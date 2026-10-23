Samsung znów udostępnił wadliwą aktualizację? Użytkownicy zgłaszają liczne problemy po instalacji One UI 9

To nie pierwszy raz, gdy właściciele smartfonów Samsunga licznie zgłaszają problemy po zainstalowaniu aktualizacji. Tym razem pojawiły się one po udostępnieniu systemu Android 17 z One UI 9.

Aktualizacja do systemu Android 17 z One UI 9 wywołała niepożądane efekty na wielu smartfonach Samsunga

Rok temu, w październiku 2025 roku, udostępniona aktualizacja do systemu Android 16 z One UI 8 spowodowała niepożądane problemy na smartfonach z serii Samsung Galaxy S22, przez co producent zdecydował się wycofać ją ze swoich serwerów. Ponadto wstrzymano analogiczną aktualizację dla kilku innych modeli.

Rok później okazuje się, że aktualizacja do systemu Android 17 z One UI 9 również sprawia, że wybrane smartfony Samsunga nie działają zgodnie z oczekiwaniami. Serwisy 9to5Google oraz SammyFans zauważyły liczne zgłoszenia posiadaczy różnych modeli z oferty producenta z Korei Południowej.

Jeden z egzemplarzy smartfona Samsung Galaxy S24 Ultra rozładował się ze 100% do 5% w zaledwie 5 godzin i 20 minut. Inny użytkownik doniósł zaś, że jego Samsung Galaxy S24 z Exynosem 2400 również bardzo szybko rozładowywał się, mimo że przez większość czasu leżał nieużywany. Z kolei posiadacz Samsunga Galaxy S25+ stwierdził, że po aktualizacji musi ładować swój telefon od 3 do nawet 4 razy dziennie. Podobny problem zgłosiło wielu innych właścicieli Galaxy.

Należy jednak podkreślić, że przywoływane sytuacje nie występują u wszystkich użytkowników i odsetek tych, u których aktualizacja do systemu Android 17 z One UI 9 wywołała problemy, jest bardzo mały, wręcz znikomy. Nie ma zatem powodów, aby odradzać jej instalację, choć faktem jest, że smartfon może potrzebować trochę czasu, aby dostosować się do urządzenia i użytkownika.

Aktualizacja do systemu Android 17 i One UI 9 zdołała nawet sprawić, że smartfon Samsunga może stać się nieużywalny

Jeden z posiadaczy Samsunga Galaxy S26 Ultra zgłosił, że po zainstalowaniu systemu Android 17 z One UI 9 wyświetla się komunikat o niedostępności strony internetowej dla strony konta Samsung. W związku z tym może nie być możliwe przejście procesu konfiguracji po przywróceniu urządzenia do ustawień fabrycznych.

Przedstawiciel producenta z Korei Południowej potwierdził, że taka sytuacja może wystąpić podczas korzystania z niestabilnego systemu WebView w niektórych sieciach. Rozwiązaniem ma być aktualizacja aplikacji WebView lub przeglądarki Google Chrome, jeśli nie ma osobnej aplikacji WebView na urządzeniu, a także zalecane jest skorzystanie z Wi-Fi zamiast sieci komórkowej. Opcjonalnie można zalogować się do konta Samsung na innym urządzeniu i zaakceptować najnowsze warunki.