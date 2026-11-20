Black Friday 2026 coraz bliżej – już 27 listopada. Z tej okazji Lidl przygotował mega promocję na swój flagowy robot kuchenny Silvercrest Monsieur Cuisine (MC) Smart – będzie można go kupić w najniższej cenie w historii.

Mega promocja na robot kuchenny MC Smart w Lidlu na Black Friday 2026

Standardowa cena robota kuchennego Silvercrest Monsieur Cuisine Smart wynosi 2499 złotych, ale często można kupić go taniej, ponieważ Lidl regularnie obniża jego cenę. Ostatnio – we wrześniu 2026 roku – MC Smart był dostępny za 1599 złotych.

Robot kuchenny Silvercrest Monsieur Cousine Smart (źródło: Lidl)

Do tej pory była to najniższa cena, za jaką dało się kupić flagowy robot kuchenny niemieckiej firmy. Z okazji Black Friday 2026 zdecydowano się jednak przygotować promocję, dzięki której klienci kupią Silvercrest Monsieur Cuisine Smart jeszcze taniej – najtaniej w historii.

Od 23 do 30 listopada 2026 roku możliwe będzie kupienie robota kuchennego MC Smart za 1499 złotych. Oferta ma być dostępna zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w sklepie internetowym lidl.pl. Aby jednak kupić to urządzenie w takiej cenie, należy wcześniej aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus (i zeskanować ją w kasie w sklepie fizycznym).

Promocja na robot kuchenny Silvercrest Monsieur Cousine Smart na Black Friday 2026 – za 1499 złotych (źródło: Lidl)

Od poniedziałku 23 listopada 2026 roku będzie można kupić taniej również przystawkę do krojenia warzyw do robota MC Smart – za 74,50 złotych, a także podstawkę pod ten sprzęt – za 47,99 złotych.

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Już dziś taniej kupisz robot kuchenny Monsieur Cuisine Compact

Już dziś natomiast można kupić robot kuchenny Monsieur Cuisine Compact za 649 złotych, czyli taniej o 250 złotych niż do tej pory (regularna cena początkowo wynosiła 1099 złotych). To „kompaktowa wersja” Monsieur Cousine Smart o nieco ograniczonej funkcjonalności, przeznaczona przede wszystkim do mniejszych kuchni i przygotowywania mniejszych porcji.

Będąc w temacie kulinarnym, warto przy okazji przypomnieć, że Lidl zintegrował platformę Kuchnia Lidla z aplikacją Lidl Plus, co może przydać się podczas zakupów.