WIADOMOŚĆ DNIA: Tak będzie wyglądał Samsung Galaxy S24!

Podskórnie czułem, że lada chwila poznamy wygląd Samsunga Galaxy S24 i spółki. I intuicja mnie nie zawiodła – w sieci właśnie pojawiły się rendery podstawowego modelu. Wkrótce powinniśmy również zobaczyć design Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra.

Tak będzie wyglądał Samsung Galaxy S24

Na pierwszy rzut oka nadchodzący Galaxy S24 niczym nie różni się od Galaxy S23, lecz po dokładniejszym przyjrzeniu się można zauważyć kilka zmian. Przede wszystkim ramka okalająca smartfon jest płaska, a nie zaokrąglona jak w poprzedniku. Zmieniło się również położenie diody doświetlającej na panelu tylnym – w nowszym modelu znajduje się ona pomiędzy pierwszym i drugim aparatem (w Galaxy S23 jest obok pierwszego).

Samsung Galaxy S24 (źródło: Smartprix)

Ponadto na prawym boku (patrząc od przodu), w dolnej połowie, widać odróżniający się element – to antena UWB (Ultra-Wideband) służąca do komunikacji bezprzewodowej. Technologia ta ma wiele zastosowań i wciąż jest relatywnie rzadko spotykana w smartfonach. Zastosowanie jej (jak się domyślamy – w całej serii) Galaxy S24 z pewnością przyczyni się do jej upowszechnienia.

Podobnie jak wygląd, minimalnie zmienią się też wymiary smartfona – nowy model ma mierzyć 147×70,5×7,6 mm. Dla przypomnienia, gabaryty Galaxy S23 wynoszą 146,3×70,9×7,6 mm. Z związku z tym Galaxy S24 ponownie będzie można zaliczyć do grona „kompaktowców”, co z pewnością ucieszy wielu klientów. Dla osób, potrzebujących większego ekranu, Samsung szykuje Galaxy S24+ i Galaxy S24 Ultra.

Według najnowszych informacji, Galaxy S24 otrzyma bowiem wyświetlacz o przekątnej 6,1 cala (i rozdzielczości Full HD+). Po drugiej stronie znajdą się natomiast trzy aparaty: główny 50 Mpix, 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i 10 Mpix teleobiektyw. We wnętrzu mamy z kolei spodziewać się akumulatora o pojemności 4000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o maksymalnej mocy 25 W.

Samsung Galaxy S24 (źródło: Smartprix)

Do tego wiemy, że Samsung planuje wyposażyć Galaxy S24 w proces Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 i Exynos 2400 – wersja z tym ostatnim prawdopodobnie trafi do Europy.

Kiedy Samsung Galaxy S24 oficjalnie zadebiutuje?

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że Samsung planuje zaprezentować serię Galaxy S24 już 18 stycznia 2024 roku, aczkolwiek wciąż nie jest to w 100% pewna data. Mimo wszystko premiera na początku przyszłego roku jest właściwie pewna, gdyż mówi się, że Koreańczycy chcą jak najszybciej odciągnąć uwagę klientów od nowych iPhone’ów 15, które cieszą się bardzo dużą popularnością.