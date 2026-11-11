Recenzja Samsunga Galaxy Tab S12 Ultra 5G. Konkurencji ten tablet nie ma, a sens?

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 5G to flagowiec pełną gębą. Ten tablet nie ma właściwie czegoś, do czego faktycznie można by się przyczepić. Mimo to skończyłem test z poczuciem, któremu daleko do pozytywnego. No bo nie mam pojęcia, dla kogo powstał ten sprzęt – nie widzę dla niego realnego zastosowania.

Test Samsunga Galaxy Tab S12 Ultra 5G był dla mnie ciekawostką

Przeważnie testuję urządzenia ze średniej półki cenowej, ale od czasu do czasu mam okazję sprawdzić też coś plasującego się wyżej. Właśnie tę kategorię reprezentuje Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 5G, który zdecydowanie należy do czołówki najlepszych tabletów z Androidem, jakie można obecnie znaleźć w sklepach.

Była to dla mnie okazja, by przekonać się, czy model ten ma coś, co zachęciłoby mnie do wydania dwa albo i trzy razy większej kwoty, czy też może jest imponujący dla samego faktu bycia imponującym. Zaraz podzielę się wrażeniami, ale najpierw rzućmy okiem na specyfikację…

Specyfikacja techniczna Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 5G:

wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 14,6 cala, rozdzielczości 2960×1848 pikseli, adaptacyjnej częstotliwości odświeżania 1-120 Hz, jasności sięgającej 1600 nitów (HBM do 1000 nitów),

ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 9500 (3 nm; do 4,21 GHz),

16 GB RAM (dostępna jest też wersja z 12 GB),

1 TB pamięci masowej (dostępne są też wersje z 256 GB i 512 GB),

system Android 17 z nakładką One UI 9,

aparat główny 13 Mpix + ultraszerokokątny 8 Mpix z tyłu,

przedni aparat 12 Mpix,

WiFi 7 (2,4 + 5 + 6 GHz),

5G (dostępna jest też wersja Wi-Fi),

nanoSIM + eSIM,

Bluetooth 6.0,

GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS,

slot kart microSD do 2 TB,

głośniki stereo z Dolby Atmos,

optyczny czytnik linii papilarnych w ekranie,

USB-C (USB 3.2 Gen 1),

akumulator o pojemności 11600 mAh obsługujący szybkie ładowanie przewodowe do 45 W,

wymiary: 326,3×208,5×5,1 mm,

waga: 695 g,

IP68.

Zaznaczę od razu, że Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 5G w testowanej przeze mnie konfiguracji (16 GB/1 TB) kosztuje 9749 złotych, ale na rynku dostępne są też nieco uboższe warianty. Ich ceny rozpoczynają się od 6599 złotych za wersję 12/256 GB bez modemu 5G lub 7199 złotych za taką samą konfigurację, ale umożliwiającą korzystanie z łączności komórkowej. W porównaniu do poprzednika jest zdecydowanie droższy (od 900 do nawet 1250 złotych, w zależności od wariantu).

W pudełku – poza samym tabletem – znajdują się jeszcze: kabelek do ładowania, igła do tacki SIM i dokumenty, jak również rysik S Pen. Etui z klawiaturą oferowane jest natomiast jako dodatkowe akcesorium: standardowa, wykonana z tworzywa sztucznego wersja (Book Cover Slim / EF-DX930), którą otrzymałem do testów razem z urządzeniem, kosztuje 719 złotych, a aluminiowa, bardziej wypasiona i wzbogacona o touchpad (Pro Keyboard / EF-DX935), to koszt na poziomie 1699 złotych. Droga zabawa – nie ma co.

Gdzie kupić? Etui z klawiaturą Samsung Book Cover Slim do Galaxy Tab S12 Ultra ok. 719 zł Allegro RTV Euro AGD x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra vs Samsung Galaxy Tab S11 Ultra – co się zmieniło?

Wiesz już, że cena poszła mocno do góry, a co w tym kontekście można powiedzieć o samym urządzeniu? Trudno mówić o jakiejkolwiek rewolucji względem poprzedniej generacji. Samsung Galaxy Tab S12 Ultra w dużej mierze stanowi kopię swojego poprzednika. Ma dokładnie taki sam wyświetlacz, ten sam zestaw aparatów i identyczny akumulator, a całość wieńczy obudowa o takich samych wymiarach. Nawet ważą tyle samo.

Spośród nielicznych ulepszeń wypada odnotować zmianę procesora MediaTek Dimensity 9400+ na nowszy Dimensity 9500, podniesienie standardu Bluetooth do wersji 6.0 oraz aktualizację systemu do Androida 17 (wraz z nakładką One UI 9). Producent wspomina też o stabilniejszym działaniu Wi-Fi i skuteczniejszym systemie chłodzenia, w którym do akcji wkroczyła nowa komora parowa. Poza tym nowy Samsung Galaxy Tab S12 Ultra niezmiennie…

Wygląda imponująco

Zarówno patrząc na ten tablet, jak i trzymając go w dłoniach, od razu ma się pewność, że jest to produkt z wysokiej półki. Jest estetyczny, a zarazem solidny.

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 5G – fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Przede wszystkim Samsung Galaxy Tab S12 Ultra jest wyjątkowo smukłym tabletem – ma niewiele ponad 5 mm grubości, co przy tak dużej tafli robi niezwykłe wrażenie. Jest też całkiem lekki jak na takie monstrum – waży niespełna 700 gramów. Równocześnie jednak ta właśnie waga i ten rozmiar sprawiają, że trzymanie go w dłoniach nie jest szczególnie wygodne i jeśli nie masz go o co oprzeć, po pewnym czasie staje się po prostu męczące.

Obudowa jest nie tylko smukła, ale też naprawdę solidna. Producent postawił na metal, dzięki czemu można być spokojnym o trwałość. Tablet cechuje się też wysokim poziomem odporności na pył i wodę – konkretnie w specyfikacji odnajdujemy informację o stopniu IP68 – nawet więc jeśli lubisz oddawać się pracy na plaży czy na basenie, nie powinno to stanowić większego kłopotu.

Jeśli chodzi o wygląd, Samsung zdecydował się na bardzo stonowaną estetykę. Tył tabletu jest niemal całkowicie gładki – z pominięciem delikatnego logo i nieznacznie wystającej wyspy fotograficznej (ta ostatnia została zaprojektowana na tyle dobrze, że tablet może bez problemu leżeć na płasko i w takiej formie można z niego korzystać bez obaw o kołysanie). To zawsze warto docenić.

Standardowo zróbmy sobie też rundkę wokół urządzenia. Jeden z dłuższych boków (nazwijmy go górą) zawiera przyciski do regulacji głośności i zasilania, mikrofony oraz slot na kartę SIM, drugi zaś (dół) nie został w żaden sposób zagospodarowany – poza magnesami utrzymującymi tablet w jedności z klawiaturą. Prawa krawędź to port USB-C pomiędzy dwoma otworami głośnikowymi, a kolejne dwa znajdują się na przeciwległej ściance.

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 5G – fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Tył i boki omówione, czas więc na ostatnią ze stron.

Wyświetlacz klasy sztos

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 5G ma dokładnie taki sam wyświetlacz, jak poprzednik, ale w żadnym wypadku nie jest to zarzut, bo to był i jest genialny panel.

Przypomnę, że mówimy o technologii Dynamic AMOLED 2X, odznaczającej się bardzo wysokim kontrastem, żywymi kolorami, głęboką czernią i adaptacyjną częstotliwością odświeżania: od 1 do 120 Hz. Ta ostatnia cecha sprawia, że obraz jest dynamiczny, a zapotrzebowanie na energię – relatywnie niskie.

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 5G – fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Dzięki temu, że jasność dochodzi tutaj aż do 1600 nitów, widoczność stoi na bardzo wysokim poziomie, niezależnie od otoczenia i warunków oświetleniowych. Z powodzeniem można korzystać z tabletu na dworze, jak i w mocno oświetlonych pomieszczeniach, choć brakuje antyrefleksyjnej powłoki. Mimo wszystko do tego aspektu nie mam uwag.

Jak to u Samsunga, to i owo można sobie także wyregulować. W Ustawieniach odnajdujemy na przykład dwa profile kolorów: naturalny lub żywy (a ten drugi umożliwia również zmianę balansu bieli i nasycenia). Można się też pobawić motywami, a także rozmiarem poszczególnych elementów interfejsu. Niezrozumiały dla mnie jest natomiast brak trybu z zawsze włączonym ekranem (AoD) – w tak dużym tablecie wydawałby mi się mieć więcej sensu niż w jakimkolwiek innym urządzeniu.

À propos! Największym wyróżnikiem i – w zależności od osobistych preferencji – atutem lub minusem tego ekranu jest jego rozmiar. Przekątna wynosi aż 14,6 cala, co oznacza, że ten wyświetlacz jest większy niż w laptopie, z którego na co dzień korzystam do pracy. W połączeniu z wysoką rozdzielczością przekłada się to na olbrzymi obszar roboczy, co sprzyja komfortowej pracy i umożliwia bezproblemowe rozmieszczenie dwóch okien obok siebie (system zresztą to ułatwia). Podczas oddawania się zawodowym obowiązkom przy biurku – wraz z klawiaturą – jest to bardzo wygodne rozwiązanie, ale…

Z drugiej strony tak duży rozmiar sprawia, że używanie tego tabletu jak… tabletu nie jest szczególnie wygodne. Chociaż waga nie przekracza 700 gramów, jest to jednak kawał sprzętu, który – mówiąc wprost – nie ma prawa być poręczny. Równocześnie bardzo smukła ramka wokół ekranu oznacza, że nie da się trzymać Taba za bok bez przysłaniania fragmentu wyświetlacza. Ani to tablet, ani to laptop.

Jeśli jednak chodzi o samą jakość obrazu, to – tak jak wspominałem – trudno się do czegokolwiek przyczepić. Pracuje, przegląda internet i rysuje się na nim rewelacyjnie, a oglądanie filmów i seriali to prawdziwa przyjemność. Szczególnie że…

Głośniki także robią wrażenie

Bohater tej recenzji ma cztery symetrycznie rozmieszczone głośniki i jest kompatybilny z systemem Dolby Atmos. Grają bardzo dobrze, oferując niezłe basy, wcale nie taką płaską średnicę i całkiem wyraźne soprany. Do oglądania filmów i filmików – absolutna rewelacja. Do słuchania wywiadów i podcastów – sztos. Do słuchania muzyki – też ujdą.

Najlepsze jednak to, że Samsung oddaje w ręce użytkownika garść przydatnych funkcji i narzędzi, które pozwalają sobie ten dźwięk dostosować pod kątem własnych preferencji czy też konkretnych zastosowań. Po pierwsze mamy 9-pasmowy korektor (EQ), a dla niewtajemniczonych – 6 predefiniownych ustawień (np. podbicie basów lub najwyższa czystość).

Kolejną ciekawostką jest funkcja normalizacji głośności, dzięki której możesz spokojnie oglądać (i słuchać) rozmaite treści jedna po drugiej, bez obaw o to, że przy jednym filmiku będzie trzeba wytężać słuch, a po drugim się ogłuchnie. Wspomnę też słówkiem o funkcji Adapt sound, która pozwala na dostosowanie dźwięku do wieku lub konkretnego profilu słuchowego – fajna sprawa.

Ogólnie rzecz biorąc wszystko to działa bardzo dobrze i sprawia, że korzystając z tego tabletu można cieszyć się doskonałą słyszalnością wszystkich treści. Duży plus dla Samsunga.

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 5G – fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

One UI 9 sprzyja produktywności

Jak na flagowy sprzęt przystało, Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 5G ma na pokładzie najnowszy system Android 17 wzbogacony o nakładkę One UI 9. To przejrzyste i wygodne w codziennym użytkowaniu rozwiązanie. Poszczególne opcje zostały ułożone w logiczny sposób, dzięki czemu ich odnajdywanie nie stanowi większego kłopotu. Estetyka zaś – pełna obłości i półprzezroczystości – jest na tyle nienachalna, że większości powinna przypaść do gustu.

Producent postarał się też o szereg rozwiązań, które sprzyjają produktywności. To między innymi dok z aplikacjami w dolnej części ekranu – zawiera ulubione programy użytkownika oraz trzy, który były ostatnio otwierane – w codziennym użytkowaniu doceniałem szczególnie te drugie, bo ułatwiają przełączanie się pomiędzy aktualnie używanymi narzędziami.

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 5G – fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Skoro już mowa o pracy z kilkoma aplikacjami naraz, nie sposób pominąć też możliwości podzielenia ekranu na dwie części i ułożenia dwóch okien obok siebie (lub jednego nad drugim). Jest to bardzo wygodne, bo wystarczy dotknąć kreseczkę w górnej części aplikacji, a następnie wybrać trzecią opcję. System umożliwia swobodne wybranie rozmiaru każdego z dwóch okien, jak również szybką zamianę ich miejscami.

Aby korzystać z większej liczby okien naraz, można uruchomiać aplikacje w trybie pływającego okna. Wówczas działa to właściwie jak na ekranie komputera. Z ciekawości sprawdziłem ile aplikacji może tak działać równocześnie – limit wynosi 5.

To też dobry moment, by wspomnieć o trybie DeX, który od lat pozostaje kluczowym rozwiązaniem sprzyjającym produktywności na urządzeniach koreańskiego producenta. Zasadniczo pozwala on na uzyskanie interfejsu zbliżonego do pulpitu komputera. Nie zabrakło go też w tablecie Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 5G. Można do niego przejść w dowolnym momencie (nie trzeba podłączać zewnętrznego ekranu ani nawet fizycznej klawiatury).

Odnoszę wrażenie, że różnice pomiędzy podstawowym trybem a DeX-em zatarły się już jednak do tego stopnia, że w codziennym użytkowaniu nie ma on większego znaczenia (niewiele niższy poziom komfortu da się bowiem uzyskać w trybie podstawowym). Niemniej podczas dłuższej pracy faktycznie zbliżony do komputerowego interfejs może mieć sens.

DeX automatycznie uruchamia aplikacje w pływających oknach (które w dodatku zachowują elementy sterujące), pozostawia pasek u góry i ma bardziej funkcjonalny pasek na dole (pozwalający chociażby na szybkie przełączanie się pomiędzy wszystkimi otwartymi aplikacjami). Nie jestem przekonany, czy realnie znacząco wpływa to na komfort pracy, ale wygląda to sensownie i dobrze, że jest. Poniżej możesz zobaczyć kilka screenów porównujących widok standardowy i DeX:

DeX DeX DeX DeX

One UI to także pakiet Galaxy AI, czyli zestaw funkcji bazujących na sztucznej inteligencji. Dostępnych narzędzi jest wiele, a z ciekawszych warto wymienić asystenta pisania, który pomaga tworzyć, edytować i poprawiać teksty pisane, asystenta transkrypcji, oferującego zamianę mowy na tekst i podsumowywanie treści oraz asystenta zdjęć i kreatywne studio do tworzenia i obróbki materiałów graficznych.

Trochę się tymi narzędziami pobawiłem i w większości przypadków działają jak najbardziej prawidłowo, choć daleko im do wybitnych. Może to kwestia języka polskiego, a może po prostu sektor AI potrzebuje jeszcze trochę czasu.

Zasadniczo jednak jeśli na co dzień korzystasz ze smartfona z serii Samsung Galaxy S26 to nic Cię tu raczej nie zaskoczy. Sam dopiero co testowałem podstawowy model spod tego znaku i – krótko mówiąc – czułem się jak w domu.

Biometria i łączność

Pozostając jeszcze na moment w temacie systemu, wspomnę o dwóch metodach biometrycznego uwierzytelniania, jakie oferuje ten tablet. Możemy skorzystać z funkcji rozpoznawania twarzy lub odczytu linii papilarnych. Podczas testów nie zauważyłem większych problemów z działaniem obu tych rozwiązań.

Skaner linii papilarnych jest umieszczony na środku krótszej krawędzi – taka lokalizacja sprawia, że przy pionowym ułożeniu tabletu nie jest on zbyt łatwo osiągalny, a przez to korzystanie z niego może być niewygodne. Przy ułożeniu poziomym zaś jest jak najbardziej OK. Dodam też, że nie jest to najszybszy czytnik, z jakim miałem do czynienia, ale nie jest też najwolniejszy, a do skuteczności nie mam żadnych zastrzeżeń.

Jeśli zaś chodzi o rozpoznawanie twarzy, to też jak najbardziej działa ono dobrze. Przy dobrym oświetleniu praktycznie bezbłędnie, a i w godzinach wieczornych przeważnie logowanie kończyło się powodzeniem. Byłem wręcz pozytywnie zaskoczony (bo w Samsungu Galaxy S26 i Galaxy S26 FE miałem spore zastrzeżenia do tego elementu).

Jeszcze szybciutko omówię kwestię łączności. Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 5G pozwala bardzo szybko i stabilnie łączyć się z internetem: albo poprzez Wi-Fi 7, albo też z wykorzystaniem modemu 5G. Tablet ma slot na fizyczną kartę nanoSIM, a do tego obsługuje eSIM. Nie zauważyłem żadnych problemów z zasięgiem – ani na Wi-Fi, ani przy łączności komórkowej.

Listę dostępnych modułów uzupełniają: Bluetooth 6.0 oraz GPS (wraz z Glonass, Beidou, Galileo i QZSS). Do auta go nie brałem, ale podczas pracy w domu i poza nim lokalizował się szybko i prawidłowo.

Wydajność to kolejny atut Samsunga Galaxy Tab S12 Ultra 5G

Sercem modelu Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 5G jest ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 9500 – jeden z najwydajniejszych chipsetów mobilnych na rynku. Mając do pomocy 16 GB RAM zapewnia absolutnie nienaganną wydajność na co dzień. Cały system działa bardzo płynnie, aplikacje uruchamiają się błyskawicznie, a przełączanie się pomiędzy nimi nie stanowi żadnego wyzwania. Nawet przy wielu otwartych oknach i wielu otwartych kartach w przeglądarce tablet ani na moment nie odmawia posłuszeństwa.

Z powodzeniem można też na nim grać – nie doświadczysz spadków wydajności, niezależnie od tego, jaki tytuł wybierzesz. To naprawdę wydajna maszyna, przed którą można stawiać najrozmaitsze zadania. Powiem wprost: jestem zachwycony tym, jak dobrze działa i spodziewam się, że będzie musiało minąć dużo czasu, nim zapas mocy się wyczerpie.

Standardowo poddałem też urządzenie serii testów syntetycznych z wykorzystaniem popularnych benchmarków. Oto wyniki, jakie udało się wykręcić:

Geekbench 7: CPU (Single-Core): 2757 CPU (Multi-Core): 9182 GPU (OpenCL): 17740 GPU (Vulkan): 20548

3DMark: Solar Bay: 14333 Solar Bay Extreme: 1375 Steel Nomad Light: (błąd) Wild Life: Maxed Out! Wild Life Extreme: (błąd)

CPDT: Zapis sekwencyjny: ~880 MB/s Odczyt sekwencyjny: ~1,75 GB/s Losowy zapis: ~39 MB/s Losowy odczyt: ~21 MB/s Kopia pamięci: ~22 GB/s



To screeny dokumentujące testy:

Co warto podkreślić, Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 5G nawet pod dużym obciążeniem odznacza się bardzo wysoką kulturą pracy. Po kilku godzinach pracy nadal wyczuwalny był chłód metalu – podobnie po godzinie grania czy oglądania filmików na YouTube. Nie wiem, czy to zasługa tej nowej komory parowej, ale pod względem zarządzania temperaturą Koreańczycy odwalili kawał dobrej roboty.

Czas pracy? Do niego też nie mam zastrzeżeń

Czas pracy to kolejny atut, jakim może pochwalić się tablet Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 5G. Akumulator o pojemności 11600 mAh w połączeniu z całkiem energooszczędnym procesorem i dobrze zoptymalizowanym systemem pozwala korzystać z urządzenia bardzo długo, nim skończy mu się zapas energii.

Przez kilka dni służył mi za komputer do pracy – w takim zastosowaniu po mniej więcej 6 godzinach z włączonym ekranem (gdzie dominowały aplikacje Keep, Chrome i Discord, a do tego w użyciu były Dokumenty, Gmail i YouTube) nie było mowy o rozładowaniu. Na samym Wi-Fi wykorzystał w tym czasie około 40%, a na 5G odrobinę więcej, bo 50%. Co tu dużo mówić – to bardzo dobre wyniki.

przykładowy dzień pracy na Wi-Fi przykładowy dzień pracy na 5G

Sprawdziłem też, ile energii zużyje obejrzenie typowego filmu w serwisie Amazon Prime Video (wybór padł na trwający dwie i pół godziny Blade Runner 2049) oraz oglądanie filmików na YouTube (również) przez dwie i pół godziny. Dwa razy skorzystałem z tego samego zestawu (i tego samego poziomu jasności: 50%), ale raz na Wi-Fi, a raz na 5G. W pierwszym przypadku po seansie Blade Runnera zostało 90%, a po YouTubie – 73%, w drugim było już gorzej, bo po Blade Runnerze zostało 84%, a po YT – 65%.

Prime Video na Wi-Fi Prime Video + YouTube na Wi-Fi Prime Video na 5G Prime Video + YouTube na 5G

Mniej więcej pozwala to zrozumieć, na jak długi czas pracy można liczyć w przypadku tego tabletu. Mówiąc krótko: bardzo długi. W przypadku, gdy zastępuje nam laptopa w pracy – wystarczy go ładować co drugi dzień, w zastosowaniach multimedialnych zaś ładowanie dwa razy w tygodniu wydaje mi się maksymalnym zapotrzebowaniem (choć – oczywiście – wiele zależy od konkretnego wykorzystania).

Samsung jest jednak Samsungiem i pomimo że postawił na bardzo pojemny akumulator, umożliwia jego ładowanie z mocą jedynie 45 W, co zdecydowanie nie jest imponującą wartością. Realnie sprawia, że na uzupełnienie energii od 5% do 100% trzeba przeznaczyć około 1,5 godziny i to tylko w sytuacji, gdy ma się kompatybilną ładowarkę (która nie jest dodawana do zestawu). Nie ma tragedii, ale w tej kategorii konkurencja wygrywa.

O aparacie słów kilka

Tablet nie jest urządzeniem do robienia zdjęć, a 14-calowy tablet w szczególności. Nikt go z takim zamysłem nie kupi, ale ostatecznie aparaty mogą się przydać. Ten z przodu najbardziej – chociażby ze względu na wideorozmowy. W Samsungu Galaxy Tab S12 Ultra 5G cechuje się on rozdzielczością 12 Mpix i oferuje jak najbardziej przyzwoitą jakość obrazu.

Z tyłu natomiast producent zainstalował dwa aparaty: główny o rozdzielczości 13 Mpix oraz ultraszerokokątny moduł 8 Mpix. Żaden z nich Cię nie zachwyci, ale jeden i drugi pozwala zrobić zdjęcie w przyzwoitej jakości. Myślę, że nie ma się co na ten temat rozpisywać, więc wrzucę tylko kilka przykładowych zdjęć:

selfie, auto selfie, portret selfie, auto selfie, portret ultraszeroki ultraszeroki

Tak, jak wspomniałem, częściej raczej będzie się korzystać z trybu wideo niż foto. Od razu więc zaznaczę, że przednia kamerka umożliwia rejestrowanie obrazu w jakości do 4K/30fps, a tylna – do 4K/60fps. Ponownie: jest jak najbardziej w porządku, ale nic ponadto.

Całkowicie poprawne są także zintegrowane mikrofony – możesz więc mieć pewność, że będzie Cię dobrze nie tylko widać, ale i słychać.

Tymczasem przejdźmy do akcesoriów…

Rysik i klawiatura

Samsung dołącza do zestawu rysik S Pen, co warto nie tylko zauważyć, ale i docenić. Piórko jest lekkie i wygodne, a sześciokątny kształt z jednej strony zapewnia pewniejszy i wygodniejszy chwyt, a z drugiej gwarantuje solidne trzymanie się krawędzi tabletu, gdy nie jest używany. Magnesy zostały odpowiednio dobrane, dzięki czemu nie ma ryzyka, że akcesorium przypadkowo się odczepi – za to plus.

Rysik S Pen do Samsunga Galaxy Tab S12 Ultra 5G – fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Kolejnym atutem rysika jest to, że nie wymaga ładowania, więc nie będzie sytuacji, w której zabraknie mu energii w połowie pisania notatek. Uproszczenie konstrukcji doprowadziło też jednak do tego, że piórko nie ma modułu Bluetooth, więc nie skorzystamy z niego zdalnie – na przykład do wciśnięcia spustu migawki w aparacie.

Jeśli chodzi o samo działanie, przez większość czasu jest perfekcyjne. Bardzo wygodnie pisze się notatki (które system jest w stanie automatycznie przekonwertować na pismo maszynowe). Z jakiegoś powodu jednak pojawiają się problemy przy pojedynczych kliknięciach – zauważalne było to przede wszystkim w grach wymagających szybkich dotknięć – mówiąc krótko: nie każde było rejestrowane. To z kolei minus.

W ogólnym rozrachunku jednak oceniam rysik jak najbardziej pozytywnie, z tym zastrzeżeniem, że raczej do notatek niż codziennego klikania. Nieszczególnie przypadła mi do gustu także lokalizacja i konstrukcja przycisku fizycznego – choć to praktyczne rozwiązanie (umożliwia na przykład szybką zmianę cyfrowego narzędzia do notowania), nie korzysta się z niego aż tak dobrze.

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 5G – fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Skoro jednak pochwaliłem Samsunga za obecność rysika w zestawie, muszę go zganić za brak klawiatury – szczególnie że w tablecie tego rozmiaru takie akcesorium jest bardzo na miejscu. Tak zaś jak już wspominałem na początku recenzji, jego zakup wiąże się z niemałym wydatkiem. Pełnoprawna klawiatura z touchpadem została wyceniona na 1699 złotych (!), a standardowe etui – na 719 złotych.

Samsung przysłał mi do testów to drugie i trudno mi wydać jednoznaczną opinię na jego temat. Ma bowiem duże plusy, ale i duże minusy. Spośród zalet najważniejsza jest ta, że pisze się na tej klawiaturze naprawdę wygodnie. Są też dodatkowe klawisze wspomagające produktywność, a wprowadzanie polskich znaków działa całkowicie poprawnie (co nie jest, niestety, standardem). Za atut uznaję również to, jak dobrze tablet trzyma się swojego etui, no i brak konieczności ładowania też nie jest bez znaczenia.

Etui z klawiaturą do Samsunga Galaxy Tab S12 Ultra 5G – fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Są również, niestety, minusy. Po pierwsze: etui zostało zaprojektowane w taki sposób, że możliwe jest tylko jedno ustawienie nachylenia – jeśli Ci odpowiada, super, jeśli nie, to masz problem. Niezbyt wygodnie korzysta się też przez to z Taba na kolanach. W codziennej pracy brakowało mi również touchpada (i to uważam za największą wadę, bo za te pieniądze powinien to być standard). Przydałoby się też podświetlenie klawiszy, choć rozumiem, że mogłoby zużywać za dużo energii.

Ogólnie rzecz biorąc klawiatura pozwala wygodnie wprowadzać teksty. Może nie pisało mi się na niej tak wygodnie, jak na laptopie, ale naprawdę nie było źle. Przez brak gładzika trudno jednak o w pełni komfortową i efektywną pracę.

Etui z klawiaturą do Samsunga Galaxy Tab S12 Ultra 5G – fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Podsumowanie. Konkurencji ten tablet nie ma, a sens?

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 5G najwięcej sensu wydaje się mieć jako zastępca laptopa. System Android (nawet w połączeniu z zestawem praktycznych narzędzi dostarczonych przez producenta) nie zapewnia jednak takiej kompatybilności i wszechstronności jak Windows, a klawiatura (przynajmniej ta, którą testowałem) nie oferuje komfortu, do jakiego przyzwyczaiły nas laptopy właśnie. Chociaż DeX próbuje nadrobić dystans (i robi to całkiem efektownie, jak i efektywnie), to jednak tablet jest… cóż: tabletem.

To może jako narzędzie kreatywne? Cóż, dla grafików więcej sensu będzie miał zwykły pecet z podłączonym tabletem graficznym, a do tworzenia notatek lepiej (w moim odczuciu) sprawdzi się coś mniejszego (i – przede wszystkim – lżejszego), nawet pomimo świetnego zaplecza programowego w tym modelu.

Oglądanie filmów? O ile masz o co go oprzeć – świetna sprawa, jeśli jednak szukasz czegoś, co pozwoli Ci oddać się seansowi w kolejce do lekarza lub dla pasażerów w samochodzie, ponownie lepszy będzie bardziej poręczny sprzęt, który nierzadko zaoferuje nawet wyższą jakość obrazu, chociaż ta stoi u bohatera tej recenzji na fenomenalnym poziomie.

Jeśli mimo wszystko wydaje Ci się, że tak olbrzymi tablet jest właśnie czymś dla Ciebie, to jestem przekonany, że Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 5G nie zawiedzie Cię tym, co ma do zaoferowania. Ja jednak nie widzę dla niego realnego zastosowania. W pojedynczych sytuacjach, gdy tradycyjny laptop jest zbyt duży (lub za ciężki) wolałbym się zaś przemęczyć z czymś może i mniej imponującym, ale za to dostępnym za ułamek tej ceny.

Największym asem w rękawie tego modelu jest to, że na dobrą sprawę jest bezkonkurencyjny. W sensie dosłownym: nie ma konkurencji – przynajmniej na polskim rynku. Inne dostępne 14-calowce reprezentują raczej niską lub ewentualnie średnią półkę cenową (jak TCL Nxtpaper 14). Jedynym modelem, który – dla osób zainteresowanych olbrzymim flagowcem – podważa opłacalność zakupu bohatera tej recenzji jest… jego poprzednik, czyli Samsung Galaxy Tab S11 Ultra. Różnice w specyfikacji są marginalne, a cena może okazać się wyraźnie niższa (choć nadal nie nastawiaj się na to, że będzie niska).

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