Samsung Galaxy A06 5G pokazany. Ten tani smartfon ma brata bliźniaka

Koreańczycy pochwalili się nowym smartfonem. Trzeba przyznać, że Samsung Galaxy A06 5G oferuje całkiem sporo, gdy spojrzymy na jego cenę.

Specyfikacja Samsunga Galaxy A06 5G

Dziś zadebiutował budżetowy iPhone 16e. Oczywiście to budżetowy smartfon Apple, ale z pewnością urządzenia kosztującego 3000 złotych nie możemy nazwać ogólnie budżetowy. Prawdziwie budżetowy jest przykładowo Samsung Galaxy A06 5G, który właśnie wchodzi na rynek w Indiach.

Omawiany smartfon wyposażony jest w 6,7-calowy ekran o rozdzielczości HD+ i proporcjach 20:9. Maksymalne odświeżanie wynosi 90 Hz. Oczywiście jest to ekran PLS LCD. Na OLED-y w naprawdę tanich Samsungach musimy jeszcze trochę poczekać, o ile w ogóle taka zmiana kiedyś nadejdzie.

Wydajność na zadowalającym poziomie stara się zapewnić procesor MediaTek D6300, któremu – zależnie od wybranej wersji – towarzyszy 4 lub 6 GB RAM. W podstawie do dyspozycji jest 64 GB pamięci na dane, a wyższe warianty oferują 128 GB. Pamięć można w dowolnym momencie rozszerzyć z wykorzystaniem karty pamięci.

Główny, umieszczony z tyłu aparat to 50 Mpix z f/1.8. Tuż obok znalazł się aparat 2 Mpix z czujnikiem głębi. Natomiast do selfie i wideorozmów przeznaczony jest przedni aparat 8 Mpix z f/2.0. Znajdziemy go w niewielkim wycięciu na górze ekranu. Sam ekran otoczony jest dość szerokimi ramkami, ale nie powinno to nikogo dziwić – mówimy o urządzeniu budżetowym.

Samsung Galaxy A06 5G otrzymał akumulator 5000 mAh, który można ładować z mocą do 25 W. Na dolnym boku obudowy mamy USB-C. Do tego dochodzi obsługa dwóch kart SIM i zestaw modemów odpowiadających za bezprzewodową łączność – Bluetooth 5.3, 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz oraz obsługiwana jest sieć 5G, co wskazuje już sama nazwa urządzenia. Na pokładzie znalazło się jeszcze miejsce dla gniazda słuchawkowego 3,5 mm.

To wszystko pracuje pod kontrolą Androida 15 z One UI 7. Samsung obiecuje cztery większe aktualizacje systemu operacyjnego i cztery lata wydawania aktualizacji bezpieczeństwa. Wymiary wynoszą 167,3 x 77,3 x 8 mm, a waga to 191 gramów.

Samsung Galaxy A06 5G – cena i dostępność

Obecnie smartfon dostępny jest tylko w Indiach, a premiera na innych rynkach nie jest jeszcze potwierdzona. Ceny startują od 10499 rupii indyjskich (równowartość ok. 485 złotych) za wersję 4/64 GB. Za wariant 4/128 GB trzeba zapłacić 11499 rupii indyjskich (równowartość ok. 531 złotych), a za model 6/128 GB już 12999 rupii indyjskich (równowartość ok. 600 złotych).

Samsung Galaxy A06 5G ma brata bliźniakach z niemal identyczną specyfikacją, aczkolwiek o nieco innym wyglądzie. Niedawno bowiem poznaliśmy Samsunga Galaxy F06 5G.