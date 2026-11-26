Niemal dokładnie rok temu Rosjanie z firmy Neiry pochwalili się, że zamienili żywe gołębie w zdalnie sterowane jednostki latające, dzięki wszczepieniu im implantów mózgowych. To jednak, co dotąd było szalonym projektem inżynierów, teraz stało się realną, komercyjną usługą.

Zdalnie sterowane gołębie to (już) nie fikcja literacka

Zacznijmy jednak od początku, czyli od tego, jak to w ogóle działa. Otóż inżynierowie Neiry instalują bezpośrednio w mózgu gołębia biokompatybilny chip z elektrodami, podłączony do małego urządzenia elektronicznego z odbiornikiem, umieszczonego w swego rodzaju plecaku zakładanym na ptasi grzbiet.

Następnie operator może przesyłać komendy do urządzenia, a to wysyła impulsy elektryczne do określonych obszarów mózgu, zmuszając gołębia do zmiany kierunku lotu lub wykonania innego manewru. System uzupełnia jeszcze kamera przymocowana z kolei do klatki piersiowej zwierzęcia.

Neiry nazywa tak zmodyfikowane gołębie biodronami i chwali się pomyślnie zakończonymi testami terenowymi. Podczas nich zrealizowano ponad setkę lotów i wykonano przeszło 1000 zdjęć. Najdłuższy lot trwał więcej niż 10 godzin, co jest imponującym wynikiem, podobnie jak możliwość zdalnego sterowania ptakiem z odległości przekraczającej nawet 100 km.

zdalnie sterowany gołąb | fot. Neiry

Jakie jeszcze są korzyści z takich biodronów? W przeciwieństwie do mechanicznych maszyn latających ptaki nie wymagają szkolenia i mogą wykonywać rozmaite manewry na komendę. Nie trzeba ich też ładować, a pożywienie zapewniające im energię zdobywają samodzielnie, kiedy go potrzebują. Do tego bez problemu omijają przeszkody na swojej drodze. Imponujące są też możliwości gołębi – rozpędzają się nawet do 130 km/h, a w ciągu doby potrafią pokonać nawet 500 km.

Projekt budzi kontrowersje. Nie tylko dlatego, że stoją za nim Rosjanie

Biorąc pod uwagę, że za projektem stoi rosyjska firma, zdalnie sterowane ptaki brzmią złowieszczo. Niemniej przedstawiciele Neiry przekonują, że zastosowania dla biodronów mają być neutralne. Wspominają o monitorowaniu linii energetycznych, rurociągów i gazociągów, a także o nadzorze środowiskowym. Aktualnie trwają testy usługi komercyjnej, a ceny rozpoczynają się od 300000 rubli (równowartość blisko ~15000 złotych) za kilometr kwadratowy monitorowanego terenu.

fot. Ali / Pexels

Obok kwestii bezpieczeństwa równie istotnym i budzącym wątpliwości aspektem tego projektu jest dobrostan gołębi. Tak daleko idąca ingerencja w żywe stworzenia jest co najmniej kontrowersyjna, a w opinii wielu osób może wręcz uchodzić za formę znęcania się nad zwierzętami i całkowitego odbierania im podmiotowości. Nie ukrywam, że sam to zdanie podzielam.

Projekt ten budzi wątpliwości ze względu na sam swój charakter i czegokolwiek Neiry by nie zrobiło wokół niego, nie ulegnie to zmianie. Dodam jednak, że przedstawiciele firmy przekonują o przestrzeganiu protokołu etycznego i podejmowaniu wszelkich starań, mających na celu osiągnięcie 100% przeżywalności gołębi (co – swoją drogą – jasno wskazuje na to, że obecnie jest inaczej).