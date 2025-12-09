Jak nie iPhone, to tani Samsung. Oto królowie sprzedaży

Firma Counterpoint Research opublikowała raport, w którym przedstawia najlepiej sprzedające się smartfony w trzecim kwartale 2025 roku. O ile pozycja lidera zupełnie nie dziwi, tak nie zabrakło też kilku niespodzianek.

Najlepiej sprzedający się smartfon w trzecim kwartale 2025 roku to…?

Najlepiej sprzedającym się smartfonem w trzecim kwartale 2025 roku okazał się podstawowy iPhone 16. Nie jest to absolutnie żadnym zaskoczeniem, bo rok wcześniej na szczycie rankingu znalazł się iPhone 15. Niespodzianką nie jest również to, że podium uzupełniły modele iPhone 16 Pro oraz iPhone 16 Pro Max (choć ich poprzednicy rok temu zajęli odwrotne pozycje).

Counterpoint wskazuje jednak na to, że o ile model podstawowy poradził sobie lepiej niż rok wcześniej, to Szesnastki dopiskiem Pro zanotowały nieco gorsze wyniki niż Piętnastki. Największym zaskoczeniem dla mnie jest jednak iPhone 16e na czwartej pozycji, który nie cieszy się zbyt dobrą sławą, a Mateusz w recenzji przyznał mu daleką od pożądanej ocenę 5,9/10.

iPhone 16e (fot. Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl)

Firma Apple zdołała jeszcze zmieścić w rankingu świeżutki model iPhone 17 Pro Max, przy czym zajął ostatnią z dziesięciu pozycji. Biorąc pod uwagę problemy z dostępnością Siedemnastek, i tak można nazwać to niemałym sukcesem.

Jeśli nie iPhone, to któryś z tanich modeli Samsunga

Pozostałe pięć miejsc w zestawieniu zajęły urządzenia marki Samsung. I co ciekawe, nie ma wśród nich żadnej S-ki – wszystkie reprezentują serię Galaxy A, obejmującą modele z niskiej i średniej półki cenowej. Są to, kolejno, Samsung Galaxy A16 5G, Samsung Galaxy A06, Samsung Galaxy A36 i Samsung Galaxy A56 oraz Samsung Galaxy A16 4G.

Ranking najlepiej sprzedających się smartfonów w III kwartale 2025 roku (źródło: Counterpoint Research)

Samsung zdecydowanie może być zadowolony z mocnej ilościowo reprezentacji, chociaż brak modeli z wyższej półki może go niepokoić. Szczególnie że rok wcześniej smartfon Galaxy S24 zmieścił się w rankingu.

Warto też mieć świadomość, że – ogólnie rzecz biorąc – dziesięć modeli w rankingu odpowiada za 20% całej globalnej sprzedaży smartfonów w trzecim kwartale 2025 roku.