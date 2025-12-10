Przystępny tablet z LTE i ogromnym ekranem. Ciekawa propozycja

Bardzo duży ekran i modem LTE, zamknięte w metalowej obudowie – tak w kilku słowach można by podsumować charakterystykę tabletu Infinix XPad Edge, który właśnie trafił na rynek.

Infinix XPad Edge to niedrogi tablet z olbrzymim ekranem

Infinix XPad Edge to tablet wyposażony w olbrzymi, bo aż 13,2-calowy ekran, co jasno wskazuje na to, że jest to raczej urządzenie do pracy lub oglądania filmów, a niekoniecznie do ciągłego trzymania w dłoniach. Wyświetlacz oferuje wysoką rozdzielczość (1920×1200 pikseli), częstotliwość odświeżania 90 Hz oraz technologię EyeCare, ograniczającą negatywny wpływ na wzrok.

Sercem tego modelu jest nieco leciwy już procesor Qualcomm Snapdragon 685. Ma do pomocy 8 GB pamięci operacyjnej, dzięki czemu wydajność w podstawowych zastosowaniach powinna być jak najbardziej w porządku. Można także liczyć na modem 4G (LTE), pozwalający na korzystanie z internetu także tam, gdzie nie dociera zasięg Wi-Fi.

Co jeszcze oferuje tablet Infinix XPad Edge?

W środku producent zainstalował również akumulator o pojemności 8000 mAh – raczej niedużej, jak na tak wielki sprzęt. Nie spodziewałbym się zatem zachwycającego czasu pracy. Niezbyt dobrze brzmi też maksymalna moc ładowania (18 W), przez co należy nastawić się na jakieś 3 godzinki uzupełniania energii.

Specyfikację uzupełniają cztery głośniki z efektami przestrzennymi, po jednym 8 Mpix aparacie z przodu i z tyłu, a także system Android 15. Całość wieńczy metalowa obudowa, a waga wynosi 588 gramów. Jak na tak duży tablet, Infinix XPad Edge jest więc całkiem lekki.

Infinix XPad Edge (źródło: The Tech Outlook)

Ile kosztuje tablet Infinix XPad Edge? Cena nie jest wysoka

Jak na razie producent przygotował tylko jeden wariant – z 8 GB RAM, 256 GB pamięci masowej oraz szarą obudową. Trafił do sprzedaży w Malezji, gdzie jego katalogowa cena wynosi 1999 ringgitów, co po obecnym kursie przekłada się na ~1765 złotych.

Gdybym miał mniej więcej tyle do wydania i chciał już teraz kupić duży tablet w Polsce, postawiłbym prawdopodobnie na Lenovo Idea Tab Pro 12.7 (choć bolałby mnie brak modemu LTE), ewentualnie na Redmi Pad 2 Pro (z 5G, ale nieco mniejszym ekranem: 12,1 cala). Interesującą opcją wydaje się też Huawei MatePad 12 X 2025 (bez łączności komórkowej i z ekranem 12 cali, ale za to ten ostatni jest matowy).