Dobre i nieco gorsze wieści dla wszystkich polujących na sprzęt Valve. Podstawowy wariant Steam Machine trafia wreszcie do otwartej sprzedaży, ale nad przyszłością urządzenia – i jego ceną – zbierają się ciemne chmury. Jeśli planujecie zakup, warto się pospieszyć!

Steam Machine 512 GB bez rezerwacji, ale wersja 2 TB znika ze sklepu

Valve podzieliło się informacjami w sprawie zamówień i list oczekujących na Steam Machine. Firma zrealizowała już wszystkie dotychczasowe rezerwacje na model 512 GB i rozesłała ostatnie zaproszenia do zakupu do wszystkich posiadaczy rezerwacji na wariant z dyskiem 2 TB.

Niestety, nie wszystko idzie tak gładko, jak życzyliby sobie gracze i samo Valve. Producent otwarcie przyznaje, że wciąż boryka się z ograniczeniami w dostawach podzespołów. Najmocniej odbija się to na droższej wersji z pamięcią 2 TB – lista oczekujących jest tu znacznie dłuższa niż obecne możliwości produkcyjne, a nawet jeśli uda się wyprodukować kolejne partie, będą one mniejsze od pierwotnych założeń.

W praktyce sytuacja dla obu wariantów prezentuje się następująco:

Steam Machine 512 GB sprzęt ma już status „Dodaj do koszyka” i można go kupić bezpośrednio, bez rezerwacji, sprzedaż w tej formie potrwa do wyczerpania zapasów, po wyprzedaniu obecnej puli status zmieni się na „Wyprzedane” – Valve nie zamierza tworzyć nowej listy oczekujących, więc trzeba będzie czekać na kolejne dostawy,

Steam Machine 2 TB wszystkie osoby z rezerwacją otrzymały już zaproszenia do zakupu, gracze z obecnej listy oczekujących zachowują swoje miejsce w kolejce, choć firma tradycyjnie nie gwarantuje im możliwości zakupu, zapisy na listę zostają zamknięte, a na stronie produktu pojawi się komunikat „Wyprzedane”, osoby czekające na model 2 TB mogą zamiast tego kupić od ręki wariant 512 GB, ale wiąże się to z rezygnacją z miejsca w kolejce.



Źródło: Valve

Warto się spieszyć z zakupem, bo w przyszłym roku może być drożej!

Valve uspokaja, że nie kończy przygody ze sprzętem i produkcja kolejnych egzemplarzy Steam Machine nadal trwa. Jest jednak haczyk, który w 2026 roku raczej nikogo już nie dziwi – koszty pamięci oraz nośników danych rosną w niespotykanym dotąd tempie. Nie pomaga też fakt, że samo Valve produkuje obecnie jednocześnie aż trzy linie sprzętowe, które mierzą się z tymi samymi problemami z dostępnością pamięci: Steam Deck OLED, Steam Frame i Steam Machine.

W efekcie firma w swoim komunikacie na stronie Steam szczerze przyznaje, że na ten moment nie potrafi podać żadnych konkretów w kwestii skali przyszłych dostaw ani nowych cen:

W rezultacie nie wiemy jeszcze, ile sztuk będziemy w stanie wyprodukować ani w jakiej cenie będziemy mogli je zaoferować. Dostępność modelu 2 TB będzie szczególnie ograniczona.

Czytając między wierszami: jeśli od dłuższego czasu ostrzyliście sobie zęby na Steam Machine i 512 GB w zupełności Wam wystarczy, to prawdopodobnie najlepszy moment na zakup – tym bardziej, że dysk można później wymienić we własnym zakresie bez utraty gwarancji.

Czekanie na kolejne dostawy może skończyć się nieprzyjemnym zderzeniem z wyższym cennikiem. Konkretniejsze informacje na temat nowych egzemplarzy Valve ma przekazać dopiero w styczniu.

Aktualne ceny Steam Machine prezentują się następująco: