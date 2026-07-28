Ta lodówka to strzał w dziesiątkę do małych kuchni

Kuchnia to jedno z najważniejszych pomieszczeń w domu czy mieszkaniu. Wiele osób, mając do dyspozycji niewielką przestrzeń, chce ją urządzić bez większych kompromisów. Xiaomi przygotowało coś skrojonego pod ich potrzeby.

Co oferuje nowa lodówka Xiaomi?

Xiaomi Mijia Refrigerator French 400L to lodówka przeznaczona do montażu w jednej linii z resztą zabudowy kuchennej. Wymiary 65,4 x 60 x 191,2 cm sprawiają, że całość powinna bez problemu zmieścić się w miejsce typowej, jednodrzwiowej konstrukcji. Dzięki zastosowaniu mikro szczelin po bokach oraz wentylacji na dole instalacja lodówki nie wymaga zostawiania widocznego odstępu od zabudowy z góry i pozwala lepiej wykorzystać przestrzeń nad nią, co przydaje się w małych kuchniach o ograniczonych możliwościach projektowania dodatkowych półek.

Wewnątrz Xiaomi Mijia Refrigerator French 400L zastosowano system jonowego oczyszczania obejmujący wszystkie półki i szuflady. Dodatkowe moduły antybakteryjne wychwytują nie tylko bakterie e.coli oraz gronkowca złocistego – system usuwania zapachów wychwytuje również trimetyloaminę, która odpowiada za nieprzyjemny zapach ryb.

W zależności od preferencji użytkowników, dostępna jest również szuflada o pojemności 50 litrów, dla której można ustawić temperaturę od -1 do +5∘C oraz ustawić jeden z trzech trybów związanych z przechowywanymi produktami – świeże artykuły wymagające zerowej temperatury, suche produkty oraz pojemnik na warzywa i owoce.

Xiaomi Mijia Refrigerator French 400L (Źródło: MIUIpolska)

Xiaomi Mijia Refrigerator French 400L oferuje łączną pojemność 400 litrów. Oprócz wspomnianej szuflady, część chłodząca zajmuje 216 litrów i pozostawia 134 litry na wykorzystanie przez zamrażarkę. Ważnym elementem konstrukcyjnym są drzwiczki w stylu francuskim – zamiast jednego, dużego skrzydła, zastosowano dwa mniejsze, z dostępem do tej samej, niepodzielonej słupkiem powierzchni.

Nie zabrakło też funkcji smart – łącząc lodówkę z Xiaomi Home App użytkownik może samodzielnie lub z pomocą Xiao AI dostosować temperaturę wewnątrz jednostki, otrzymać powiadomienie o otwartych drzwiczkach czy sprawdzić kod błędu. Średnie zużycie energii przez Xiaomi Mijia Refrigerator French 400L wynosi 0,76 kW dziennie. Głośność urządzenia to 35 decybeli, a kompresor objęty jest 10-letnią gwarancją. Dostępna jest również wersja z kostkarką.

Sprzęt zadebiutował póki co w Chinach. Po odjęciu od ceny wartości dotacji państwowej lodówka kosztuje 2124 juanów (~1200 złotych) za bazowy model, natomiast wersja z kostkarką to wydatek 2499 juanów (~1405 złotych). Nie wiadomo, czy urządzenie trafi na polski rynek.