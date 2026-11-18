W minionych tygodniach pojawiła się cała masa nieoficjalnych informacji o nowych funkcjach, jakie przyniesie One UI 9.5. Dziś Samsung oficjalnie ogłosił rozpoczęcie testów beta najnowszej wersji swojej autorskiej nakładki.

Samsung rozpoczyna testy beta One UI 9.5

Dotychczas najnowsza wersja autorskiego interfejsu producenta z Korei Południowej – One UI 9 – zadebiutowała na składanych smartfonach Samsung Galaxy Z Fold 8, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra i Samsung Galaxy Z Flip 8 w lipcu 2026 roku. We wrześniu 2026 roku udostępniono aktualizację do One UI 9 dla smartfonów z serii Samsung Galaxy S26, a następnie dla kolejnych urządzeń.

Koreańczycy są gotowi zrobić następny krok w rozwoju swojej nakładki – ogłosili dziś rozpoczęcie testów beta One UI 9.5, umożliwiając zainteresowanym użytkownikom przetestowanie nowej wersji oprogramowania przed jej oficjalnym udostępnieniem.

Co nowego przynosi beta One UI 9.5 na smartfonach Samsunga?

W nowej wersji One UI ulepszono tryby Pro (nie dotyczy to trybów Pro Lite i Pro Video Lite) – użytkownicy dostają do dyspozycji konfigurowalne elementy sterujące i ustawienia wstępne, umożliwiające dostosowanie warunków rejestrowania zdjęć i filmów. Do tego domyślny aparat oferuje ulepszone sterowanie i pasek zoomu, dzięki czemu najważniejsze ustawienia są dostępne pod ręką, bez konieczności „przeklikiwania” się.

Ulepszone tryby Pro w One UI 9.5 (źródło: Samsung)

W One UI 9.5 zawarto też nową aplikację Mindful Note, która – jak tłumaczy Samsung – pozwala użytkownikom na refleksję nad swoimi myślami i uczuciami poprzez swobodne pisanie lub za pomocą podpowiedzi. Dodano także nową funkcję Medications (pol. Leki), która z kolei umożliwia dodawanie recept, witamin i suplementów, ustawianie spersonalizowanych przypomnień i monitorowanie stosowania się do zaleceń lekarskich. Jej dostępność może jednak zależeć od rynku.

Nowa aplikacja Mindful Note w One UI 9.5 (źródło: Samsung)

W najnowszej wersji One UI Samsung wdrożono również nowe rozwiązania z zakresu dostępności, w tym dedykowany, ruchomy skrót, który umożliwia szybki dostęp do często używanych elementów sterujących, a także ulepszono funkcje sterowania aparatami słuchowymi (użytkownicy będą mogli regulować głośność bezpośrednio z panelu powiadomień i wybierać, które dźwięki, takie jak powiadomienia, dzwonki i alarmy, mają być kierowane do aparatów słuchowych).

Ponadto One UI 9.5 zawiera funkcję App Lock, która pozwala zablokować dostęp do wybranych aplikacji. Powiadomienia i widżety z takich programów pozostaną wówczas ukryte. Odblokowanie dostępu będzie możliwe za pomocą weryfikacji biometrycznej lub innej metody, używanej do odblokowania ekranu.

Nowa funkcja blokady aplikacji w One UI 9.5 (źródło: Samsung)

Na które smartfony jest dostępna beta One UI 9.5?

Aktualnie One UI 9.5 w wersji beta mogą zainstalować na swoich smartfonach wyłącznie posiadacze modeli z serii Galaxy S26. Do grona testerów zapraszani są również użytkownicy z Polski (a oprócz tego też Indii, Korei Południowej, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii).

Aby zacząć testować One UI 9.5 beta, należy zgłosić się w aplikacji Samsung Members.