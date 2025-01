Samsung znów to zrobi. Da klientom pozorny wybór

Każdy producent daje swoim klientom wybór. Czasami jednak klienci tak naprawdę nie mają wyboru i tak właśnie będzie w przypadku nowych składanych smartfonów Samsunga.

Samsung Galaxy Z Flip 7 i Samsung Galaxy Z Fold 7 będą miały różne procesory

Koreański producent od samego początku wyposażał swoje składane smartfony w procesory firmy Qualcomm i – nie licząc Galaxy Z Flip oraz Galaxy Fold 1. generacji – oba modele najnowszej generacji zawsze miały na pokładzie taki sam SoC.

Ten schemat odejdzie jednak w 2025 roku do historii. Od dłuższego czasu wiemy już, że Galaxy Z Flip 7 zostanie wyposażony w procesor Exynos 2500. W przypadku modelu Galaxy Z Fold 7 do tej pory nie było informacji dotyczących SoC, ale właśnie dowiedzieliśmy się, że Koreańczycy zamontują w nim układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite (we wszystkich egzemplarzach na całym świecie).

Co prawda można się było tego spodziewać, ale dopiero teraz powiedział to na głos jeden z branżowych leaksterów. Klienci teoretycznie będą mogli wybrać, czy wolą smartfon z Exynosem, czy ze Snapdragonem, lecz w rzeczywistości Galaxy Z Flip i Galaxy Z Fold kierowane są do zupełnie innych grup klientów, więc tak naprawdę klient nie będzie miał żadnego wyboru.

Szczególnie że w przygotowaniu jest jeszcze trzeci składany model – Galaxy Z Flip FE, który także ma zostać wyposażony w procesor Exynos (2400 lub 2400e;). Znów, klienci teoretycznie będą mogli wybrać droższy lub tańszy model z klapką, ale ostatecznie i tak dostaną urządzenie z SoC Exynos, ponieważ nic nie wskazuje na to, aby w 2025 roku na rynku pojawił się clamshell ze Snapdragonem.

Nowe informacje na temat smartfonów Samsung Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Fold 7

Według dotychczasowych doniesień, oprócz procesora Exynos 2500, Samsung Galaxy Z Flip 7 otrzyma 4-calowy wyświetlacz zewnętrzny i 6,85-calowy wewnętrzny oraz taki sam zestaw aparatów jak Galaxy Z Flip 6, tj. 10 Mpix w środku i duet 50 Mpix + 12 Mpix na zewnątrz. Oznacza to, że w 2025 roku nie ma co liczyć na clamshella z potrójnym aparatem. Ponadto na pokładzie nowego Galaxy Z Flipa znajdzie się 12 GB RAM oraz od 256 do 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej.

Drugi ze składaków, Galaxy Z Fold 7, otrzyma z kolei 8-calowy ekran wewnętrzny i 6,5-calowy zewnętrzny, podobnie jak Galaxy Z Fold Special Edition. Do tego jest mowa o jasności do 2600 nitów i technologii ProScaler (znanej z serii Galaxy S25; nie oferuje jej najtańszy model). Jego specyfikacja obejmować ma również 12 GB RAM i od 256 GB do 1 TB pamięci wbudowanej.

Technologia ProScaler (źródło: Samsung)

Według kilku źródeł Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Fold 7 mają kosztować tyle samo, ile Galaxy Z Flip 6 i Galaxy Z Fold 6 w momencie premiery na większości rynków (w USA odpowiednio od 1099 i 1899 dolarów). Jak jednak będzie w Polsce – patrząc na ceny smartfonów z serii Galaxy S25 można mieć nadzieję, że nawet taniej niż przed rokiem.

Na koniec warto przypomnieć, iż Samsung (nie wprost) potwierdził, że w 2025 roku do sprzedaży trafi też podwójnie składany smartfon, aczkolwiek jego dostępność będzie mocno ograniczona (nie należy się spodziewać, że pojawi się w Polsce).