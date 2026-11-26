Z okazji Black Friday 2026 operator sieci Orange wystartował z promocją, dzięki której możesz zyskać od 2 do nawet 7 miesięcy abonamentu za darmo. W najwyższej opcji oszczędzisz w ten sposób aż 700 złotych.

Promocja w Orange – abonament za darmo nawet przez 7 miesięcy

W zależności od tego, na który konkretnie pakiet się zdecydujesz, możesz liczyć na:

2 miesiące za darmo w Planie S (od 3. miesiąca za 70 złotych),

4 miesiące za darmo w Planie M (od 5. miesiąca za 80 złotych),

7 miesięcy za darmo w Planie L (od 8. miesiąca za 100 złotych).

Warunki? Są trzy. Po pierwsze: trzeba się pospieszyć, ponieważ oferta promocyjna obowiązuje tylko do 30 listopada 2026 roku. Po drugie: można skorzystać z tej okazji wyłącznie przy zamówieniu online. Po trzecie: konieczne jest podpisanie umowy na 24 miesiące.

Trzeba też mieć świadomość, że obowiązuje dodatkowa, jednorazowa opłata aktywacyjna – niezależnie od wybranego planu kosztuje 60 złotych. Unikną jej tylko klienci przenoszący numer lub przechodzący z oferty Orange na kartę. Jedni i drudzy jak najbardziej mogą skorzystać z okazji – nie jest ona ograniczona do zupełnie nowych klientów.

Co więcej, osoby przenoszące numer mają o jedną opcję promocyjną więcej. Mogą bowiem wybrać Plan XS (zawierający 20 GB internetu w pakiecie), który kosztuje 45 złotych miesięcznie i cieszyć się pierwszym miesiącem bez opłat. Co zaś oferują pozostałe abonamenty?

Co zawiera abonament komórkowy w Orange?

W każdym z abonamentów możesz oczekiwać nielimitowanych rozmów, SMS-ów i MMS-ów w kraju i unijnym roamingu, a do tego pokaźnego pakietu danych. W Planie S jest 150 GB do wykorzystania w ciągu miesiąca, w Planie M – aż 500 GB, a w planie L internet komórkowy jest nielimitowany. Ofertę uzupełnia podstawowy pakiet telewizji mobilnej.

Promocja na abonament komórkowy Orange: trzy opcje do wyboru – screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Orange nie jest jedynym operatorem, który przygotował specjalną ofertę z okazji Czarnego Piątku. Przykładowo Play na Black Friday 2026 proponuje internet mobilny z pakietem 150 GB za 20 złotych miesięcznie i mnóstwo sprzętu w promocyjnych cenach. Do tego na obniżenie ceny abonamentu komórkowego na Black Weeks 2026 zdecydowała się też Netia, a Vectra oferuje plan bez opłat aż przez 18 miesięcy.