Google nie zamierza być drugim Samsungiem czy Xiaomi. Chce być jak (lepsze) Apple

Google powoli, ale sukcesywnie wzmacnia swoją pozycję na rynku smartfonów. Wydawałoby się, że w związku z tym zagospodaruje kolejne obszary, aby dotrzeć do jeszcze większej liczby klientów. Firma nie zamierza być jednak jak Samsung czy Xiaomi.

Takim smartfonom Google mówi stanowcze „nie”

Nowi gracze na rynku często skupiają się na jednym typie urządzeń, ale z czasem rozszerzają swoją ofertę o sprzęty z innych segmentów, aby zwiększyć sprzedaż i tym samym swoje udziały na rynku. Tak właśnie zrobił m.in. OnePlus – zaczął budować swoją pozycję od „zabójców flagowców”, a dziś oferuje już nie tylko flagowce, ale też średniaki i budżetowce.

Google również zaczęło swoją działalność na rynku smartfonów od „wysokiego C”, ale w 2019 roku dodało do swojego portfolio pierwsze modele z niższej niż flagowa półki – Pixel 3a i Pixel 3a XL. I choć stanowią one mniejszość w ofercie, to jednak „demokratyzują” dostęp do telefonów producenta z Mountain View, ponieważ są tańsze od high-endów, a wciąż oferują typowe dla Pixeli funkcje.

Mimo przystępniejszej ceny, wciąż nie każdy może pozwolić sobie na zakup smartfonów Google. Wiele osób liczy, że firma rozszerzy swoją ofertę o jeszcze tańsze modele. Niestety dla nich – przedstawiciel amerykańskiego giganta oficjalnie poinformował, że firma nie ma takich zamiarów, przynajmniej na tę chwilę. Stworzenie urządzenia kosztującego 200 euro/200 dolarów, które wciąż oferowałoby funkcje AI i bardzo dobry aparat (a z tego właśnie słyną Pixele) wymagałoby bowiem zbyt wielu kompromisów, na które Amerykanie nie chcą się zgodzić.

Ile smartfonów sprzedaje Google?

Choć pod względem strategii Google bliżej do Apple, które również nie ma w ofercie „budżetowego iPhone’a” (iPhone SE 2022 kosztuje obecnie od 429 dolarów), a nie Samsunga czy Xiaomi, to Amerykanie z pewnością chcieliby być jak ostatnia ww. dwójka, jeśli chodzi o wolumen sprzedaży.

Niestety dla nich – jeszcze sporo im do tego brakuje, choć mimo wszystko nie jest tak, że nikt nie kupuje Pixeli. Wręcz przeciwnie – według informacji, podawanych przez Francisco Jeronimo z IDC, od 2016 do sierpnia 2023 roku Google sprzedało 37,9 mln smartfonów (w 2016 roku zaprezentowano pierwsze dwa Pixele), a w ostatnich latach sprzedaż rosła w „dwucyfrowym tempie”.