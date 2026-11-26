Orange realizuje projekt, w ramach którego powstaną nowe „cyfrowe autostrady”, łączące Polskę z czterema sąsiadującymi państwami. Ich łączna długość przekroczy 2000 kilometrów.

Orange buduje „cyfrowe autostrady” w ramach projektu „Bridging Eastern Europe”

Szybki, niezawodny internet jest podstawą funkcjonowania wielu firm i instytucji oraz produktów i usług. Jak informuje Orange, kluczową rolę odgrywają sieci szkieletowe, odpowiedzialne za przesyłanie ogromnych ilości danych na duże odległości. Jedna z takich budowana jest właśnie w ramach projektu „Bridging Eastern Europe”.

Obejmuje on budowę nowych odcinków światłowodów i modernizację istniejącej sieci od Warszawy do przejść granicznych w Budzisku (granica z Litwą), Zwardoniu (granica ze Słowacją), Cieszynie (granica z Czechami) oraz Kostrzyniu nad Odrą (granica z Niemcami).

źródło: Biuro prasowe Orange Polska

Operator informuje, że projekt jest już na bardzo zaawansowanym etapie, ponieważ zaplanowane prace powinny zakończyć się w grudniu 2027 roku, czyli za rok (z lekkim hakiem). Łączna długość nowo wybudowanych łączy przekroczy 2000 kilometrów (to więcej niż trzykrotność trasy z Gdańska do Krakowa). Zapewnią one dodatkowe ścieżki transmisji na wypadek awarii lub zakłóceń.

Po co Orange buduje „cyfrowe autostrady”?

Projekt „Bridging Eastern Europe” otrzymał dofinansowanie z CEF Digital, tj. cyfrowej części unijnego instrumentu „Łącząc Europę”, którego celem jest wsparcie budowy sieci szkieletowych, łączących państwa wchodzące w skład Unii Europejskiej. Orange zapewnia, że inwestycja ta wzmocni cyfrowe połączenia między Polską a resztą Europy.

Operator informuje również, że jest ona realizowana w ramach działania Digital Global Gateways, którego celem jest poprawa jakości i odporności międzynarodowych połączeń cyfrowych, szczególnie tam, gdzie brakuje wystarczającej przepustowości lub niezawodność usług jest niewystarczająca.

Nowo wybudowane oraz zmodernizowane odcinki sieci będą mogły być wykorzystywane przez operatorów telekomunikacyjnych, globalnych dostawców treści, operatorów centrów danych, dostawców usług chmurowych oraz firmy, które potrzebują bezpiecznej i wydajnej łączności z partnerami w Polsce i za granicą.

Orange twierdzi też, że nowoczesna infrastruktura sieciowa o szerokim zasięgu pomaga Europie rozwijać gospodarkę cyfrową i skuteczniej konkurować na świecie.