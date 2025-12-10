Przystępny tablet z LTE i ogromnym ekranem. Ciekawa propozycja

Bardzo duży ekran i modem LTE, zamknięte w metalowej obudowie – tak w kilku słowach można by podsumować charakterystykę tabletu Infinix XPad Edge, który właśnie trafił na rynek.
Infinix XPad Edge to niedrogi tablet z olbrzymim ekranem
Infinix XPad Edge to tablet wyposażony w olbrzymi, bo aż 13,2-calowy ekran, co jasno wskazuje na to, że jest to raczej urządzenie do pracy lub oglądania filmów, a niekoniecznie do ciągłego trzymania w dłoniach. Wyświetlacz oferuje wysoką rozdzielczość (1920×1200 pikseli), częstotliwość odświeżania 90 Hz oraz technologię EyeCare, ograniczającą negatywny wpływ na wzrok.
Sercem tego modelu jest nieco leciwy już procesor Qualcomm Snapdragon 685. Ma do pomocy 8 GB pamięci operacyjnej, dzięki czemu wydajność w podstawowych zastosowaniach powinna być jak najbardziej w porządku. Można także liczyć na modem 4G (LTE), pozwalający na korzystanie z internetu także tam, gdzie nie dociera zasięg Wi-Fi.
Co jeszcze oferuje tablet Infinix XPad Edge?
W środku producent zainstalował również akumulator o pojemności 8000 mAh – raczej niedużej, jak na tak wielki sprzęt. Nie spodziewałbym się zatem zachwycającego czasu pracy. Niezbyt dobrze brzmi też maksymalna moc ładowania (18 W), przez co należy nastawić się na jakieś 3 godzinki uzupełniania energii.
Specyfikację uzupełniają cztery głośniki z efektami przestrzennymi, po jednym 8 Mpix aparacie z przodu i z tyłu, a także system Android 15. Całość wieńczy metalowa obudowa, a waga wynosi 588 gramów. Jak na tak duży tablet, Infinix XPad Edge jest więc całkiem lekki.
Ile kosztuje tablet Infinix XPad Edge? Cena nie jest wysoka
Jak na razie producent przygotował tylko jeden wariant – z 8 GB RAM, 256 GB pamięci masowej oraz szarą obudową. Trafił do sprzedaży w Malezji, gdzie jego katalogowa cena wynosi 1999 ringgitów, co po obecnym kursie przekłada się na ~1765 złotych.
Gdybym miał mniej więcej tyle do wydania i chciał już teraz kupić duży tablet w Polsce, postawiłbym prawdopodobnie na Lenovo Idea Tab Pro 12.7 (choć bolałby mnie brak modemu LTE), ewentualnie na Redmi Pad 2 Pro (z 5G, ale nieco mniejszym ekranem: 12,1 cala). Interesującą opcją wydaje się też Huawei MatePad 12 X 2025 (bez łączności komórkowej i z ekranem 12 cali, ale za to ten ostatni jest matowy).