W Porsche pojawi się Android Automotive. Co to oznacza dla klientów?

Porsche podjęło decyzję i rezygnuje z autorskiego systemu infotainment. Na pokładzie nowych samochodów zostanie zainstalowany Android Automotive.

Android w nowych Porsche

System infotainment Porsche Communication Management (PCM) to całkiem dobre rozwiązanie, ale niekoniecznie najlepsze na rynku. Przykładowo w elektrycznym Taycanie narzekałem, że w wybranych sytuacjach występują problemy ze sprawnością działania oprogramowania. W związku z tym mam nadzieję, że ogromna zmiana, którą zamierzają wprowadzić Niemcy, wyeliminuje w niedalekiej przyszłości podobne niedociągnięcia.

Firma z Stuttgart-Zuffenhausen ogłosiła właśnie, że przejdzie w swoim samochodach na oprogramowanie i usługi Google. Integracja obejmie m.in. Mapy Google, Asystenta Google i szeroką gamę aplikacji dostępnych w sklepie Google Play. Tak, kierowcy będą mogli instalować wybrane aplikacje, w tym chociażby Spotify czy Waze.

Oznacza to, że Porsche planuje przesiadkę na Android Automotive, czyli system infotainment rozwijany przez Google. Warto dodać, że trafił on już na pokład Volvo czy Renault, a coraz więcej producentów zamierza go zastosować w swoich samochodach. Co ciekawe, Androida znajdziemy już w wybranych modelach BMW, aczkolwiek Bawarczycy zrezygnowali z aplikacji i usług Google.

PCM w modelu Taycan (fot. GRI CARS)

Co to oznacza dla klientów?

Porsche zaznacza, że klienci otrzymają interfejs wyraźnie zbliżony do tego znanego z PCM. Możemy więc założyć, że zmiany zostaną wprowadzone przede wszystkim „pod maską”. To jak najbardziej dobra informacja, bowiem nie będzie konieczne zmienianie dotychczasowych przyzwyczajeń. Wspomniane wcześniej BMW też zastosowało Android Automotive i przykryło go interfejsem iDrive 9.0.

Produkcja pierwszych samochodów z Android Automotive ma wystartować około 2025 roku. Do tego czasu firma będzie stosować dotychczasowy system infotainment. Oczywiście docelowo nowy system operacyjny znajdziemy we wszystkich modelach Porsche.

Mimo iż interfejs nie będzie się różnił, to nastąpi prawdziwa rewolucja. Co więcej, dla wielu kierowców będzie to oznaczało koniec sięgania po Android Auto i Apple CarPlay. W końcu aplikacje, z których korzystają na smartfonach, będą teraz mieli zainstalowane bezpośrednie w samochodach.