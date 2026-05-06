Samsung niby ubija swoją aplikację. Ty jednak nie musisz się martwić

W ubiegłym miesiącu ogłoszono, że w lipcu 2026 roku Wiadomości Samsung zostaną zastąpione przez Wiadomości Google i wiele serwisów grzmiało wówczas o tym, że koreański producent całkowicie rezygnuje ze swojej aplikacji do obsługi SMS-ów. Zwracałem wtedy uwagę na to, że oficjalnie zmiana dotyczy wyłącznie Stanów Zjednoczonych i teraz faktycznie zostało to sprecyzowane.

Oficjalnie: Wiadomości Samsung przestają istnieć wyłącznie (!) w Stanach Zjednoczonych

W komunikacie przesłanym niemieckiej redakcji Bild przedstawiciele firmy Samsung jasno podkreślili, że jej autorska aplikacja do obsługi wiadomości zostanie wycofana jedynie w Stanach Zjednoczonych i aktualnie nie ma żadnych planów dotyczących jej likwidacji w innych krajach. Krótko mówiąc: w Polsce (jak i w ogóle poza USA) Wiadomości Samsung będą istnieć i nadal będzie można z nich bezproblemowo korzystać.

Niemniej nie wiadomo, jak długo ta sytuacja się utrzyma. Wszak już w 2024 roku – począwszy od składanych smartfonów Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6 – południowokoreański producent zaczął wycofywać się z instalacji autorskiej aplikacji Wiadomości Samsung i zamiast tego zachęcał do korzystania z Wiadomości Google. Od tego czasu ta druga jest rekomendowana, pierwsza zaś oferowana w ramach alternatywy.

Ekran wyboru aplikacji sugerujący Wiadomości Google (screen: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

W Polsce z aplikacji można korzystać jak dawniej

Stan na rok 2026 jest taki, że Wiadomości Samsung nie są już rozwijane zbyt intensywnie, ale w kontekście personalizacji i estetyki wciąż dla wielu osób stanowią lepszą alternatywę dla Wiadomości Google. Jeśli znajdujesz się w tym gronie użytkowników, to – przynajmniej na razie – możesz spać spokojnie: aplikacja jest dostępna i można z niej normalnie korzystać.

Jeśli zaś będzie się to miało w przyszłości zmienić, to z pewnością Samsung poinformuje o tym z odpowiednim wyprzedzeniem. Warto też odnotować, że ubicie aplikacji w Stanach Zjednoczonych odbywa się w ten sposób, że nie obejmuje starszych urządzeń – obsługa jest wyłączana jedynie na smartfonach z Androidem 12 i nowszym.