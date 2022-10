Samsung chwali się rekordem, ale wcale nie jest tak kolorowo

Żyjemy w takich czasach, że nie sposób przewidzieć, co przyniesie najbliższa przyszłość, bo nieustannie jesteśmy czymś zaskakiwani. Odczuwają to także producenci, w tym Samsung, który ogłosił dziś wyniki finansowe za trzeci kwartał 2022 roku kalendarzowego. Gigant z Korei Południowej ma zarówno powody do zadowolenia, jak i zmartwień.

Jest bardzo dobrze albo źle. Zależy, z której strony spojrzeć

Prezentację wyników finansowych Samsung zaczął od wyśmienitej wiadomości, ponieważ całkowite skonsolidowane przychody za trzeci kwartał 2022 roku osiągnęły rekordowy poziom 76,78 bln wonów południowokoreańskich, pomimo trudnego otoczenia biznesowego. Niestety, jednocześnie zysk operacyjny za ten okres był aż o 23% niższy niż w poprzednim kwartale, gdyż wyniósł 10,85 bln KRW.

Mimo wszystko Samsung optymistycznie patrzy w przyszłość, gdyż spodziewa się, że – biorąc pod uwagę rekordowe przychody w każdym z kwartałów od początku 2022 roku – roczne przychody za bieżący rok będą wyższe niż w 2021 roku. A warto tutaj przypomnieć, że w zeszłym roku osiągnęły one historycznie najwyższy poziom. Samsung oczekuje zatem, że go pobije i ustawi poprzeczkę jeszcze wyżej.

fot. Pixabay

Samsung podaje też, że zarobki Memory Business spadły z uwagi na utrzymujący się, słaby popyt na produkty konsumenckie. Tak samo System LSI wygenerował mniejsze zyski z powodu mniejszego popytu na telefony i telewizory. Z kolei Foundry Business odnotował rekordowe kwartalne przychody z poprawy rentowności w zaawansowanych węzłach.

Ponadto Samsung odnotował, że silna pozycja dolara w stosunku do południowokoreańskiego wona była dla niego bardzo korzystna, ponieważ dzięki temu zysk operacyjny całej firmy w ujęciu ogólnym wzrósł o około bilion wonów w porównaniu do drugiego kwartału 2022 roku.

Jak sprzedawały się smartfony Samsunga w trzecim kwartale 2022 roku?

W podsumowaniu raportu finansowego za trzeci kwartał 2022 roku można znaleźć również informację, że SDC (Samsung Display Corporation) odnotował rekordowe przychody w branży paneli mobilnych, ponieważ wzrosło zapotrzebowanie na nie po premierze nowych flagowych smartfonów, w tym składanych. Jednocześnie w segmencie dużych paneli utrzymywał się trend spadkowy w uwagi na słaby popyt na telewizory i monitory.

Samsung informuje również, że MX (Mobile eXperience) Business odnotował solidną rentowność, napędzaną przez sprzedaż flagowych produktów, w tym składanych, a także nowych wearables. Producent podaje, że dział ten zaraportował wyższe przychody i zysk operacyjny niż w poprzednim kwartale, do czego przyczyniła się sprzedaż Galaxy Z Flip 4 i Galaxy Z Fold 4 (oba modele sprzedawały się lepiej niż poprzednicy). Jednocześnie seria Galaxy S22 utrzymała solidną dynamikę sprzedaży.

Samsung spodziewa się w czwartym kwartale 2022 roku większego popytu na swoje smartfony i wearables z uwagi na sezonowe czynniki. Do tego wspomina też, że premiery nowych modeli, przeznaczonych na masowy rynek, powinny pomóc zwiększyć sprzedaż.