Samsung daje dużo pieniędzy w ramach nowej promocji

Osoby, które zdecydują się na zakup wybranych smartfonów Samsunga, mogą zyskać sporo pieniędzy. Jeśli interesuje Was taka okazja, to koniecznie sprawdźcie szczegóły tej promocji.

Pieniądze od Samsunga za zakup flagowego modelu Galaxy

Jako że ta promocja ma dość dużo wątków, zacznijmy od tego, że na pieniądze mogą liczyć osoby, które zdecydują się na zakup smartfona Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Flip 5 lub Galaxy Z Fold 5. Można z niej skorzystać zarówno na stronie Samsunga, jak i wybranych partnerów, lecz nie w taki sam sposób.

Osoby, które postanowią kupić Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Flip 5 bądź Galaxy Z Fold 5, mogą otrzymać 500 złotych gwarantowanego zwrotu lub zniżki na nowy smartfon pod warunkiem odsprzedania swojego starego telefonu. Dodatkowo producent producent premiuje oddanie używanego Galaxy A (na przykład za Galaxy A53 5G w stanie dobrym zapłaci minimum 800 złotych).

Jak skorzystać z promocji Samsunga?

Jak już wiadomo, o co chodzi, to trzeba przejść do szczegółów. I tutaj zaczyna się robić… skomplikowanie. Najprostsze jest to, że trzeba zdecydować się na zakup smartfona najpóźniej do 12 listopada 2023 roku, zatem macie dość sporo czasu na podjęcie decyzji.

Jeśli postanowicie kupić smartfon Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Flip 5 lub Galaxy Z Fold 5 na stronie Samsunga, natychmiast otrzymacie 500 złotych zniżki, jeżeli wyrazicie chęć odsprzedania swojego starego smartfona – od razu poznacie jego wycenę, wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań. Po otrzymaniu swojego nowego Galaxy macie 4 dni na odesłanie używanego telefonu – po weryfikacji jego stanu w ciągu 21 dni otrzymacie pieniądze za urządzenie.

Jeżeli natomiast zdecydujecie się kupić smartfon u partnera handlowego, po jego otrzymaniu trzeba aktywować urządzenie i zalogować się na nim do aplikacji Samsung Members do 19 listopada 2023 roku, a następnie kliknąć w banner Program Odkup i pobrać kod promocyjny. Potem natomiast trzeba wejść na stronę Programu Odkup, wypełnić formularz i odesłać stary telefon. Po weryfikacji otrzymacie gwarantowane 500 złotych oraz pieniądze za oddany sprzęt.

Wyceny swojego urządzenia można dokonać również na tej stronie internetowej.