Nieoczekiwany powrót smartfona Sony sprzed 7 lat

Pamiętacie jeszcze smartfon Sony Xperia XA2? Jeśli ktokolwiek tak, niech koniecznie da znać w sekcji komentarzy. Model ten właśnie o sobie przypomniał. Japończycy mogli mieć wobec niego zaskakujące plany.

Smartfon Sony Xperia XA2 przypomniał o sobie zza grobu

Smartfon Sony Xperia XA2 zadebiutował w styczniu 2018 roku, zatem od jego premiery minęło 7 lat. Dziś już mało kto może o nim pamiętać, ale właśnie niespodziewanie o sobie przypomniał. Na platformie Reddit pojawiły się bowiem zdjęcie (rzekomego) prototypu, który zawiera zaskakujące elementy.

Na prawej krawędzi, patrząc od przodu, znajduje się napis PSP PlayStation Portable, co wskazuje, że urządzenie w założeniach miało mieć „gamingowe zacięcie” i być kierowane również, a może przede wszystkim do graczy, ponieważ przeciętny klient nie jest zapalonym graczem. Na trzecim zdjęciu widać nawet aplikacje do emulacji PS1 i PS2.

(Rzekomo) prototyp smartfona Sony Xperia XA2 (źródło: Common-Purchase-7978 | Reddit)

To jednak nie koniec niespodzianek, jakie skrywa ten rzekomy prototyp modelu Sony Xperia XA2, który Kasia zrecenzowała dla Was na Tabletowo.pl. Na kolejnym zdjęciu widać na górnej krawędzi napis Walkman, znany z wielu telefonów japońskiego producenta. Użytkownik o nicku Common-Purchase-7978 udostępnił też zdjęcie, na którym widnieje informacja, że jest to „prototyp nie na sprzedaż” oraz TYPE: PM-1081-BV z zastrzeżeniem, że nie został on zaakceptowany.

(Rzekomo) prototyp smartfona Sony Xperia XA2 (źródło: Common-Purchase-7978 | Reddit)

Czy Sony Xperia XA2 naprawdę mogła być takim smartfonem?

W komentarzach na portalu Reddit wiele osób nie dowierza, że to naprawdę prototyp tego modelu, choć sam autor zarzeka się, że tak właśnie jest. Nie można wykluczyć, że Japończycy faktycznie mieli takie pomysły na to urządzenie, choć połączenie brandingu PSP i Walkman wydaje się wręcz nieprawdopodobne, szczególnie że firma Sony porzuciła oba w odpowiednio 2014 i 2011 roku.

Możliwe jednak, że Sony Xperia XA2 mogła być „zwykłym smartfonem”, smartfonem dla graczy lub smartfonem muzycznym dla melomanów i ostatecznie stanęło na tym pierwszym.