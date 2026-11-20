Listopad to miesiąc, który nie jest szczególnie łaskawy dla portfeli, ponieważ zewsząd kuszą promocje na Black Friday (lub Black Weeks). Samsung również przygotował ofertę, którą warto rozważyć. Jest jednak jeden istotny szczegół – nie zostało dużo czasu, żeby z niej skorzystać, a gra jest warta świeczki.

Promocja na smartfony i tablety Samsunga – można odzyskać nawet 1000 złotych

Samsung, jak to Samsung, również tym razem nie obniżył po prostu ceny swoich smartfonów i tabletów, tylko proponuje zwrot części wydanych pieniędzy. Gra jest jednak warta świeczki, jako że można odzyskać nawet 1000 złotych. Oczywiście kwota, która wróci na konto (po spełnieniu wszystkich warunków), zależy od kupionego modelu:

Jak otrzymać zwrot pieniędzy po zakupie smartfona lub tabletu Samsunga w promocji?

Pierwszy warunek, jaki należy spełnić, to kupienie urządzenia, objętego promocją, do 22 listopada 2026 roku, czyli do najbliższej niedzieli. Nie zostało zatem dużo czasu, dlatego trzeba szybko podjąć decyzję o zakupie.

Następnie należy włączyć nowo zakupiony smartfon lub tablet – w pierwszym przypadku jest na to czas do 29 listopada 2026 roku, zaś w drugim do 6 grudnia 2026 roku. Co ważne: trzeba to zrobić w Polsce po włożeniu do urządzenia karty SIM polskiego operatora (oczywiście nie dotyczy to tabletów z samym Wi-Fi).

Kolejnym, wymaganym krokiem, jest zalogowanie się do aplikacji Samsung Members na nowym smartfonie lub tablecie oraz wypełnienie formularza do 6 grudnia lub 13 grudnia 2026 roku (pierwsza data dotyczy osób, które kupią smartfon, a druga nabywców tabletów).

Ostatnie, co trzeba zrobić, to wpisać otrzymany kod w aplikacji Samsung Zwrot na Kartę. Tylko wtedy dostaniecie kartę, którą będziecie mogli wydać przyznany zwrot – za pomocą Samsung Pay w Samsung Wallet.

Przy okazji warto dodać, że Samsung nawiązał współpracę z PKO BP, dzięki której klienci mogą zyskać nawet 1000 złotych (pod warunkiem założenia konta w banku i kupienia wybranego smartfona – szczegóły znajdziecie w podlinkowanym artykule). Ponadto w sklepie internetowym Samsunga można użyć kodu BLACK, który obniży cenę nawet o 38%. Do tego za płatność Samsung Pay przysługuje dodatkowe 5% zniżki. Obie promocje obowiązują do 1 grudnia 2026 roku.