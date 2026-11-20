Ceny subskrypcji serwisów streamingowych w Polsce są coraz wyższe. Co jakiś czas jednak pojawi się promocja, która pozwoli zaoszczędzić, przynajmniej na początku. Z okazji Black Friday Week 2026 możecie oglądać filmy i seriale na Apple TV za pół ceny przez pół roku. Taniej można uzyskać też dostęp do innych (mniej lub bardziej popularnych) platform VOD.

Apple TV za pół ceny przez pół roku i promocja na subskrypcję innych VOD

Amazon.pl obniżył ceny Kindle oraz urządzeń z rodziny Echo i Fire TV na Black Friday 2026, a do tego na polskim Amazonie można kupić taniej m.in. smartwatche, słuchawki, powerbanki i ładowarki renomowanych producentów w ramach tzw. Wczesnego Black Friday 2026. Amerykański gigant na tym jednak nie poprzestaje – daje swoim klientom również rabaty na subskrypcję (mniej lub bardziej popularnych) serwisów streamingowych z filmami i serialami.

Zarejestrowani użytkownicy platformy Prime Video mogą wykupić w obniżonych cenach następujące subskrypcje:

Apple TV za 16,99 złotych przez 6 miesięcy, potem 34,99 złotych miesięcznie (oferta ważna do 1 grudnia 2026 roku),

SkyShowtime za 8,75 złotych miesięcznie przez 2 miesiące, potem 34,99 złotych miesięcznie (oferta ważna do 1 grudnia 2026 roku),

Crunchyroll za 11,99 złotych miesięcznie przez 6 miesięcy, potem 24,99 złotych miesięcznie (oferta ważna do 1 grudnia 2026 roku; podobna dostępna jest też na stronie internetowej samego serwisu),

Cine+ za 1,99 złotych miesięcznie przez 2 miesiące, potem 7,99 złotych miesięcznie (oferta ważna do 30 listopada 2026 roku),

Kino Orient za 1,99 złotych miesięcznie przez 2 miesiące, potem 7,99 złotych miesięcznie (oferta ważna do 30 listopada 2026 roku),

Bloody Movies za 1,99 złotych miesięcznie przez 2 miesiące, potem 7,99 złotych miesięcznie (oferta ważna do 30 listopada 2026 roku),

Dobre, bo polskie za 1,99 złotych miesięcznie przez 2 miesiące, potem 7,99 złotych miesięcznie (oferta ważna do 30 listopada 2026 roku),

History Play za 2,49 złotych miesięcznie przez 2 miesiące, potem 9,99 złotych miesięcznie (oferta ważna do 1 grudnia 2026 roku),

Crime+Investigation Play za 2,49 złotych miesięcznie przez 2 miesiące, potem 9,99 złotych miesięcznie (oferta ważna do 1 grudnia 2026 roku),

Filmbox+ Now za 3,75 złotych miesięcznie przez 2 miesiące, potem 14,99 złotych miesięcznie,

Lionsgate+ za 3,99 złotych miesięcznie, potem 15,99 złotych miesięcznie (oferta ważna do 30 listopada 2026 roku),

MGM za 4,25 złotych miesięcznie przez 2 miesiące, potem 16,99 złotych miesięcznie (oferta ważna do 1 grudnia 2026 roku),

Viaplay Filmy i seriale za 5 złotych miesięcznie przez 2 miesiące, potem 20 złotych miesięcznie (oferta ważna do 30 listopada 2026 roku).

Płatność za subskrypcję będzie pobierał Amazon

Subskrypcję można anulować w ciągu 14 dni. Oczywiście da się to zrobić również później, ale wówczas Amazon nie zwróci pieniędzy, ponieważ została wykorzystana. To właśnie bowiem Amazon będzie odpowiedzialny za pobieranie opłaty, jako „pośrednik”.

Należy również wiedzieć, że dostęp do platformy Prime Video mają wyłącznie członkowie Amazon Prime. Można bezpłatnie wypróbować Prime przez 30 dni (to link afiliacyjny – korzystając z niego, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc dodatkowych kosztów, za co serdecznie dziękujemy!). Następnie subskrypcja kosztuje 15,50 złotych miesięcznie lub 69 złotych za rok z góry (co jest zdecydowanie bardziej opłacalną opcją, ponieważ Prime zapewnia też darmową, szybką wysyłkę produktów zamówionych na Amazon.pl oraz dostęp do platformy Prime Gaming z grami).