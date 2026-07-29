Na to czekali użytkownicy WhatsAppa. Te funkcje nie wymagają już aplikacji

WhatsApp ogłosił zestaw aktualizacji. Zmiany sprawiają, że nie trzeba już pobierać aplikacji, aby nawiązywać i odbierać połączenia głosowe oraz wideo.

WhatsApp w przeglądarce z nowymi możliwościami

Chcesz zadzwonić do kogoś na WhatsAppie, ale nie masz pod ręką swojego telefonu ani komputera, a pobieranie i instalowanie aplikacji odpada? Od teraz nie będzie to problemem. Otóż użytkownicy otrzymali możliwość nawiązywania i odbierania połączeń głosowych oraz wideo w przeglądarce internetowej.

Bez instalowania aplikacji można prowadzić zarówno indywidualne, jak i grupowe rozmowy. Wystarczy, że użytkownik zaloguje się na swoje konto w WhatsApp Web. Co więcej, z poziomu przeglądarki dostępne są funkcje znane z aplikacji, takie jak udostępnianie ekranu, reakcje i karta Połączenia z pełną historią połączeń i ulubionymi kontaktami.

WhatsApp podkreśla, że rozmowy są w pełni szyfrowane. W związku z tym, poziom ochrony i prywatności powinien spełnić oczekiwania wielu użytkowników.

źródło: WhatsApp

WhatsApp wprowadza jeszcze inne nowości związane z połączeniami

Wśród nowych funkcji mamy przenoszenie aktywnej rozmowy grupowej z jednego urządzenia na drugie i to bez rozłączania. Przykładowo rozmowę rozpoczętą na smartfonie w drodze można sprawnie przerzucić do WhatsAppa na komputerze, aby mieć komfort korzystania z większego ekranu. Działa to też w drugą stronę.

WhatsApp wdraża również poczekalnię, czyli większą kontrolę nad tym, kto i kiedy dołącza do rozmowy grupowej. Jeśli włączona jest opcja Wymagaj zatwierdzenia przed dołączeniem, to uczestnicy z linkiem do rozmowy trafią do poczekalni i dołączą dopiero wtedy, gdy dostaną pozwolenie.

Poprawiono również jakość połączeń za sprawą dwóch nowych rozwiązań. QuickHD zapewnia obraz w wysokiej rozdzielczości od samego początku połączenia. Z kolei funkcja redukcji szumów – jak sugeruje jej nazwa – ma wyeliminować hałas otoczenia. Uczestnicy rozmowy powinni więc wyraźniej słyszeć głos użytkownika, nawet gdy znajduje się w głośnym lub zatłoczonym miejscu.

Nowe funkcje są wdrażane stopniowo, więc nie są jeszcze dostępne dla wszystkich użytkowników. WhatsApp zaznacza, że niebawem powinno się to jednak zmienić – docelowo każdy zainteresowany otrzyma dostęp.

Warto dodać, że ostatnio WhatsApp wprowadził rejestrację na iPadach i sporo innych nowości. Ponadto do WhatsAppa wrócił ChatGPT.