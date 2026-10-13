Nowa aplikacja na smartfonach Samsunga. Można też zyskać nawet 1000 złotych

Na wybranych smartfonach Samsunga będzie instalowana nowa aplikacja. W ramach współpracy klienci mogą zyskać nawet 1000 złotych.

Nowa aplikacja na smartfonach Samsunga

Bank PKO BP ogłosił dziś rozszerzenie współpracy z firmą Samsung i organizacją Visa. W jej ramach – na wybranych smartfonach z serii Galaxy A – fabrycznie zainstalowana będzie aplikacja PKO Banku Polskiego.

Proces rozpocznie się „niebawem”. Dzięki rozszerzeniu współpracy klienci będą mogli dodać kartę Visa do cyfrowego portfela Samsung Wallet bezpośrednio z poziomu aplikacji mobilnej banku – wystarczy kilka kliknięć, aby zacząć korzystać z Samsung Pay, które jest dostępne w Polsce od października 2025 roku.

Ta promocja PKO BP pozwoli Ci zyskać nawet 1000 złotych

W ramach współpracy PKO Bank Polski przygotował dwie akcje promocyjne: Bankuj z Samsung oraz 400 zł z Samsung. Korzystając z nich, można zyskać aż 1000 złotych. Co jednak najważniejsze: promocja skierowana jest wyłącznie do nowych klientów, którzy nie mają aktualnie konta w tym banku (i nie mieli go w okresie od 1 kwietnia 2025 roku do 11 października 2026 roku).

Dzięki promocji Bankuj z Samsung można zyskać 600 złotych, lecz trzeba spełnić następujące warunki:

otworzyć PKO Konto za Zero w aplikacji mobilnej PKO Banku Polskiego do 31 grudnia 2026 roku,

wpisać kod SAMSUNG podczas procesu zakładania konta,

wyrazić zgody marketingowe,

przez 5 miesięcy, począwszy od następnego miesiąca od otwarcia konta, w każdym miesiącu co najmniej raz zalogować się do aplikacji i zrobić przynajmniej 10 transakcji kartą na dowolną kwotę.

Za każdy miesiąc, w którym zostanie spełniony ostatni warunek, bank przeleje na konto 100 złotych, a jeśli klient zrobi to przez wszystkie 5 miesięcy, otrzyma dodatkowe 100 złotych – łącznie 600 złotych. Nie można też przed przekazaniem wszystkich przysługujących nagród zamknąć konta ani karty oraz odwołać zgody na marketing elektroniczny.

Regulamin promocji „Bankuj z Samsung” (PDF)

Kolejne 400 złotych można zyskać, kupując wybrany smartfon z serii Samsung Galaxy S lub Samsung Galaxy Z u jednego ze wskazanych partnerów handlowych oraz dodać kartę do Samsung Wallet i wykonać nią co najmniej jedną płatność.

Z promocji można skorzystać do 31 grudnia 2026 roku. Kod niezbędny do odebrania zwrotu zostanie przesłany w aplikacji PKO BP najpóźniej do 15 stycznia 2027 roku.

Lista smartfonów objętych promocją:

Lista partnerów handlowych i sklepów, w których trzeba kupić ww. smartfon z serii Galaxy S lub Galaxy Z, aby otrzymać 400 złotych zwrotu:

Media Expert (z wyłączeniem outletu),

avans.pl,

electro.pl,

Plus,

internetowy sklep Samsunga (pod adresem samsung.com/pl),

aplikacja Samsung Shop,

Samsung Brand Store,

Klub Samsung,

Sklep Samsung dla klientów PKO Banku Polskiego,

Sklep Samsung dla Edukacji,

Sklep Pracowniczy,

Sklep dla Pracowników uczestników Programu Partnerskiego Samsung.

Regulamin promocji „400 zł z Samsung” (PDF)