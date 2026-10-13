Nowa aplikacja na smartfonach Samsunga. Można też zyskać nawet 1000 złotych

Na wybranych smartfonach Samsunga będzie instalowana nowa aplikacja. W ramach współpracy klienci mogą zyskać nawet 1000 złotych.
Nowa aplikacja na smartfonach Samsunga
Bank PKO BP ogłosił dziś rozszerzenie współpracy z firmą Samsung i organizacją Visa. W jej ramach – na wybranych smartfonach z serii Galaxy A – fabrycznie zainstalowana będzie aplikacja PKO Banku Polskiego.
Proces rozpocznie się „niebawem”. Dzięki rozszerzeniu współpracy klienci będą mogli dodać kartę Visa do cyfrowego portfela Samsung Wallet bezpośrednio z poziomu aplikacji mobilnej banku – wystarczy kilka kliknięć, aby zacząć korzystać z Samsung Pay, które jest dostępne w Polsce od października 2025 roku.
Ta promocja PKO BP pozwoli Ci zyskać nawet 1000 złotych
W ramach współpracy PKO Bank Polski przygotował dwie akcje promocyjne: Bankuj z Samsung oraz 400 zł z Samsung. Korzystając z nich, można zyskać aż 1000 złotych. Co jednak najważniejsze: promocja skierowana jest wyłącznie do nowych klientów, którzy nie mają aktualnie konta w tym banku (i nie mieli go w okresie od 1 kwietnia 2025 roku do 11 października 2026 roku).
Dzięki promocji Bankuj z Samsung można zyskać 600 złotych, lecz trzeba spełnić następujące warunki:
- otworzyć PKO Konto za Zero w aplikacji mobilnej PKO Banku Polskiego do 31 grudnia 2026 roku,
- wpisać kod SAMSUNG podczas procesu zakładania konta,
- wyrazić zgody marketingowe,
- przez 5 miesięcy, począwszy od następnego miesiąca od otwarcia konta, w każdym miesiącu co najmniej raz zalogować się do aplikacji i zrobić przynajmniej 10 transakcji kartą na dowolną kwotę.
Za każdy miesiąc, w którym zostanie spełniony ostatni warunek, bank przeleje na konto 100 złotych, a jeśli klient zrobi to przez wszystkie 5 miesięcy, otrzyma dodatkowe 100 złotych – łącznie 600 złotych. Nie można też przed przekazaniem wszystkich przysługujących nagród zamknąć konta ani karty oraz odwołać zgody na marketing elektroniczny.
Regulamin promocji „Bankuj z Samsung” (PDF)
Kolejne 400 złotych można zyskać, kupując wybrany smartfon z serii Samsung Galaxy S lub Samsung Galaxy Z u jednego ze wskazanych partnerów handlowych oraz dodać kartę do Samsung Wallet i wykonać nią co najmniej jedną płatność.
Z promocji można skorzystać do 31 grudnia 2026 roku. Kod niezbędny do odebrania zwrotu zostanie przesłany w aplikacji PKO BP najpóźniej do 15 stycznia 2027 roku.
Lista smartfonów objętych promocją:
- Samsung Galaxy S25,
- Samsung Galaxy S26,
- Samsung Galaxy S26+,
- Samsung Galaxy S26 Ultra,
- Samsung Galaxy S26 FE,
- Samsung Galaxy Z Flip 8,
- Samsung Galaxy Z Fold 8,
- Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra.
Lista partnerów handlowych i sklepów, w których trzeba kupić ww. smartfon z serii Galaxy S lub Galaxy Z, aby otrzymać 400 złotych zwrotu:
- Media Expert (z wyłączeniem outletu),
- avans.pl,
- electro.pl,
- Plus,
- internetowy sklep Samsunga (pod adresem samsung.com/pl),
- aplikacja Samsung Shop,
- Samsung Brand Store,
- Klub Samsung,
- Sklep Samsung dla klientów PKO Banku Polskiego,
- Sklep Samsung dla Edukacji,
- Sklep Pracowniczy,
- Sklep dla Pracowników uczestników Programu Partnerskiego Samsung.