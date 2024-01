Google prezentuje nowe funkcje, ale skorzystają z nich tylko wybrani

Google zaprezentowało swoje najnowsze rozwiązania dotyczące wyszukiwania i nie tylko. Niestety, jedno z nich zostało zarezerwowane jedynie dla smartfonów z serii Samsung Galaxy S24 oraz Google Pixel 8. Co to za nowości?

Nowy, „ekskluzywny” sposób wyszukiwania

Podczas swojej konferencji prasowej przedstawiciele Google podkreślali, że nowe funkcje dotyczące wyszukiwania mają uczynić je prostszym i bardziej intuicyjnym. Jednocześnie mają one odpowiadać na potrzeby użytkowników. Czy tak jest? Poniekąd tak, ale zostawiam to ostatecznie do Waszej oceny.

Z pewnością wielu z Was podczas przeglądania mediów społecznościowych czy oglądania filmu na YouTube zdarzyło się, że jakaś rzecz zwróciła Waszą szczególną uwagę. Prosty przykład: widzę zdjęcie znajomego, na którym widać lampę i mi się ona spodobała. Żeby szybko wyszukać ją w sieci, muszę zrobić zrzut ekranu, a następnie użyć Obiektywu Google. Można powiedzieć, że nowa funkcja zaprezentowana przez Google jest ciekawym rozszerzeniem możliwości wyszukiwania za pomocą obrazu.

Jej nazwa to „Circle to Search”. Ta nowość umożliwia zaznaczenie interesującego nas obiektu bądź rzeczy bez konieczności robienia zrzutu ekranu. Wystarczy przez chwilę przytrzymać przycisk „home”, a zostanie uruchomiona funkcja, dzięki której możemy zaznaczyć to, co chcemy wyszukać, rysując kształt koła na wyświetlaczu. Działa to niezależnie od tego, jaka aplikacja jest w tym momencie uruchomiona na smartfonie. Warto dodać, że nie działa to tylko w przypadku obrazów, lecz również tekstu. W tym przypadku jednak użytkownicy nie będą robić wirtualnego koła na ekranie, a jedynie przytrzymać lub zaznaczyć interesujący ich fragment tekstu.

W nagłówku wspomniałem o „ekskluzywności” tego sposobu wyszukiwania z jednego prostego względu. Jego dostępność została ograniczona jedynie do Google Pixel 8, Pixel 8 Pro oraz smartfonów z serii Samsung Galaxy S24. Ich użytkownicy będą mogli cieszyć się z „Circle to Search” od 31 stycznia 2024 roku.

Działanie funkcji „Circle to Serach” (źródło: Google)

Skoro o Samsungu mowa

Jedną z wyróżniających cech najnowszych smartfonów południowokoreańskiego producenta są zapowiadane przez markę już w materiałach reklamowych funkcje AI. Google informuje, że w urządzeniach z serii Galaxy S24 będą one oparte o model Gemini Pro.

Aplikacje, takie jak Notatki, Dyktafon i Klawiatura, będą wykorzystywać model AI Google, by oferować użytkownikom zaawansowane funkcje tworzenia streszczeń. Można nagrać wykład za pomocą dyktafonu i błyskawicznie uzyskać streszczenie kluczowych informacji. Ponadto technologia Imagen 2, która przekształca tekst w obraz, pozwala na korzystanie z zaawansowanych funkcji generatywnej edycji zdjęć bezpośrednio w aplikacji Galeria na Galaxy S24.

Użytkownicy nowych smartfonów Samsunga będą mieć także możliwość generowania odpowiedzi na wiadomości tekstowe, wykorzystując model Gemini Nano. Ciekawym bajerem wydaje się też możliwość stworzenia z pomocą AI własnych emotikon na podstawie fotografii.

źródło: Google

Zmiany obejmą także Android Auto, które po podłączeniu do niego smartfona z serii Galaxy S24 będzie odzwierciedlać jego ustawienia, takie jak tapeta czy styl ikon. Dzięki Sztucznej Inteligencji użytkownicy będą mogli pozostać w kontakcie ze swoimi znajomymi nawet podczas jazdy, ponieważ będzie ona w stanie streszczać w formie audio długie maile czy wiadomości wysłane na czacie grupowym.

źródło: Google

To nie koniec nowości Google

Gigant z Mauntain View udoskonalił także działanie wprowadzonej w 2022 roku funkcji Multiserach, która pozwala podczas korzystania z Obiektywu Google sprecyzować wyszukiwanie. Za pomocą aparatu można wyszukać np. konkretny model butów, a następnie dopisać do tego frazę „niebieski”, by znaleźć je w odpowiadającym upodobaniom kolorze. Z pomocą Sztucznej Inteligencji możliwości tej funkcji zostały jednak zwiększone.

Teraz Multisearch obsługuje zdecydowanie bardziej złożone pytania. Wyszukując za pomocą Obiektywu Google zdjęcia kwiatu można dopisać pytanie „Jak często podlewać?”, a otrzyma się skondensowaną odpowiedź napisaną przez AI na podstawie informacji ze stron, które znajdują się w wynikach wyszukiwania.

Wynik działania funkcji Multiserach (źródło: Google)

Ta funkcja ma być dostępna dla wszystkich użytkowników w Stanach Zjednoczonych już w tym tygodniu. Niestety, pomimo pytań zadawanych na konferencji prasowej przez dziennikarzu z wielu europejskich krajów, przedstawiciele firmy nie podali orientacyjnego terminu wprowadzenia tego rozwiązania do Europy.