Samsung Galaxy A55 i Galaxy A35 już dostępne. Jest promocja na start

W końcu są! Nowe średniaki Samsunga oficjalnie pojawiły się na rynku. Producent przeniósł do nich niektóre rozwiązania, znane do tej pory jedynie z flagowych modeli jego smartfonów. Co oferują i ile trzeba zapłacić za Galaxy A55 i Galaxy A35?

Co oferują nowe smartfony Samsunga?

Zacznijmy od tego, czym najbardziej chwali się producent, czyli przeniesieniem niektórych funkcji z serii Galaxy S24 do smartfonów z serii A. Do obu modeli trafiły rozbudowane funkcje Samsung Knox Vault, które zapewniają ochronę urządzenia przed atakami, zarówno sprzętowymi, jak i programowymi, m.in poprzez stworzenie bezpiecznego środowiska pracy dla aplikacji, które jest fizycznie oddzielone od głównego procesora i systemowej pamięci. To rozwiązanie szyfruje prywatne dane użytkownika przechowywane na urządzeniu. Ponadto do smartfonów Galaxy A55 i Galaxy A35 trafił ulepszony tryb nocnej fotografii, wspierany przez AI.

Samsung Galaxy A35 (źródło: Samsung)

Oba modele zostały wyposażone w 6,6-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+ (2340×1080 pikseli) i częstotliwość odświeżania ekranu wynoszącej 120 Hz. Ekrany smartfonów chronione są przez szkło Gorilla Glass Victus. Wspólną cechą jest też akumulator o pojemności 5000 mAh, system Android 14 z nakładką OneUI 6.1, obsługa sieci 5G, moduł NFC, dual SIM, a także fakt, że ich konstrukcja oferuje ochronę przed pyłem i wodą na poziomie IP67.

Pod maską Samsunga Galaxy A55 znalazł się procesor Exynos 1480 wspierany przez 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Z kolei model Galaxy A35 napędza Exynos 1380, który współpracuje z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej.

Samsung Galaxy A55 (źródło: Samsung)

Chociaż smartfony łączy 50 Mpix aparat główny z OIS i przysłoną na poziomie f/1.8 oraz 5 Mpix sensor do zdjęć macro, to jednak różnią je sensory połączone z ultraszerokokątnymi obiektywami (12 Mpix w Galaxy A55 i 8 Mpix w Galaxy A35) oraz kamerki do selfie (32 Mpix w Galaxy A55 i 13 Mpix w Galaxy A35).

Cena i ciekawa promocja na start

Nowe smartfony Samsunga są już dostępne w Polsce. Za Galaxy A35 trzeba zapłacić 1649 złotych, a za Galaxy A55 2099 złotych. W ramach oferty przedsprzedażowej, która potrwa do 31 marca, można za darmo otrzymać opaskę Galaxy Fit 3. Oprócz oficjalnego sklepu producenta, smartfony kupicie także w Media Expert, x-kom i RTV Euro AGD.

Wystarczy kupić jeden ze smartfonów, aktywować go do 7 kwietnia 2024 roku, a następnie w aplikacji Samsung Members do 14 kwietnia poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy i dołączyć dowód zakupu urządzenia. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia w ciągu 21 dni otrzymacie opaskę.