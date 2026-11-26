W kodzie Androida znaleziono ślady nowej funkcji. Ta niewielka zmiana powinna spodobać się użytkownikom słuchawek bezprzewodowych.

Dźwięk pozostanie w słuchawkach

W czerwcu 2026 roku zadebiutował Android 17. Tegoroczna aktualizacja nie przyniosła znaczących zmian, a przez niektórych została nawet określona jako naprawdę nudna. Niewykluczone, że osoby niezadowolone z krótkiej listy nowości bardziej docenią zbliżające się mniejsze aktualizacje. Nie ze względu na więcej zmian, bo na to nie należy liczyć, ale szykowane funkcje mogą okazać się po prostu ciekawsze.

Wśród planowanych nowości jest nowe ustawienie związane ze słuchawkami bezprzewodowymi. Funkcja odkryta w Androidzie 17 QPR3 Beta 4 umożliwia nieprzerwane odtwarzanie dźwięku przez słuchawki nawet wtedy, gdy inne urządzenia audio, takie jak radio w samochodzie czy głośnik Bluetooth, automatycznie połączą się ze smartfonem.

Nowa opcja dostępna jest pod przełącznikiem w ustawieniach połączeń i nazywa się Keep audio in headphones, co w wersji polskiej może zostać przetłumaczone jako pozostaw / zachowaj dźwięk w słuchawkach. Jej opis w prosty sposób wyjaśnia działanie – zawsze odtwarzaj dźwięk w słuchawkach, gdy inne urządzenia audio, takie jak głośniki i samochody, łączą się z tym urządzeniem.

źródło: Android Authority

Jak już wspomniałem, rozwiązanie powinno spodobać się użytkownikom słuchawek bezprzewodowych, którzy korzystają też z innych urządzeń audio. Jeśli ich smartfon jest tak skonfigurowany, że automatycznie łączy się z pozostałym sprzętem, to dzięki tej opcji słuchanie ulubionej muzyki będzie doświadczeniem znacznie bardziej komfortowym.

Oczywiście nie jest to zmiana, która sprawi, że większość osób będzie wypatrywać kolejnej aktualizacji Androida. Nie zmienia to jednak tego, że część użytkowników chętnie aktywuje omawianą funkcję. Natomiast aktualizacja, która ją wprowadzi, dla nich będzie ciekawsza niż udostępniony w połowie 2026 roku Android 17.

Kiedy nowa funkcja trafi do kanału stabilnego?

Przede wszystkim Google nie ujawniło żadnego harmonogramu planowanych prac. Google nawet nie zapowiedziało, że zamierza w najbliższej przyszłości dodać taką funkcję. Trudno więc wskazać, kiedy opcja może trafić do użytkowników.

Warto jeszcze odnotować, że obecnie w testowym Androidzie 17 QPR3 wymaga ona ręcznego włączenia. Może to sugerować, że nie będzie częścią finalnej wersji, ale dopiero kolejnej aktualizacji.