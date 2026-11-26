Aktualizacja One UI 9.0 na niektórych smartfonach Samsunga spowodowała problemy z baterią. Firma ma jednak pracować nad rozwiązaniem. Dowiedzieliśmy się także, że koreański producent miał wpaść na nietuzinkowy pomysł reklamowania Samsung Care+.

Smartfony Samsunga bez irytującego błędu po zainstalowaniu One UI 9.5

Aktualizacje oprogramowania zazwyczaj przynoszą nowe funkcje, usprawnienia i wyższy poziom bezpieczeństwa. Czasami jednak zdarza się, że nowsza wersja aplikacji lub systemu operacyjnego działa gorzej, a użytkownicy muszą męczyć się z dokuczliwymi błędami. Pecha miała chociażby część właścicieli smartfonów Samsunga – aktualizacja One UI 9.0 (Android 17) negatywnie wpłynęła na czas pracy.

Problemy dostrzeżono w przypadku m.in. modeli Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Ultra czy Samsunga Galaxy S25+. Ich użytkownicy zauważyli, że muszą częściej sięgać po ładowarkę – dwa razy zamiast raz dziennie, a w bardziej skrajnych przypadkach nawet 3-4 razy w ciągu dnia.

Południowokoreański producent wydał później dodatkowe poprawki, ale błąd nie zniknął u wszystkich pechowców. Nie dziwi więc, że niektórzy mocno zwątpili w jakość smartfonów i oprogramowania Samsunga. Możliwe nawet, że pewna grupka osób stwierdziła, że nigdy więcej nie kupi już sprzętu tej firmy.

Samsung Galaxy S25+ (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Jest jednak jeszcze nadzieja. Jeden z moderatorów tureckiego zespołu Samsung Members niedawno odpowiedział na skargę użytkownika, twierdząc, że gorsza wydajność baterii zostanie opanowana wraz z aktualizacją One UI 9.5. Wypada dodać, że Samsung Members to platforma społecznościowa łącząca użytkowników sprzętu Samsunga, a także będąca miejscem wsparcia technicznego.

Serwis Gizmochina zwraca uwagę, że wspomniana wypowiedź pokrywa się z dotychczasowymi raportami. Najwidoczniej Samsung nie tylko jest świadomy problemu, ale faktycznie przygotował już rozwiązanie.

Warto przypomnieć, że w drugie połowie listopada 2026 roku Samsung rozpoczął testy beta One UI 9.5. Pozostaje trzymać kciuki za szybkie wydanie stabilnej wersji, która – miejmy nadzieję – będzie pozbawiona błędów i niedociągnięć, przynajmniej tych poważniejszych.

Reklama Samsung Care+ pojawi się po… upadku smartfona

W testowej wersji One UI 9.5 Beta 1, a dokładniej w aplikacji o nazwie Warranty and Care (Gwarancja i ochrona), znaleziono ciekawe wzmianki w kodzie. Wynika z nich, że producent zamierza wykorzystać dane na temat upadków smartfona do reklamowania usługi Samsung Care+.

Nie będzie to zupełna nowość, bowiem rozwiązanie ma być oparte na już stosowanym mechanizmie. Serwis Android Authority wskazuje, że wybrane smartfony producenta – m.in. Samsung Galaxy S26 Ultra czy Samsung Galaxy Z Fold 8 – wyposażone są w dedykowany system klasyfikujący upadki. Ma on rozpoznawać wysokość upadku, a nawet to, czy smartfon wylądował na twardej, czy miękkiej powierzchni.

fot. Samsung

Natomiast w One UI 9.5 firma ma pójść o krok dalej. Po wykryciu upadku użytkownik może otrzymać powiadomienie z reklamą Samsung Care+, w samym powiadomieniu nie będzie jednak wspominane, dlaczego wyświetliło się właśnie w danym momencie.

Ponadto nie każdy upadek będzie kończył się powiadomieniem. Rzucenie smartfona na łóżko raczej nie wyświetli komunikatu. Ma on bowiem pojawiać się, gdy smartfon spadnie na twardą powierzchnię z wysokości 90 cm lub większej lub jeśli upadek nastąpi na twardą powierzchnię z wysokości 60 cm lub większej co najmniej trzy razy w ciągu 30 dni.

Wprowadzenie takiej funkcji nie jest jednak jeszcze pewne. Obecnie mamy do czynienia ze wzmiankami w kodzie, a Samsung może tylko testować jeden z licznych pomysłów. Pozostaje więc czekać na dalsze informacje związane z One UI 9.5.