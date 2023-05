Samsung nie zapomina o właścicielach Galaxy Note

Seria Galaxy Note zapisała się na kartach historii złotymi głoskami. OK, poza jednym wyjątkiem – mowa oczywiście o felernym Galaxy Note 7. Najwyraźniej użytkowników Notatników wciąż jest bardzo dużo, bowiem Samsung postanowił właśnie do nich się zwrócić i złożył im ofertę nie do odrzucenia.

Pamiętacie jeszcze serię Galaxy Note?

Pierwszy Galaxy Note zadebiutował w 2011 roku i wywołał ogromne poruszenie za sprawą swojego monstrualnego – jak na tamte czasy – ekranu o przekątnej aż 5,3 cala. W kolejnych generacjach Samsung montował jeszcze większe, ponadprzeciętnie duże wyświetlacze – 5,5 cala w Galaxy Note 2 i Galaxy Note 3 Neo, 5,7 cala w Galaxy Note 3, Galaxy Note 4, Galaxy Note 5 (Samsung, wciąż Ci nie wybaczyliśmy, że nie sprzedawałeś go w Polsce!) i Galaxy Note 7, 6,3 cala w Galaxy Note 8 i 6,4 cala w Galaxy Note 9.

Galaxy Note 20 Ultra (fot. Miłosz Starzewski / Tabletowo.pl)

W 2019 roku Samsung zdecydował się wprowadzić na rynek aż dwa modele z tej rodziny: Galaxy Note 10 (6,3″) i Galaxy Note 10+ (6,8″). W 2020 roku dołączył do nich Galaxy Note 10 Lite (6,7″). W tym samym roku zadebiutowały też dwa ostatnie smartfony z tej linii produktowej – Galaxy Note 20 (6,7″) i Galaxy Note 20 Ultra (6,9″).

W 2021 roku stało się jasne, jaka przyszłość czeka rodzinę Galaxy Note – unicestwienie. Zastępstwem dla niej starał stać się Galaxy S21 Ultra, lecz (przynajmniej w mojej opinii) stał się raczej protezą, bo choć zapewniał wsparcie dla obsługi rysikiem S Pen, to smartfon nie miał miejsca w swojej obudowie, aby go schować – trzeba było kupić specjalne etui, które powiększało i tak duże gabaryty urządzenia.

Dopiero w 2022 roku, niecałe dwa lata po premierze serii Galaxy Note 20, na rynku zadebiutowała „prawdziwa” alternatywa dla Galaxy Note – Galaxy S22 Ultra, który jest niczym Galaxy Note, tylko wchodzi w skład rodziny Galaxy S. W 2023 roku do oferty dołączył Galaxy S23 Ultra o podobnej konstrukcji i wiemy, że Samsung zamierza kontynuować tę linię produktową.

Galaxy S23 Ultra (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Samsung ma propozycję dla użytkowników Galaxy Note

Choć Koreańczycy zdecydowali się unicestwić serię Galaxy Note, to można powiedzieć, że jej duch wciąż żyje w linii Galaxy S Ultra, więc posiadacze Notatników nie zostali pozostawieni samym sobie bez żadnej alternatywy.

Wygląda jednak na to, że wciąż wiele osób korzysta z Galaxy Note, ponieważ Samsung właśnie zdecydował się do nich zwrócić. W jego centrum prasowym pojawił się artykuł, skierowany do posiadaczy Notatników, w którym producent zachęca ich do… kupienia Galaxy S23 Ultra. Co ciekawe, zaczyna go słowami:

Pożegnania nigdy nie są łatwe, ale zmiana zawsze otwiera nowy rozdział. W tym przypadku lepszy.

Samsung używa solidnych argumentów, aby zachęcić posiadaczy Galaxy Note do przesiadki na Galaxy S23 Ultra, w tym obietnicę 4 aktualizacji Androida i udostępniania poprawek bezpieczeństwa przez 5 lat. Ponadto wskazuje, że nowe oprogramowanie – One UI 5.1, oparte na Androidzie 13 – zapewnia więcej przydatnych funkcji. Tutaj warto wspomnieć, że ostatnie Notatniki „zatrzymały się” na Androidzie 13 i nie dostaną już Androida 14.

Przywoływany artykuł pojawił się w malezyjskim biurze prasowym Samsunga przy okazji informacji o promocji na Galaxy S23 Ultra. Klienci w Polsce wciąż mogą skorzystać z promocji, dzięki której mają szansę odzyskać 700 złotych – jej szczegóły znajdziecie w artykule na Tabletowo.pl. Obowiązuje ona do 18 czerwca 2023 roku.