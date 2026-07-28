Elon Musk odpalił nową usługę. Nie wszyscy są zachwyceni

W założeniach X ma stać się aplikacją do wszystkiego i Elon Musk powoli realizuje swój plan. Usługa X Money, po fazie testów, trafia do pierwszych użytkowników.

Elon Musk uruchomił X Money

Znacznie wcześniej, jeszcze w trakcie procesu zmierzającego do przejęcia Twittera, szef Tesli rozważał wprowadzenie funkcji finansowych na platformę. Twitter miał bowiem ewoluować w produkt, którego ważnym elementem są właśnie finanse i najwidoczniej Musk nie zmienił obranego wówczas kursu.

Nowa usługa nazywa się X Money i jest skupiona na finansach. Należy na wstępie podkreślić, że na ten moment wdrażana jest w USA dla subskrybentów Premium i Premium+ na platformie X. Natomiast dokładny harmonogram ewentualnego dalszego rozszerzenia dostępności nie jest znany.

Co oferuje nowa usługa X Money?

Użytkownicy X Money otrzymują rachunek depozytowy, płatności typu peer-to-peer, a także kartę debetową – w wersji cyfrowej lub można zdecydować się na fizyczną, metalową kartę. Co ciekawe, na fizycznej karcie może znaleźć się nazwa i nick z platformy X. Usługa jest kompatybilna z systemem Visa oraz wspiera Apple Wallet.

Your money, on the world’s most powerful network



𝕏 Money is rolling out to U.S. Premium and Premium+ subscribers starting today pic.twitter.com/2c1UMkB4Kn — X Money (@XMoney) July 27, 2026

Wśród wymienianych korzyści mamy roczne oprocentowanie (APY) sięgające do 6%, cashback 3% (z pewnymi wyłączeniami), darmowe i natychmiastowe przelewy oraz darmowe wypłaty z bankomatów. Usługa obiecuje jeszcze szybkie, dedykowane wsparcie.

Warto wiedzieć, że spółka X Payments LLC nie jest bankiem objętym ubezpieczeniem FDIC, ale środki są przechowywane w Cross River Bank, który jest już członkiem FDIC. Dzięki temu klienci mogą liczyć na ubezpieczenie dla swoich kont i pieniędzy.

Przeglądając opinie związane z debiutem X Money można odnieść wrażenie, że internetowa społeczność podzieliła się na dwa obozy. Pierwsza grupa zapowiada, że jest zainteresowana i zamierza korzystać z nowej funkcji. Z kolei druga obawia się oddać pieniądze Muskowi, który dla nich stał się wcieleniem zła i wszystkiego co najgorsze. Bez zaskoczenia – można było spodziewać się takich reakcji.

Przypominam, że niedawno pojawiła się nowa aplikacja X na Androida. Podobno jest znacznie lepsza od starszej wersji, ale nadal nie oferuje wszystkich funkcji – braki mają być nadrobione w najbliższych miesiącach.