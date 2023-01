Kuszący design, niezłe podzespoły i niska cena. Taki jest nowy OPPO A78

Chińska marka oficjalnie zaprezentowała nowy smartfon – OPPO A78. To urządzenie, które łączy w sobie ciekawy design, całkiem dobre podzespoły i przystępną cenę. Czy taki model jest w stanie namieszać na rynku?

Design, który przyciąga wzrok

Przedni panel smartfona nie wyróżnia się zbytnio na tle konkurencji. Mamy tutaj do czynienia z klasycznym wcięciem na aparat do selfie i nieco szerszą ramką u dołu ekranu. OPPO A78 waży około 188 gramów, a jego wymiary to 164x75x8 mm. Potencjalni klienci mogą jednak zawiesić oko na pleckach urządzenia.

Na tylnym panelu smartfona znalazły się dwa, nieznacznie wystające ponad obudowę i ułożone pod sobą okręgi zamknięte w podłużnej wyspie aparatu w kształcie kapsułki. W jednym okręgu producent umieścił aparat główny, z kolei w drugim znalazł się dodatkowy obiektyw oraz lampa błyskowa. Urządzenie występuje w dwóch kolorach: czarnym oraz niebieskim. Obudowa wykonana jest ze specjalnego materiału, który odbijając światło słoneczne, tworzy wrażenie mieniących się na pleckach kolorów.

OPPO A78 – specyfikacja

Producent wyposażył urządzenie w 6,56-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+ (1612×720 pikseli), zagęszczeniu pikseli 269 ppi, maksymalnej jasności 600 nitów oraz maksymalnej częstotliwości odświeżania ekranu na poziomie 90 Hz. Pod maską OPPO A78 znalazł się ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 700, którego rdzenie rozpędzą się maksymalnie do 2,2 GHz. Za grafikę odpowiada układ Mali G57 MC2. Do tego smartfon oferuje 8 GB RAM (tę pamięć można wirtualnie rozszerzyć) i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

OPPO A78 jest też wyposażony w 50 Mpix aparat główny z autofocusem, kątem widzenia 77 stopni i przysłoną f/1.8. Dodatkowy aparat, przeznaczony do pomiaru głębi, to 2 Mpix jednostka z f/2.4. Z kolei na froncie smartfona znalazł się 8 Mpix aparat do selfie o kącie widzenia 77 stopni z f/2.0. Producent podkreśla, że główny aparat OPPO A78 obsługuje wiele trybów fotografowania wspieranych przez AI.

Akumulator w OPPO A78 ma zaś pojemność 5000 mAh i wspiera szybkie ładowanie przewodowe SUPERVOOC o mocy 33 W. Według producenta naładowanie baterii od 0 do 100% ma zająć 67 minut, z kolei w 30 minut użytkownicy będą w stanie naładować urządzenie do 52%.

Dodatkowo smartfon oferuje głośniki stereo, które mają zapewnić doskonały dźwięk. Zastosowane w urządzeniu głośniki automatycznie dostosowują się bowiem do otoczenia, aby zapewnić najlepszą jakość dźwięku. Warto też wspomnieć, że OPPO A78 jest wodoodporny zgodnie z kryteriami standardu IPX4, a całość działa pod kontrolą systemu ColorOS 13, opartego na Androidzie.

Cena i dostępność

W pierwszej kolejności chiński producent wprowadził swój najnowszy smartfon na rynek indyjski. Na oficjalnej stronie internetowej cena OPPO A78 w przedsprzedaży wynosi 18999 rupii indyjskich (równowartość ~1010 złotych).

Marka nie poinformowała jeszcze o planach wprowadzenia tego smartfona na inne rynki, jednak trzeba przyznać, że jeśli OPPO A78 zadebiutowałby w naszym kraju w podobnej cenie, to mógłby zrobić niemałe zamieszanie na polskim rynku.