GB pamięci wbudowanej w standardzie UFS 2.2 – tę pamięć też można powiększyć, za pomocą kart microSD. Na uwagę zasługuje również konfiguracja aparatów nowego realme. Na tyle znajduje się 50 Mpix aparat główny, 2 Mpix sensor do zdjęć makro oraz aparat przeznaczony do zdjęć portretowych, wpierany przez AI. Aparat na przodzie ma z kolei 8 Mpix.

źródło: realme

Akumulator w tym smartfonie ma pojemność 5000 mAh i obsługuje szybkie ładowanie przewodowe o mocy 33 W. Producent zapewnia, że pozwoli to naładować baterię od 0% do 50% w 30 minut. Poza tym realme 10 5G został wyposażony w moduł 5G, skaner linii papilarnych i Bluetooth w wersji 5.2. Producent znalazł również miejsce na złącze audio 3,5 mm.

Dostępność i cena realme 10 5G

Smartfon ma wymiary 164,4×75,1×8,1 mm i waży ~191 gramów. Jest dostępny w dwóch kolorach: złotym (Rijin Doujin) i czarnym (Stone Crystal Black). Producent na razie wprowadził realme 10 5G na rodzimy, chiński rynek. Nie wiadomo jeszcze, czy urządzenie zadebiutuje globalnie.

Cena za wersję z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej wynosi 1299 juanów (równowartość ~835 złotych). Z kolei za smartfon z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej należy zapłacić 1599 juanów (~1030 złotych). Trzeba przyznać, że gdyby realme 10 5G trafił na półki sklepowe w naszym kraju, to mógłby namieszać jako tani smartfon z niezłymi podzespołami i obsługą 5G.