Sprawdź, czy dostaniesz aktualizację do One UI 3.0 w swoim smartfonie Samsung Galaxy

Najnowsza nakładka systemowa Samsunga, bazująca na Androidzie 11, zmierza powoli na pierwsze smartfony. One UI 3.0 będzie dostępne do pobrania na niektóre sprzęty jeszcze w listopadzie.

One UI 3.0 ruszy jeszcze w listopadzie

Program testowych wersji nakładki systemowej One UI 3.0 dla smartfonów z rodziny Samsung Galaxy już trwa. Niektórzy użytkownicy modeli z serii Galaxy S20 zaraportowali, że doczekali się ostatniej aktualizacji One UI 3.0 w wersji beta. Sugeruje to bliskie już, publiczne wdrożenie nakładki. Strona Samsunga podaje, że nastąpi to „w listopadzie lub później”.

Warto czytać rzeczy wypisywane pod „gwiazdkami” i drobnym drukiem

Oczywiście pierwszymi urządzeniami, na jakie trafi aktualizacja, będą smartfony z serii Galaxy S20 oraz Galaxy Note 20. Następnie powinna zostać skierowana na Galaxy Z Fold 2, Galaxy Fold i na flagowy tablet Galaxy Tab S7.

Smartfony z serii Galaxy Note będą jednymi z pierwszych w kolejce do One UI 3.0

Należy nastawić się, że inne urządzenia, jak na przykład ubiegłoroczne flagowce, otrzymają One UI 3.0 w grudniu, a jeszcze inne modele Samsung Galaxy – dopiero w przyszłym roku. Na pewno będą też i takie, na które aktualizacja ta „nie wskoczy” w ogóle.

Jeśli jesteście ciekawi, co dokładnie przyszykował Samsung w nowej nakładce, odsyłam Was do artykułu Grzegorza, który temat dość mocno rozwinął.

Samsung w nowej nakładce kładzie spory nacisk na personalizację urządzenia

Czy dostanę aktualizację do One UI 3.0?

To zależy. Jeśli wierzyć zestawieniu przygotowanemu przez stronę Sammyfans, aktualizację do nakładki One UI 3.0, bazującej na Androidzie 11 otrzymają smartfony:

Oprócz tego, aktualizacja powinna trafić na tablety:

Galaxy Tab S7 (5G) Galaxy Tab S7+ (5G) Galaxy Tab S3 Galaxy Tab A7 10.4 2020 Galaxy Tab A 8.4 2020 Galaxy Tab S6 Lite Galaxy Tab S6 (5G) Galaxy XCover Pro Galaxy Tab Active 3

Jeśli Waszego urządzenia nie ma na liście, nie ma się czym martwić. Istnieje szansa, że One UI 3.0 trafi także na nie. Trzeba będzie jednak uzbroić się w cierpliwość, ale i też wziąć pod uwagę ewentualność, że One UI 2.5 może się okazać ostatnią tak dużą aktualizacją.