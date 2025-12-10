Nowe urządzenie Pebble to dodatkowa pamięć dla Twojego mózgu

Pebble Index 01 nie jest typowym inteligentnym urządzeniem ubieralnym. Oferuje on jedną funkcję, ale to właśnie ma być jego atut.

Pebble Index 01, czyli pierścień z mikrofonem

Inteligentne pierścienie, takie jak Samsung Galaxy Ring, mają przede wszystkim monitorować organizm użytkownika, zbierając dane na temat kroków, tętna czy snu. Natomiast Pebble Index 01 nie ma odpowiednich czujników. Podobnie jak zegarki Pebble jest to sprzęt nietuzinkowy.

Pierścień Pebble wyposażony jest w jeden przycisk, mikrofon, chip Bluetooth, pamięć i baterię. Tak, to już wszystko. Użytkownik może tylko nacisnąć wspomniany przycisk, aby rozpocząć nagrywanie dźwięku. Producent podkreśla, że możliwa jest obsługa jedną ręką – przycisk naciskamy kciukiem tej samej ręki, na której założony jest pierścień.

W sytuacji, gdy smartfon jest w zasięgu, nagranie jest przesyłane przez Bluetooth do aplikacji Pebble. W pozostałych scenariuszach można wykorzystać pamięć urządzenia, która pomieści około 5 minut nagrań. Oczywiście, gdy tylko będzie to możliwe, zapisane nagrania zostaną zsynchronizowane.

fot. Pebble

Nagrania przesłane do smartfona przechowywane są lokalnie, co w założeniach ma podnieść poziom bezpieczeństwa. Jednak użytkownik opcjonalnie ma dostęp do funkcji kopii zapasowych nagrań online. W aplikacji mobilnej możliwe jest konwertowanie ich na tekst, a także mogą być wprowadzane do modelu LLM, który podejmuje działania – np. utworzenie notatki lub dodanie przypomnienia. AI pracuje lokalnie na smartfonie.

Po co to wszystko? Pebble Index 01 po prostu pozwala w szybki sposób zapisać myśli, pomysły i różnego typu notatki. Dzięki temu trudniej jest o czymś zapomnieć. Twórcy chwalą się jeszcze długim czasem pracy baterii – do 2 lat przy założeniu, że użytkownik średnio używa go 10-20 razy dziennie, aby nagrać 3-6 sekundowych przemyśleń. Łącznie bateria ma wytrzymać 12-15 godzin nagrywania. Jeśli chodzi o ładowanie, po wyczerpaniu energii pozostaje… wysłać pierścień do recyklingu.

fot. Pebble

Ile kosztuje Pebble Index 01?

Nietypowy pierścień został wyceniony na 75 dolarów w przedsprzedaży, natomiast jego regularna cena ma wynosić 99 dolarów. Wysyłka rozpocznie się w marcu 2026 roku.

Wypada jeszcze wspomnieć, że Pebble Index 01 współpracuje ze smartfonami z Androidem i iPhone’ami, a także jest dostępny w kilku różnych rozmiarach.