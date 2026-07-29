Samsung wyciąga wtyczkę. Czas wymienić smartfon

Samsung ma ważną wiadomość dla użytkowników urządzeń z rodziny Galaxy. To zachęta do wymiany smartfona lub tabletu na nowszy model.

Ważna aplikacja nie będzie już wspierana na tych smartfonach i tabletach Samsunga

Samsung podjął decyzję w sprawie starszych smartfonów i tabletów Galaxy. Urządzenia działające w oparciu o system Android 10 (One UI 2.0) lub starszy nie będą już otrzymywały aktualizacji dla aplikacji Samsung Find.

Przypomnę, że Samsung Find to system obejmujący śledzenie i udostępnianie lokalizacji. Dzięki niemu użytkownicy mogą w szybki sposób zlokalizować zagubiony lub skradziony smartfon, tablet, słuchawki, smartwatch czy SmartTag. Sieć wyszukiwania offline oparta jest na tzw. crowdsourcingu, co sprawia, że sprzęt można znaleźć nawet bez aktywnego połączenia z internetem, za pomocą bezpiecznego sygnału Bluetooth. Wystarczy, że w pobliżu utraconego urządzenia znajdzie się dowolny sprzęt Galaxy, który wykryje emitowany sygnał.

Samsung twierdzi, że powodem zakończenia wsparcia jest chęć zapewnienia wszystkim użytkownikom stabilniejszej i lepszej jakości świadczonych usług.

Samsung Find bez wsparcia na smartfonach i tabletach z systemem Android 10 lub starszym – co to oznacza dla użytkownika?

Warto podkreślić, że brak wsparcia dla Samsung Find nie jest równoznaczny z całkowitym wyłączeniem systemu dla posiadaczy urządzeń z rodziny Galaxy z Androidem 10 lub starszym. Aplikacja nadal będzie działać, jednak użytkownik nie otrzyma już dostępu do nowych funkcji, poprawek zabezpieczeń, optymalizacji czy możliwości połączenia z nowymi sprzętami Galaxy. Jedynym sposobem na rozwiązanie problemu jest zaktualizowanie systemu smartfona lub tabletu do Androida 11 (One UI 3.0).

Na liście urządzeń Galaxy z Androidem 10 znalazły się m.in. modele Galaxy S9, Galaxy S9+, Galaxy Note 9, Galaxy A6 i Galaxy A6+, Galaxy A7 (2018), Galaxy A8s, Galaxy A8 Star i Galaxy A9 (2018), Galaxy J4, Galaxy J4+, Galaxy J6 i Galaxy J6+, Galaxy J7 Duo i Galaxy J8, Galaxy M10, Galaxy M10s, Galaxy M20, Galaxy M30 i Galaxy M40, Galaxy Xcover 4s i Xcover FieldPro, Galaxy Tab S4 10.5, Galaxy Tab A 10.5 (2018) i Galaxy Tab A 8.0 (2019).

Przypomnę, że w maju 2026 roku Samsung oficjalnie poinformował o wycofaniu aplikacji Wiadomości (Samsung Messages). Wyłączenie tej aplikacji dotyczy jednak tylko USA.