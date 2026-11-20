Dziś oficjalnie zaprezentowany został pierwszy smartfon nowej marki-córki Huawei. To już drugie tego typu urządzenie w ofercie tego producenta.

Osta O1 Pro to pierwszy smartfon nowej marki-córki Huawei

Osta O1 Pro wizualnie mocno przypomina smartfon Huawei Pura X View, ponieważ również ma ekran o proporcjach 16:9,5. To wciąż nowość na rynku i chociaż „pierwowzór” cieszy(ł) się dużą popularnością wśród klientów w Chinach, to nie ma pewności, czy to tylko chwilowy hype, czy forma ta przetrwa próbę czasu. Producent zdaje się jednak w nią wierzyć, skoro wprowadził na rynek już drugi taki sprzęt. Ewentualnie chce kuć żelazo póki gorące, podczas gdy konkurencja w większości nadal nie ma czegoś takiego w swoich portfoliach.

Osta O1 Pro (źródło: Huawei)

Ekran w modelu Osta O1 Pro, oprócz proporcji 16:9,5, ma też przekątną 6,39 cala, rozdzielczość 2232×1320 pikseli (406 ppi) i funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością do 120 Hz oraz szkło Kunlun. Wyświetlacz potrafi również osiągnąć lokalnie jasność do nawet 6500 nitów. Producent deklaruje także, że współczynnik screen-to-body wynosi aż 96,1%.

Na przodzie nowy smartfon Huawei ma jeszcze aparat o rozdzielczości 50 Mpix (f/2.4) z funkcją nagrywania wideo w 4K ze stabilizacją obrazu AIS. Na tyle umieszczono z kolei dwa aparaty: główny 200 Mpix (f/1.8) z OIS oraz 50 Mpix (f/2.6) teleobiektyw z OIS i 3,7x zoomem optycznym.

Osta O1 Pro (źródło: Huawei)

We wnętrzu smartfon Osta O1 Pro ma natomiast procesor Kirin 9030S, od 12 do 16 GB RAM, od 256 GB do 1 TB pamięci wbudowanej (w zależności od konfiguracji) oraz akumulator o pojemności 7000 mAh, który można ładować przewodowo z mocą 66 W i indukcyjnie z mocą 50 W. Do tego obsługiwane jest zwrotne ładowanie przewodowe o mocy 5 W i zwrotne ładowanie indukcyjne (o nieokreślonej mocy).

Ponadto sprzęt oddaje do dyspozycji m.in. dwa sloty na karty SIM w formacie nano, eSIM, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, NFC i czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi (pomimo zastosowania ekranu OLED). Fabrycznie wgrane oprogramowanie to HarmonyOS 7. Do tego Osta O1 Pro ma być odporny na pył i wodę, zgodnie z kryteriami standardu IP68.

Wymiary urządzenia to natomiast 144,1x87x6,86 mm, a masa wynosi 200 gramów.

Tyle kosztuje smartfon Huawei Osta O1 Pro