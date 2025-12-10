Masz 30+? Zakochasz się w tym smartfonie

Jeśli urodziłeś się po 1980 roku, ten smartfon może przywołać pozytywne wspomnienia z czasów, gdy miałeś co najwyżej naście lat.

Smartfon Nothing Phone (3a) Community Edition wygląda jak żywcem wyciągnięty z lat 90.

Smartfon Nothing Phone (3a) Community Edition jest kolejnym urządzeniem, które jest efektem współpracy ze społecznością, skupioną wokół marki Nothing. Wcześniej w podobny sposób powstał smartfon Nothing Phone (2a) Plus Community Edition.

W tym roku, w ciągu 9 miesięcy, do producenta spłynęło ponad 700 pomysłów, a wśród zwycięzców, którzy otrzymali 1000 funtów brytyjskich (~4800 złotych), znaleźli się Emre Kayganacl (Projekt sprzętu), Ambrogio Tacconi i Louis Aymond (Akcesoria), Jad Zock (Wygląd zegara ekranu blokady i tapeta) oraz Sushruta Sarkar (Kampania marketingowa).

Nothing Phone (3a) Community Edition (źródło: Nothing)

Smartfon Nothing Phone (3a) Community Edition wygląda jak żywcem wyjęty z lat 90. – taki design może wywołać nostalgię, która z kolei ma szansę popchnąć do zakupu tego urządzenia. Nie od dziś wiadomo, że to skuteczny mechanizm.

Smartfon Nothing Phone (3a) Community Edition lada chwila trafi do sprzedaży. Taka będzie jego cena

Na stronie pl.nothing.tech ruszyła już rejestracja zainteresowanych tym modelem. Producent przygotował tylko 1000 sztuk tej edycji, więc kupienie jej niekoniecznie musi być łatwe. Sprzedaż rozpocznie się 12 grudnia 2025 roku. Smartfon Nothing Phone (3a) Community Edition ma być dostępny również u wybranych partnerów detalicznych.

Cena tej wersji (z 12 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej) została ustalona na 379 euro i 1779 złotych – tyle też kosztował na start smartfon Nothing Phone (3a) w momencie premiery w Polsce 4 marca 2025 roku.

8.8 Ocena 8.5 Ocena

Smartfon Nothing Phone (3a) Community Edition oferuje m.in. 6,77-calowy ekran AMOLED Full HD+ 120 Hz ze ściemnianiem PWM 2160 Hz, procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, potrójny aparat na tyle (główny 50 Mpix + ultraszerokokątny 8 Mpix + teleobiektyw 50 Mpix) i 32 Mpix na przodzie oraz akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 50 W.

Jeśli zdecydujecie się na zakup, dostaniecie jednak nie tylko smartfon Nothing Phone (3a) Community Edition, ale też akcesorium – Kostkę (The Dice), która stylistyką pasuje do telefonu.